Highlights Yorkshire vs Leicestershire First class County Championship 27.08.2026

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First class

YOR
YOR

(16 ov.) 42/2

LEI
LEI
15.6
2

Hull to Wharton, 2 runs

15.5
.

Hull to Wharton, 0 runs

15.4
1

Hull to Whiteman, 1 run

15.3
.

Hull to Whiteman, 0 runs

15.2
1

Hull to Wharton, leg bye

15.1
1

Hull to Whiteman, 1 run

14.6
.

Scriven to Wharton, 0 runs

14.5
4

Scriven to Wharton, 4 runs

14.4
.

Scriven to Wharton, 0 runs

14.3
.

Scriven to Wharton, 0 runs

14.2
.

Scriven to Wharton, 0 runs

14.1
.

Scriven to Wharton, 0 runs

13.6
.

Hull to Whiteman, 0 runs

13.5
.

Hull to Whiteman, 0 runs

13.4
1

Hull to Wharton, leg bye

13.3
1

Hull to Whiteman, 1 run

13.2
.

Hull to Whiteman, 0 runs

13.1
.

0 runs

12.6
.

Holland to Wharton, 0 runs

12.5
1

Holland to Whiteman, 1 run

12.4
.

Holland to Whiteman, 0 runs

12.3
.

Holland to Whiteman, 0 runs

12.2
1

Holland to Wharton, 1 run

12.1
.

Holland to Wharton, 0 runs

11.6
1

Hull to Wharton, 1 run

11.5
4

Hull to Wharton, 4 runs

11.4
4

Hull to Wharton, 4 runs

11.3
.

Hull to Wharton, 0 runs

11.2
1

Hull to Whiteman, 1 run

11.1
.

Hull to Whiteman, 0 runs

10.6
.

Holland to Wharton, 0 runs

10.5
.

Holland to Wharton, 0 runs

10.4
.

Holland to Wharton, 0 runs

10.3
.

Holland to Wharton, 0 runs

10.2
.

Holland to Wharton, 0 runs

10.1
.

Holland to Wharton, 0 runs

9.6
.

Davey to Whiteman, 0 runs

9.5
.

Davey to Whiteman, 0 runs

9.4
.

Davey to Whiteman, 0 runs

9.3
.

Davey to Whiteman, 0 runs

9.2
.

Davey to Whiteman, 0 runs

9.1
1

Davey to Wharton, 1 run

8.6
.

Holland to Whiteman, 0 runs

8.5
1

Holland to Wharton, 1 run

8.4
.

Holland to Wharton, 0 runs

8.3
.

Holland to Wharton, 0 runs

8.2
4

Holland to Wharton, 4 runs

8.1
.

Holland to Wharton, 0 runs

7.6
.

Davey to Whiteman, 0 runs

7.5
1

Davey to Wharton, 1 run

7.4
.

Davey to Wharton, 0 runs

7.3
.

Davey to Wharton, 0 runs

7.2
.

Davey to Wharton, 0 runs

7.1
.

Davey to Wharton, appeal

6.6
.

Holland to Whiteman, 0 runs

6.5
.

Holland to Whiteman, 0 runs

6.4
.

Holland to Whiteman, 0 runs

6.3
.

Holland to Whiteman, 0 runs

6.2
.

Holland to Whiteman, 0 runs

6.1
2

Holland to Whiteman, 2 runs

5.6
.

Davey to Wharton, 0 runs

5.5
.

Davey to Wharton, 0 runs

5.4
.

Davey to Wharton, 0 runs

5.3
2

Davey to Wharton, 2 runs

5.2
.

Davey to Wharton, 0 runs

5.1
.

Davey to Wharton, appeal

4.6
.

Holland to Whiteman, 0 runs

4.5
.

Holland to Whiteman, 0 runs

4.4
.

Holland to Whiteman, 0 runs

4.3
.

Holland to Whiteman, 0 runs

4.2
.

Holland to Whiteman, 0 runs

4.1
.

Holland to Whiteman, 0 runs

3.6
.

Davey to Wharton, appeal

3.5
.

Davey to Wharton, 0 runs

3.4
.

Davey to Wharton, 0 runs

3.3
2

Davey to Wharton, 2 runs

3.2
.

Davey to Wharton, 0 runs

3.1
W

appeal, wicket (bowled - Luxton)

2.6
.

Holland to Whiteman, 0 runs

2.5
.

Holland to Whiteman, 0 runs

2.4
1

Holland to Luxton, 1 run

2.3
.

Holland to Luxton, 0 runs

2.2
.

Holland to Luxton, 0 runs

2.1
.

Holland to Luxton, 0 runs

1.6
.

Davey to Whiteman, 0 runs

1.5
.

Davey to Whiteman, 0 runs

1.4
W

Davey to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)

1.3
1

Davey to Luxton, 1 run

1.2
.

Davey to Luxton, 0 runs

1.1
.

Davey to Luxton, 0 runs

0.6
.

Holland to Lyth, 0 runs

0.5
4

Holland to Lyth, 4 runs

0.4
.

Holland to Lyth, 0 runs

0.3
.

Holland to Lyth, 0 runs

0.2
.

Holland to Lyth, 0 runs

0.1
.

Holland to Lyth, 0 runs