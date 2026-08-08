Match details Tanzania vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 08.08.2026

List a

TAN
TAN
UGA
UGA

Match Info

Match:ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
Date:Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 08, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tanzania Squad

PlayersAnil Akhil, Asuri Rajendra, Bakrania Laksh Snehal, Issa Mohamed Yunusu, Jasani Arshan, Juma Khalidy, Kimote Ally, Kitunda Mohamed Omari, Maker Mukesh, Maringanti Rajendra, Mbaki Mohammedi Simba, Mussa Kassim, Puthenpulrayi Amal, Selemani Ivan Ismail, Selvaraj Sivaraj, Suthar Mukesh
Benchno information yet

Uganda Squad

PlayersAchelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet