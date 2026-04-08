Manav Jagdusakumar Suthar

Manav Jagdusakumar Suthar

bowler

Full name:Manav Jagdusakumar Suthar
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

India

Rajasthan

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches852
Innings1552
Overs329.546.26.0
Balls---
Maidens6310
Runs93019537
Wickets44102
Avg21.1319.518.5
SR44.9727.818
Eco2.814.26.16
BB1132
4w400
5w200
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches852
Innings1321
Not outs410
Runs267280
Balls Faced474541
Avg29.66280
SR56.3251.850
Fours2940
Fifties200
Sixies700
Highest96210
Hundreds000

Manav Jagdusakumar Suthar Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Manav Suthar News

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All the latest news about cricketer Manav Suthar is presented here especially for you, from his training plan to what he has achieved on the field in the last cricket matches played.

Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

Manav Suthar has received a massive opportunity following his dream debut for the Indian team. He has now been handed a contract by Warwickshire for the County Championship. This makes him among the few Indian players to have been a part of this tournament.

Manav Suthar02:40 PM, 08 June, 2026

Twitter Explodes as Manav Suthar Produces One of the Best Indian Test Debuts

Manav Suthar07:24 PM, 07 June, 2026

India's New Spin Sensation? Manav Suthar Impresses on Debut

Manav Suthar03:00 PM, 30 October, 2025

Watch, South Africa A tour of India | Pant at chirpy best with words of encouragement for young spinners

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