Highlights Yorkshire vs Leicestershire First class County Championship 27.08.2026
Hull to Wharton, 2 runs
Hull to Wharton, 0 runs
Hull to Whiteman, 1 run
Hull to Whiteman, 0 runs
Hull to Wharton, leg bye
Hull to Whiteman, 1 run
Scriven to Wharton, 0 runs
Scriven to Wharton, 4 runs
Scriven to Wharton, 0 runs
Scriven to Wharton, 0 runs
Scriven to Wharton, 0 runs
Scriven to Wharton, 0 runs
Hull to Whiteman, 0 runs
Hull to Whiteman, 0 runs
Hull to Wharton, leg bye
Hull to Whiteman, 1 run
Hull to Whiteman, 0 runs
0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Whiteman, 1 run
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Wharton, 1 run
Holland to Wharton, 0 runs
Hull to Wharton, 1 run
Hull to Wharton, 4 runs
Hull to Wharton, 4 runs
Hull to Wharton, 0 runs
Hull to Whiteman, 1 run
Hull to Whiteman, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Wharton, 1 run
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Wharton, 1 run
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Holland to Wharton, 4 runs
Holland to Wharton, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Wharton, 1 run
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, appeal
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 2 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 2 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, appeal
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Davey to Wharton, appeal
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 0 runs
Davey to Wharton, 2 runs
Davey to Wharton, 0 runs
appeal, wicket (bowled - Luxton)
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Whiteman, 0 runs
Holland to Luxton, 1 run
Holland to Luxton, 0 runs
Holland to Luxton, 0 runs
Holland to Luxton, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Whiteman, 0 runs
Davey to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)
Davey to Luxton, 1 run
Davey to Luxton, 0 runs
Davey to Luxton, 0 runs
Holland to Lyth, 0 runs
Holland to Lyth, 4 runs
Holland to Lyth, 0 runs
Holland to Lyth, 0 runs
Holland to Lyth, 0 runs
Holland to Lyth, 0 runs