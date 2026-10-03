Squads Rajasthan vs Railways First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

RAJ
RAJ
RAI
RAI

Playing

RAJ
RAJ
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Chaudhari Ayan B

no information yet

Changra Mohit

no information yet

Harsh Vishal

all rounder

Chauhan Shiva

all rounder

khan Zubair Ali

all rounder

Chelani Amol Sanjay

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Hooda Deepak

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Sharma Rahul

all rounder

Roy Hrituraj

no information yet

Singh Ashish

no information yet

Sharma Kartik

no information yet

Singh Vivek

all rounder

Yadav Ansh

no information yet

Singh Kukna Ajay

all rounder

Yadav Kunal

no information yet

Yadav Upendra

wicket keeper

Bench

RAJ
RAJ
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet