Squads Uganda vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 18.08.2026

List a

UGA
UGA
BAH
BAH

Playing

UGA
UGA
BAH
BAH
First TeamSecond Team
Achelam Fred

wicket keeper

Ahmed Fiaz

no information yet

Dhawan Raghav

no information yet

Hassan Bilal

no information yet

Ali Asif

bowler

Badar Shahbaz

wicket keeper

Miyagi Juma

no information yet

Chaudhry Imran Anwar

no information yet

Nakrani Dinesh

all rounder

Gill Asif

no information yet

Kumar Prashant

no information yet

Ramjani Alpesh

all rounder

Kurup Prashanth

wicket keeper

Shah Riazat Ali

all rounder

Martuza Ubaid

no information yet

Waiswa Kenneth

all rounder

Muhammed Basil

no information yet

Bench

UGA
UGA
BAH
BAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet