Highlights Worcestershire vs Middlesex First class County Championship 12.06.2026
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Finch to Roland-Jones, 0 runs
Finch to Roland-Jones, 0 runs
Finch to du Plooy, appeal, wicket (caught - du Plooy)
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to du Plooy, 4 runs
Finch to Morgan, 1 run
Finch to Morgan, wide
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to Morgan, 2 no balls
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 0 runs
And another! Morgan defends for 4 runs.
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 4 runs
Swanepoel to du Plooy, 1 run
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to Morgan, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to Morgan, 1 run
Finch to Morgan, 4 runs
Finch to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 1 run
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to Morgan, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 1 run
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to Morgan, 1 run
Taylor to Morgan, 0 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to Morgan, 1 run
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 4 runs
Allison to Morgan, 1 run
Allison to Morgan, 4 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to Morgan, 1 run
Taylor to Morgan, 0 runs
Taylor to Morgan, 4 runs
Taylor to Morgan, 0 runs
Allison to Morgan, 1 run
Allison to Morgan, 2 runs
Allison to Morgan, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to Morgan, 1 run
Allison to Morgan, 0 runs
Taylor to Morgan, 1 run
Taylor to Morgan, 0 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to du Plooy, 2 runs
Taylor to du Plooy, 4 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Allison to Morgan, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 4 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Taylor to Morgan, 0 runs
Taylor to Morgan, 2 runs
Taylor to Morgan, 0 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 2 runs
Allison to Morgan, 4 runs
Allison to Morgan, 0 runs
Allison to Morgan, 0 runs
Allison to Zafar Gohar, wicket (lbw - Zafar Gohar)
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to du Plooy, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Taylor to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Libby to Zafar Gohar, 0 runs
Libby to du Plooy, 1 run
Libby to Zafar Gohar, 1 run
Libby to Zafar Gohar, 0 runs
Libby to Zafar Gohar, 0 runs
Libby to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 4 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 2 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 1 run
Finch to du Plooy, 1 run
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 0 runs
Finch to Zafar Gohar, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to Zafar Gohar, 0 runs
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to Bosch, appeal, wicket (caught - Bosch)
Finch to Bosch, 2 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Brookes to Bosch, 0 runs
Brookes to Bosch, 0 runs
Brookes to Bosch, 0 runs
Brookes to Bosch, 0 runs
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Bosch, 0 runs
Finch to Cracknell, wicket (caught - Cracknell)
Finch to Falconer, wicket (lbw - Falconer)
Finch to Falconer, 2 runs
Finch to Falconer, 0 runs
Brookes to Falconer, 1 run
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to Falconer, 1 run
Brookes to Falconer, 0 runs
Brookes to du Plooy, 1 run
Brookes to du Plooy, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to du Plooy, 0 runs
Finch to Falconer, 1 run
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 4 runs
D'Oliveira to Falconer, 1 run
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to du Plooy, 1 run
D'Oliveira to du Plooy, 0 runs
Falconer defends for one run.
Swanepoel to du Plooy, 4 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 4 runs
D'Oliveira to du Plooy, 1 run
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to Falconer, 0 runs
D'Oliveira to du Plooy, 1 run
D'Oliveira to du Plooy, 2 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to Falconer, 0 runs
Swanepoel to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to Falconer, 1 run
Finch to Falconer, 4 runs
Finch to Falconer, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 0 runs
Allison to Falconer, 4 runs
Allison to Falconer, 0 runs
Allison to Falconer, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to Falconer, 1 run
Allison to du Plooy, 1 run
Finch to Falconer, 4 runs
Finch to Falconer, 4 runs
Finch to Falconer, 0 runs
Finch to Falconer, 0 runs
Finch to du Plooy, 1 run
Finch to du Plooy, 4 runs
Allison to Falconer, 2 runs
Allison to Falconer, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to Falconer, 1 run
Allison to Falconer, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Taylor to Falconer, 0 runs
Taylor to Falconer, 0 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 2 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to Falconer, 1 run
Allison to Falconer, 0 runs
Allison to Holden, appeal, wicket (bowled - Holden)
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to du Plooy, 4 runs
Taylor to Holden, 0 runs
And another! Holden brings up his fifty with a boundary! Holden plays a defensive stroke for four runs.
Taylor to Holden, 2 runs
Holden plays a defensive stroke for two runs.
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 4 runs
Taylor to du Plooy, 1 run
Taylor to du Plooy, 0 runs
Taylor to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to Holden, 1 run
Allison to Holden, 4 runs
Allison to du Plooy, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Allison to du Plooy, 0 runs
Allison to Robson, appeal, wicket (bowled - Robson)
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 4 runs
Allison to Holden, 1 run
Allison to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 3 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 2 runs
Allison to Holden, 1 run
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 1 run
Taylor to Robson, 4 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 1 run
Finch to Holden, 0 runs
0 runs
Holden defends for two runs.
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 1 run
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 2 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Holden, 1 run
Finch to Holden, 4 runs
Finch to Holden, 4 runs
Finch to Holden, 0 runs
Swanepoel to Robson, 2 runs
Swanepoel to Holden, 1 run
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 4 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 2 runs
Swanepoel to Robson, 1 run
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 2 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
0 runs
0 runs
Robson defends for 1 run.
0 runs
0 runs
0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Brookes to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Holden, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 3 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Robson, 1 run
Swanepoel to Robson, 4 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 4 runs
Robson plays a defensive stroke for one run.
Taylor to Robson, 4 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 2 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Robson, 1 run
Swanepoel to Robson, 2 runs
Swanepoel to Robson, 4 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 2 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 1 run
Swanepoel to Robson, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 4 runs
Allison to Robson, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 1 run
Finch to Robson, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Robson, 1 run
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Allison to Holden, appeal
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Finch to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 2 runs
Finch to Robson, 1 run
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Finch to Robson, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Holden, 1 run
Allison to Holden, 0 runs
Allison to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Holden, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 1 run
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Holden, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 1 run
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Swanepoel to Holden, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Holden, 1 run
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Holden, 0 runs
Taylor to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 1 run
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 4 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 4 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, appeal
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 4 runs