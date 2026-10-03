Squads Gujarat vs Odisha First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bagga Sunpreet
no information yet
Biswal Badal
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Das Tapas
bowler
Desai Aarya
batsman
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Desai Abhishek
no information yet
Gouda Sourav
no information yet
Desai Siddharth
all rounder
Mohanty Rajesh
bowler
Gaja Chintan
bowler
Mohapatra Jamala
bowler
Hingrajia Manan
batsman
Paharia Sawan
wicket keeper
Jaiswal Vishal
batsman
Parida Anil
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Malusare Jay
no information yet
Poddar Govinda
all rounder
Nagwaswalla Arzan
bowler
Patel Hemang
bowler
Samal Swastik
batsman
Patel Jaymeet
no information yet
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Patel Priyesh
wicket keeper
Sharma Sumit
all rounder
Patel Urvil
wicket keeper
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Vaghela Rinkesh Anil
no information yet
Swain Aasirwad
wicket keeper
Match has not started yet