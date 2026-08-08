Squads Tanzania vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 08.08.2026

List a

TAN
TAN
UGA
UGA

Playing

TAN
TAN
UGA
UGA
First TeamSecond Team
Anil Akhil

batsman

Achelam Fred

wicket keeper

Asuri Rajendra

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Hassan Bilal

no information yet

Jasani Arshan

all rounder

Juma Khalidy

no information yet

Miyagi Juma

no information yet

Maker Mukesh

no information yet

Nakrani Dinesh

all rounder

Maringanti Rajendra

no information yet

Mussa Kassim

all rounder

Ramjani Alpesh

all rounder

Puthenpulrayi Amal

wicket keeper

Shah Riazat Ali

all rounder

Selvaraj Sivaraj

no information yet

Waiswa Kenneth

all rounder

Suthar Mukesh

no information yet

Bench

TAN
TAN
UGA
UGA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet