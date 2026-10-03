Squads Gujarat vs Odisha First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

GUJ
GUJ
ODI
ODI

Playing

GUJ
GUJ
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Bagga Sunpreet

no information yet

Das Tapas

bowler

Desai Abhishek

no information yet

Gouda Sourav

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Paharia Sawan

wicket keeper

Malusare Jay

no information yet

Poddar Govinda

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Patel Priyesh

wicket keeper

Sharma Sumit

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Vaghela Rinkesh Anil

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet