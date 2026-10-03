Squads Rajasthan vs Railways First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Khaleel
bowler
Ahuja Suraj
wicket keeper
Chahar Deepak
bowler
Chaudhari Ayan B
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Chaudhary Shivam
batsman
Changra Mohit
no information yet
Harsh Vishal
all rounder
Chauhan Shiva
all rounder
khan Zubair Ali
all rounder
Chelani Amol Sanjay
no information yet
Merai Bhargav
batsman
Choudhary Deepak
bowler
Pandey Akash
bowler
Choudhary M
wicket keeper
Saif Mohammad
batsman
Godara Sumit
batsman
Sangwan Himanshu
bowler
Hooda Deepak
all rounder
Sharma Karn
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Sharma Rahul
all rounder
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Roy Hrituraj
no information yet
Singh Ashish
no information yet
Sharma Ashok
bowler
Singh Pratham
batsman
Sharma Kartik
no information yet
Singh Vivek
all rounder
Singh Jaideep
bowler
Yadav Ansh
no information yet
Singh Kukna Ajay
all rounder
Yadav Kunal
no information yet
Suthar Manav
bowler
Yadav Upendra
wicket keeper
Tomar Abhijeet
batsman
Match has not started yet