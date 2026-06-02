Match details Rupganj Tigers Cricket Club vs Bashundhara Strikers List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

RUP
RUP

159

BAS
BAS

158

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 02, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rupganj Tigers Cricket Club Squad

Players
BenchMahmud Hasan

Bashundhara Strikers Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet