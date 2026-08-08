Match details Uganda vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 18.08.2026

List a

UGA
UGA
BAH
BAH

Match Info

Match:ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
Date:Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 18, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uganda Squad

PlayersAchelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
Benchno information yet

Bahrain Squad

PlayersAbbasi Abdul Majid, Ahmed Fiaz, Ahmed Sohail, Ali Asif, Anwar Imran Javed, Badar Shahbaz, Butt Muhammad Rizwan, Chaudhry Imran Anwar, Gill Asif, Khan Imran, Kumar Prashant, Kurup Prashanth, Martuza Ubaid, Mehr Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan, Muhammed Basil, Nasir Ahmer Bin, Ramesh Rishabh, Salman Muhammad, Sarthak Sai, Shaikh Asif, Ullah Abid, Wali Yousif
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet