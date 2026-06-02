Squads Rupganj Tigers Cricket Club vs Bashundhara Strikers List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

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RUP
RUP

159

BAS
BAS

158

Playing

RUP
RUP
BAS
BAS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RUP
RUP
BAS
BAS
First TeamSecond Team