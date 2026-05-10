Squads Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026

List a

MOH
MOH

145

RUP
RUP

345

Playing

MOH
MOH
RUP
RUP

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MOH
MOH
RUP
RUP

no information yet

First TeamSecond Team