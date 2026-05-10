Match details Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 10.05.2026

List a

MOH
MOH

145

RUP
RUP

345

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mohammedan Sporting Club Squad

Players
Bench

Rupganj Tigers Cricket Club Squad

Players
BenchMahmud Hasan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet