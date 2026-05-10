Match details Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026
Match Info
|Match:
|Dhaka Premier Division Cricket League 2026
|Date:
|Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 10, 2026 03:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mohammedan Sporting Club Squad
|Players
|Bench
Rupganj Tigers Cricket Club Squad
|Players
|Bench
|Mahmud Hasan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet