H2h Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks List a Regional List A Tournament 01.06.2026

List a

BAD
BAD

215

AMS
AMS

308

Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks

T20, National T20 Cup

AMSAmo Sharks

189

BADBand-E-Amir Dragons

189

T20, National T20 Cup

AMSAmo Sharks

140

BADBand-E-Amir Dragons

139

T20, T20 Regional Cup

BADBand-E-Amir Dragons

165

AMSAmo Sharks

168
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