Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Results
>
List a
>
Regional List A Tournament
>
Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks
>
H2h
H2h Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks List a Regional List A Tournament 01.06.2026
Jun 01, 2026
List a
04:30
AM
BAD
215
AMS
308
Results
Match Details
H2H
Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks
May 12, 2026
T20, National T20 Cup
Amo Sharks
189
Band-E-Amir Dragons
189
May 05, 2026
T20, National T20 Cup
Amo Sharks
140
Band-E-Amir Dragons
139
Apr 27, 2026
T20, T20 Regional Cup
Band-E-Amir Dragons
165
Amo Sharks
168
Show more matches