Highlights Worcestershire vs Middlesex First class County Championship 12.06.2026

First class

WOR
WOR
MID
MID

(96 ov.) 291/8

95.6
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

95.5
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

95.4
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

95.3
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

95.2
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

95.1
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

94.6
.

Finch to Roland-Jones, 0 runs

94.5
.

Finch to Roland-Jones, 0 runs

94.4
W

Finch to du Plooy, appeal, wicket (caught - du Plooy)

94.3
.

Finch to du Plooy, 0 runs

94.2
4

Finch to du Plooy, 4 runs

94.1
1

Finch to Morgan, 1 run

94.1
1

Finch to Morgan, wide

93.6
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

93.5
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

93.4
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

93.3
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

93.2
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

93.1
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

92.6
.

Finch to Morgan, 0 runs

92.5
.

Finch to Morgan, 0 runs

92.4
.

Finch to Morgan, 0 runs

92.4
2

Finch to Morgan, 2 no balls

92.3
.

Finch to Morgan, 0 runs

92.2
1

Finch to du Plooy, 1 run

92.1
.

Finch to du Plooy, 0 runs

91.6
4

And another! Morgan defends for 4 runs.

91.5
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

91.4
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

91.3
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

91.2
4

Swanepoel to Morgan, 4 runs

91.1
1

Swanepoel to du Plooy, 1 run

90.6
.

Finch to Morgan, 0 runs

90.5
.

Finch to Morgan, 0 runs

90.4
1

Finch to du Plooy, 1 run

90.3
1

Finch to Morgan, 1 run

90.2
4

Finch to Morgan, 4 runs

90.1
.

Finch to Morgan, 0 runs

89.6
1

Swanepoel to Morgan, 1 run

89.5
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

89.4
.

Swanepoel to Morgan, 0 runs

89.3
1

Swanepoel to du Plooy, 1 run

89.2
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

89.1
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

88.6
1

Taylor to du Plooy, 1 run

88.5
1

Taylor to Morgan, 1 run

88.4
.

Taylor to Morgan, 0 runs

88.3
1

Taylor to du Plooy, 1 run

88.2
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

88.1
1

Taylor to Morgan, 1 run

87.6
.

Allison to du Plooy, 0 runs

87.5
.

Allison to du Plooy, 0 runs

87.4
.

Allison to du Plooy, 0 runs

87.3
4

Allison to du Plooy, 4 runs

87.2
1

Allison to Morgan, 1 run

87.1
4

Allison to Morgan, 4 runs

86.6
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

86.5
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

86.4
1

Taylor to Morgan, 1 run

86.3
.

Taylor to Morgan, 0 runs

86.2
4

Taylor to Morgan, 4 runs

86.1
.

Taylor to Morgan, 0 runs

85.6
1

Allison to Morgan, 1 run

85.5
2

Allison to Morgan, 2 runs

85.4
.

Allison to Morgan, 0 runs

85.3
1

Allison to du Plooy, 1 run

85.2
1

Allison to Morgan, 1 run

85.1
.

Allison to Morgan, 0 runs

84.6
1

Taylor to Morgan, 1 run

84.5
.

Taylor to Morgan, 0 runs

84.4
1

Taylor to du Plooy, 1 run

84.3
2

Taylor to du Plooy, 2 runs

84.2
4

Taylor to du Plooy, 4 runs

84.1
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

83.6
.

Allison to Morgan, 0 runs

83.5
1

Allison to du Plooy, 1 run

83.4
.

Allison to du Plooy, 0 runs

83.3
.

Allison to du Plooy, 0 runs

83.2
4

Allison to du Plooy, 4 runs

83.1
.

Allison to du Plooy, 0 runs

82.6
.

Taylor to Morgan, 0 runs

82.5
2

Taylor to Morgan, 2 runs

82.4
.

Taylor to Morgan, 0 runs

82.3
1

Taylor to du Plooy, 1 run

82.2
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

82.1
2

Taylor to du Plooy, 2 runs

81.6
4

Allison to Morgan, 4 runs

81.5
.

Allison to Morgan, 0 runs

81.4
.

Allison to Morgan, 0 runs

81.3
W

Allison to Zafar Gohar, wicket (lbw - Zafar Gohar)

81.2
1

Allison to du Plooy, 1 run

81.1
.

Allison to du Plooy, 0 runs

80.6
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

80.5
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

80.4
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

80.3
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

80.2
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

80.1
.

Taylor to Zafar Gohar, 0 runs

79.6
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

79.5
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

79.4
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

79.3
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

79.2
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

79.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

78.6
.

Libby to Zafar Gohar, 0 runs

78.5
1

Libby to du Plooy, 1 run

78.4
1

Libby to Zafar Gohar, 1 run

78.3
.

Libby to Zafar Gohar, 0 runs

78.2
.

Libby to Zafar Gohar, 0 runs

78.1
1

Libby to du Plooy, 1 run

77.6
1

Brookes to du Plooy, 1 run

77.5
4

Brookes to du Plooy, 4 runs

77.4
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

77.3
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

77.2
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

77.1
2

Brookes to du Plooy, 2 runs

76.6
1

Finch to du Plooy, 1 run

76.5
.

Finch to du Plooy, 0 runs

76.4
.

Finch to du Plooy, 0 runs

76.3
.

Finch to du Plooy, 0 runs

76.2
1

Finch to Zafar Gohar, 1 run

76.1
1

Finch to du Plooy, 1 run

75.6
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

75.5
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

75.4
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

75.3
1

Brookes to du Plooy, 1 run

75.2
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

75.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

74.6
.

Finch to Zafar Gohar, 0 runs

74.5
.

Finch to Zafar Gohar, 0 runs

74.4
.

Finch to Zafar Gohar, 0 runs

74.3
.

Finch to Zafar Gohar, 0 runs

74.2
.

Finch to Zafar Gohar, 0 runs

74.1
1

Finch to du Plooy, 1 run

73.6
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

73.5
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

73.4
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

73.3
.

Brookes to Zafar Gohar, 0 runs

73.2
1

Brookes to du Plooy, 1 run

73.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

72.6
W

Finch to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)

72.5
2

Finch to Bosch, 2 runs

72.4
.

Finch to Bosch, 0 runs

72.3
.

Finch to Bosch, 0 runs

72.2
.

Finch to Bosch, 0 runs

72.1
.

Finch to Bosch, 0 runs

71.6
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

71.5
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

71.4
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

71.3
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

71.2
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

71.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

70.6
.

Finch to Bosch, 0 runs

70.5
.

Finch to Bosch, 0 runs

70.4
.

Finch to Bosch, 0 runs

70.3
.

Finch to Bosch, 0 runs

70.2
.

Finch to Bosch, 0 runs

70.1
.

Finch to Bosch, 0 runs

69.6
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

69.5
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

69.4
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

69.3
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

69.2
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

69.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

68.6
.

Finch to Bosch, 0 runs

68.5
.

Finch to Bosch, 0 runs

68.4
.

Finch to Bosch, 0 runs

68.3
.

Finch to Bosch, 0 runs

68.2
.

Finch to Bosch, 0 runs

68.1
1

Finch to du Plooy, 1 run

67.6
.

Brookes to Bosch, 0 runs

67.5
.

Brookes to Bosch, 0 runs

67.4
.

Brookes to Bosch, 0 runs

67.3
.

Brookes to Bosch, 0 runs

67.2
1

Brookes to du Plooy, 1 run

67.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

66.6
.

Finch to Bosch, 0 runs

66.5
.

Finch to Bosch, 0 runs

66.4
W

Finch to Cracknell, wicket (caught - Cracknell)

66.3
W

Finch to Falconer, wicket (lbw - Falconer)

66.2
2

Finch to Falconer, 2 runs

66.1
.

Finch to Falconer, 0 runs

65.6
1

Brookes to Falconer, 1 run

65.5
1

Brookes to du Plooy, 1 run

65.4
1

Brookes to Falconer, 1 run

65.3
.

Brookes to Falconer, 0 runs

65.2
1

Brookes to du Plooy, 1 run

65.1
.

Brookes to du Plooy, 0 runs

64.6
1

Finch to du Plooy, 1 run

64.5
.

Finch to du Plooy, 0 runs

64.4
.

Finch to du Plooy, 0 runs

64.3
1

Finch to Falconer, 1 run

64.2
1

Finch to du Plooy, 1 run

64.1
.

Finch to du Plooy, 0 runs

63.6
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

63.5
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

63.4
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

63.3
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

63.2
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

63.1
4

Swanepoel to Falconer, 4 runs

62.6
1

D'Oliveira to Falconer, 1 run

62.5
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

62.4
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

62.3
1

D'Oliveira to du Plooy, 1 run

62.2
.

D'Oliveira to du Plooy, 0 runs

62.1
1

Falconer defends for one run.

61.6
4

Swanepoel to du Plooy, 4 runs

61.5
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

61.4
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

61.3
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

61.2
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

61.1
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

60.6
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

60.5
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

60.4
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

60.3
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

60.2
4

D'Oliveira to Falconer, 4 runs

60.1
1

D'Oliveira to du Plooy, 1 run

59.6
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

59.5
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

59.1
.

Swanepoel to du Plooy, 0 runs

58.6
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

58.5
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

58.4
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

58.3
.

D'Oliveira to Falconer, 0 runs

58.2
1

D'Oliveira to du Plooy, 1 run

58.1
2

D'Oliveira to du Plooy, 2 runs

57.6
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

57.5
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

57.4
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

57.3
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

57.2
.

Swanepoel to Falconer, 0 runs

57.1
1

Swanepoel to du Plooy, 1 run

56.6
1

Finch to du Plooy, 1 run

56.5
1

Finch to Falconer, 1 run

56.4
4

Finch to Falconer, 4 runs

56.3
.

Finch to Falconer, 0 runs

56.2
1

Finch to du Plooy, 1 run

56.1
.

Finch to du Plooy, 0 runs

55.6
4

Allison to Falconer, 4 runs

55.5
.

Allison to Falconer, 0 runs

55.4
.

Allison to Falconer, 0 runs

55.3
1

Allison to du Plooy, 1 run

55.2
1

Allison to Falconer, 1 run

55.1
1

Allison to du Plooy, 1 run

54.6
4

Finch to Falconer, 4 runs

54.5
4

Finch to Falconer, 4 runs

54.4
.

Finch to Falconer, 0 runs

54.3
.

Finch to Falconer, 0 runs

54.2
1

Finch to du Plooy, 1 run

54.1
4

Finch to du Plooy, 4 runs

53.6
2

Allison to Falconer, 2 runs

53.5
.

Allison to Falconer, 0 runs

53.4
1

Allison to du Plooy, 1 run

53.3
1

Allison to Falconer, 1 run

53.2
.

Allison to Falconer, 0 runs

53.1
1

Allison to du Plooy, 1 run

52.6
.

Taylor to Falconer, 0 runs

52.5
.

Taylor to Falconer, 0 runs

52.4
1

Taylor to du Plooy, 1 run

52.3
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

52.2
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

52.1
2

Taylor to du Plooy, 2 runs

51.6
1

Allison to du Plooy, 1 run

51.5
1

Allison to Falconer, 1 run

51.4
.

Allison to Falconer, 0 runs

51.3
W

Allison to Holden, appeal, wicket (bowled - Holden)

51.2
1

Allison to du Plooy, 1 run

51.1
4

Allison to du Plooy, 4 runs

50.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

50.5
4

And another! Holden brings up his fifty with a boundary! Holden plays a defensive stroke for four runs.

50.4
2

Taylor to Holden, 2 runs

50.3
2

Holden plays a defensive stroke for two runs.

50.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

50.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

49.6
.

Allison to du Plooy, 0 runs

49.5
.

Allison to du Plooy, 0 runs

49.4
.

Allison to du Plooy, 0 runs

49.3
.

Allison to du Plooy, 0 runs

49.2
.

Allison to du Plooy, 0 runs

49.1
.

Allison to du Plooy, 0 runs

48.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

48.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

48.4
4

Taylor to Holden, 4 runs

48.3
1

Taylor to du Plooy, 1 run

48.2
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

48.1
.

Taylor to du Plooy, 0 runs

47.6
1

Allison to du Plooy, 1 run

47.5
.

Allison to du Plooy, 0 runs

47.4
.

Allison to du Plooy, 0 runs

47.3
1

Allison to Holden, 1 run

47.2
4

Allison to Holden, 4 runs

47.1
1

Allison to du Plooy, 1 run

46.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

46.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

46.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

46.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

45.6
.

Allison to du Plooy, 0 runs

45.5
W

Allison to Robson, appeal, wicket (bowled - Robson)

45.4
.

Allison to Robson, 0 runs

45.3
4

Allison to Robson, 4 runs

45.2
1

Allison to Holden, 1 run

45.1
.

Allison to Holden, 0 runs

44.6
3

Taylor to Holden, 3 runs

44.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

44.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

44.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

44.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

44.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

43.6
2

Allison to Robson, 2 runs

43.5
1

Allison to Holden, 1 run

43.4
.

Allison to Holden, 0 runs

43.3
.

Allison to Holden, 0 runs

43.2
1

Allison to Robson, 1 run

43.1
.

Allison to Robson, 0 runs

42.6
1

Taylor to Robson, 1 run

42.5
4

Taylor to Robson, 4 runs

42.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

42.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

42.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

42.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

41.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

41.5
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

41.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

41.3
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

41.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

41.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

40.6
1

Finch to Holden, 1 run

40.5
.

Finch to Holden, 0 runs

40.4
.

0 runs

40.3
2

Holden defends for two runs.

40.2
.

Finch to Holden, 0 runs

40.1
1

Finch to Robson, 1 run

39.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

39.3
2

Swanepoel to Holden, 2 runs

39.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

39.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

38.6
.

Finch to Robson, 0 runs

38.5
.

Finch to Robson, 0 runs

38.4
1

Finch to Holden, 1 run

38.3
4

Finch to Holden, 4 runs

38.2
4

Finch to Holden, 4 runs

38.1
.

Finch to Holden, 0 runs

37.6
2

Swanepoel to Robson, 2 runs

37.5
1

Swanepoel to Holden, 1 run

37.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

37.3
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

37.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

37.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

36.6
.

Finch to Robson, 0 runs

36.5
.

Finch to Robson, 0 runs

36.4
.

Finch to Robson, 0 runs

36.3
.

Finch to Robson, 0 runs

36.2
.

Finch to Robson, 0 runs

36.1
.

Finch to Robson, 0 runs

35.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

35.5
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

35.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

35.3
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

35.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

35.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

34.6
.

Finch to Robson, 0 runs

34.5
4

Finch to Robson, 4 runs

34.4
.

Finch to Robson, 0 runs

34.3
.

Finch to Robson, 0 runs

34.2
.

Finch to Robson, 0 runs

34.1
2

Finch to Robson, 2 runs

33.6
1

Swanepoel to Robson, 1 run

33.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

33.4
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

33.3
2

Swanepoel to Robson, 2 runs

33.2
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

33.1
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

32.6
.

0 runs

32.5
.

0 runs

32.4
1

Robson defends for 1 run.

32.3
.

0 runs

32.2
.

0 runs

32.1
.

0 runs

31.6
.

Brookes to Holden, 0 runs

31.5
.

Brookes to Holden, 0 runs

31.4
.

Brookes to Holden, 0 runs

31.3
.

Brookes to Holden, 0 runs

31.2
.

Brookes to Holden, 0 runs

31.1
.

Brookes to Holden, 0 runs

30.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

30.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

30.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

30.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

30.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

30.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

29.6
.

Brookes to Holden, 0 runs

29.5
.

Brookes to Holden, 0 runs

29.4
.

Brookes to Holden, 0 runs

29.3
.

Brookes to Holden, 0 runs

29.2
.

Brookes to Holden, 0 runs

29.1
.

Brookes to Holden, 0 runs

28.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

28.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

28.4
1

Taylor to Holden, 1 run

28.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

28.2
3

Taylor to Robson, 3 runs

28.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

27.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

27.5
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

27.4
1

Swanepoel to Robson, 1 run

27.3
4

Swanepoel to Robson, 4 runs

27.2
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

27.1
4

Swanepoel to Holden, 4 runs

26.6
1

Robson plays a defensive stroke for one run.

26.5
4

Taylor to Robson, 4 runs

26.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

26.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

26.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

26.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

25.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

25.5
2

Swanepoel to Holden, 2 runs

25.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

25.3
1

Swanepoel to Robson, 1 run

25.2
2

Swanepoel to Robson, 2 runs

25.1
4

Swanepoel to Robson, 4 runs

24.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

24.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

24.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

24.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

24.2
2

Taylor to Holden, 2 runs

24.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

23.6
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

23.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

23.4
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

23.3
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

23.2
1

Swanepoel to Holden, 1 run

23.1
1

Swanepoel to Robson, 1 run

22.6
.

Taylor to Holden, 0 runs

22.5
.

Taylor to Holden, 0 runs

22.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

22.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

22.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

22.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

21.6
.

Allison to Robson, 0 runs

21.5
.

Allison to Robson, 0 runs

21.4
.

Allison to Robson, 0 runs

21.3
.

Allison to Robson, 0 runs

21.2
4

Allison to Robson, 4 runs

21.1
.

Allison to Robson, 0 runs

20.6
.

Finch to Holden, 0 runs

20.5
.

Finch to Holden, 0 runs

20.4
.

Finch to Holden, 0 runs

20.3
.

Finch to Holden, 0 runs

20.2
.

Finch to Holden, 0 runs

20.1
.

Finch to Holden, 0 runs

19.6
.

Allison to Robson, 0 runs

19.5
.

Allison to Robson, 0 runs

19.4
.

Allison to Robson, 0 runs

19.3
.

Allison to Robson, 0 runs

19.2
.

Allison to Robson, 0 runs

19.1
.

Allison to Robson, 0 runs

18.6
.

Finch to Holden, 0 runs

18.5
.

Finch to Holden, 0 runs

18.4
.

Finch to Holden, 0 runs

18.3
.

Finch to Holden, 0 runs

18.2
1

Finch to Robson, 1 run

18.1
.

Finch to Robson, 0 runs

17.6
.

Allison to Holden, 0 runs

17.5
.

Allison to Holden, 0 runs

17.4
.

Allison to Holden, 0 runs

17.3
.

Allison to Holden, 0 runs

17.2
.

Allison to Holden, 0 runs

17.1
1

Allison to Robson, 1 run

16.6
.

Finch to Holden, 0 runs

16.5
.

Finch to Holden, 0 runs

16.4
.

Finch to Holden, 0 runs

16.3
1

Finch to Robson, 1 run

16.2
.

Finch to Robson, 0 runs

16.1
.

Finch to Robson, 0 runs

15.6
.

Allison to Holden, appeal

15.5
.

Allison to Holden, 0 runs

15.4
.

Allison to Holden, 0 runs

15.3
.

Allison to Holden, 0 runs

15.2
1

Allison to Robson, 1 run

15.1
.

Allison to Robson, 0 runs

14.6
.

Finch to Holden, 0 runs

14.5
.

Finch to Holden, 0 runs

14.4
.

Finch to Holden, 0 runs

14.3
.

Finch to Holden, 0 runs

14.2
.

Finch to Holden, 0 runs

14.1
.

Finch to Holden, 0 runs

13.6
.

Allison to Robson, 0 runs

13.5
.

Allison to Robson, 0 runs

13.4
.

Allison to Robson, 0 runs

13.3
.

Allison to Robson, 0 runs

13.2
.

Allison to Robson, 0 runs

13.1
2

Allison to Robson, 2 runs

12.6
1

Finch to Robson, 1 run

12.5
.

Finch to Robson, 0 runs

12.4
.

Finch to Robson, 0 runs

12.3
.

Finch to Robson, 0 runs

12.2
.

Finch to Robson, 0 runs

12.1
.

Finch to Robson, 0 runs

11.6
.

Allison to Holden, 0 runs

11.5
.

Allison to Holden, 0 runs

11.4
1

Allison to Robson, 1 run

11.3
1

Allison to Holden, 1 run

11.2
.

Allison to Holden, 0 runs

11.1
.

Allison to Holden, 0 runs

10.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

10.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

10.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

10.3
1

Taylor to Holden, 1 run

10.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

10.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

9.6
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.4
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.3
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.2
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.1
1

Swanepoel to Holden, 1 run

8.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

8.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

8.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

8.3
1

Taylor to Holden, 1 run

8.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

8.1
.

Taylor to Holden, 0 runs

7.6
1

Swanepoel to Holden, 1 run

7.5
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

7.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

7.3
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

7.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

7.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

6.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

5.6
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

5.5
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

5.4
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

5.3
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

5.2
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

5.1
.

Swanepoel to Holden, 0 runs

4.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.5
1

Taylor to Holden, 1 run

4.4
.

Taylor to Holden, 0 runs

4.3
.

Taylor to Holden, 0 runs

4.2
.

Taylor to Holden, 0 runs

4.1
W

Taylor to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

3.6
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

3.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

3.4
1

Swanepoel to Geddes, 1 run

3.3
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

3.2
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

3.1
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

2.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

2.2
4

Taylor to Robson, 4 runs

2.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

1.6
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

1.5
4

Swanepoel to Geddes, 4 runs

1.4
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

1.3
.

Swanepoel to Geddes, appeal

1.2
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

1.1
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

0.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.5
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

0.1
4

Taylor to Robson, 4 runs