Squads Tanzania vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 08.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anil Akhil
batsman
Achelam Fred
wicket keeper
Asuri Rajendra
no information yet
Baguma Joseph
bowler
Bakrania Laksh Snehal
bowler
Dhawan Raghav
no information yet
Issa Mohamed Yunusu
bowler
Hassan Bilal
no information yet
Jasani Arshan
all rounder
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Juma Khalidy
no information yet
Kyewuta Cosmas
bowler
Kimote Ally
bowler
Mangela Shrideep
batsman
Kitunda Mohamed Omari
wicket keeper
Miyagi Juma
no information yet
Maker Mukesh
no information yet
Nakrani Dinesh
all rounder
Maringanti Rajendra
no information yet
Nsubuga Frank
bowler
Mbaki Mohammedi Simba
all rounder
Obuya Robinson
batsman
Mussa Kassim
all rounder
Ramjani Alpesh
all rounder
Puthenpulrayi Amal
wicket keeper
Shah Riazat Ali
all rounder
Selemani Ivan Ismail
batsman
Ssenyondo Henry
bowler
Selvaraj Sivaraj
no information yet
Waiswa Kenneth
all rounder
Suthar Mukesh
no information yet
Match has not started yet