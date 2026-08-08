Squads Uganda vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 18.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achelam Fred
wicket keeper
Abbasi Abdul Majid
bowler
Baguma Joseph
bowler
Ahmed Fiaz
no information yet
Dhawan Raghav
no information yet
Ahmed Sohail
batsman
Hassan Bilal
no information yet
Ali Asif
bowler
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Anwar Imran Javed
all rounder
Kyewuta Cosmas
bowler
Badar Shahbaz
wicket keeper
Mangela Shrideep
batsman
Butt Muhammad Rizwan
bowler
Miyagi Juma
no information yet
Chaudhry Imran Anwar
no information yet
Nakrani Dinesh
all rounder
Gill Asif
no information yet
Nsubuga Frank
bowler
Khan Imran
bowler
Obuya Robinson
batsman
Kumar Prashant
no information yet
Ramjani Alpesh
all rounder
Kurup Prashanth
wicket keeper
Shah Riazat Ali
all rounder
Martuza Ubaid
no information yet
Ssenyondo Henry
bowler
Waiswa Kenneth
all rounder
Muhammed Basil
no information yet
Match has not started yet