Squads Yorkshire vs Somerset First class County Championship 15.09.2026

First class

YOR
YOR
SOM
SOM

Playing

YOR
YOR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Akhtar Jawad

no information yet

Ball Jake

bowler

Ali Hasan

bowler

Banton Tom

batsman

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Rew James

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Hill George

all rounder

Shaw Josh

bowler

Hope Shai

wicket keeper

Smeed Will

batsman

Theedom James

no information yet

Kelly Noah

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Lyth Adam

batsman

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

YOR
YOR
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet