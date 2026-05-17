Ravi Singh

Ravi Singh

Full name:Ravi Singh
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Railways

Rajasthan Royals

Ravi Singh Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

Another Players

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Uthappa, Robin

Uthappa, Robin

Anand, Doddamani

Anand, Doddamani