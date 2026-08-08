Squads Yorkshire vs Somerset First class County Championship 15.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Abell Tom
batsman
Akhtar Jawad
no information yet
Ball Jake
bowler
Ali Hasan
bowler
Banton Tom
batsman
Ali Moeen
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Bean Finlay
wicket keeper
Hill Finley James
all rounder
Bennison Will
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Bess Dom
bowler
Lammonby Tom
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Leach Jack
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Meredith Riley
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Coad Ben
bowler
Overton Craig
bowler
Edwards Mickey
bowler
Pretorius Migael
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Rew James
wicket keeper
Firbank Matthew
no information yet
Rew Thomas
no information yet
Fraine William
batsman
Roberts Kian
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Sams Daniel
all rounder
Hill George
all rounder
Shaw Josh
bowler
Hope Shai
wicket keeper
Smeed Will
batsman
Imam-ul-Haq
batsman
Theedom James
no information yet
Kelly Noah
no information yet
Thomas Joshua F
all rounder
Leech Dominic
bowler
Vaughan Archie M
no information yet
Luxton William
batsman
Lyth Adam
batsman
Malan Dawid
batsman
Milnes Matt
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
O'Rourke William
bowler
Rashid Adil
bowler
Revis Matthew L
batsman
Richardson Jhye
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Root Joe
batsman
Sears Ben
bowler
Shafique Abdullah
batsman
Shakeel Saud
batsman
Shutt Jack
bowler
Singh Jay
no information yet
Smith Owen
no information yet
Steketee Mark
bowler
Sutherland Will
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Taylor Charlie
no information yet
Thompson Jordan
all rounder
Tye Andrew
bowler
ul-Haq Imam
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
van Beek Logan
bowler
Wade Alex
no information yet
Wharton James Henry
batsman
White Curtley-Jack
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Match has not started yet