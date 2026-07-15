H2h Yorkshire vs Somerset First class County Championship 15.09.2026

First class

YOR
YOR
SOM
SOM
Yorkshire vs Somerset

T20, T20 Blast

YORYorkshire

161

SOMSomerset

165

First class, County Championship

SOMSomerset

(50 ov.) 201/3

YORYorkshire

162

First class, County Championship

SOMSomerset

(42 ov.) 155/3

YORYorkshire

Show more matches