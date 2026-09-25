Highlights Victoria vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 25.09.2026
Sutherland to Salzmann, 4 runs
Sutherland to Salzmann, 4 runs
Sutherland to Salzmann, 4 runs
Sutherland to Salzmann, 0 runs
Sutherland to Salzmann, 0 runs
Sutherland to Salzmann, wide
Elliott to Salzmann, 1 run
Elliott to Salzmann, 4 runs
Elliott to Salzmann, 0 runs
Elliott to Salzmann, 0 runs
Elliott to Maddinson, 1 run
Elliott to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Salzmann, 4 runs
Hoekstra to Maddinson, 1 run
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 4 runs
Hoekstra to Salzmann, 1 run
Elliott to Salzmann, 1 run
Elliott to Salzmann, 0 runs
Elliott to Salzmann, 0 runs
Elliott to Maddinson, 1 run
Elliott to Maddinson, 0 runs
Elliott to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Salzmann, 2 runs
Hoekstra to Salzmann, 0 runs
Hoekstra to Shaw, appeal, wicket (caught - Shaw)
Hoekstra to Shaw, 0 runs
Hoekstra to Shaw, 0 runs
Hoekstra to Shaw, 0 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Maddinson, 4 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Maddinson, 6 runs
Boland to Maddinson, 4 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Shaw, 0 runs
Hoekstra to Shaw, 0 runs
Hoekstra to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
Hoekstra to Davies, 4 runs
Hoekstra to Davies, 2 runs
Hoekstra to Davies, 0 runs
Hoekstra to Davies, wide
Boland to Davies, 3 runs
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Davies, 4 runs
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Maddinson, 1 run
Hoekstra to Davies, 4 runs
Hoekstra to Davies, 0 runs
Hoekstra to Davies, 2 runs
Hoekstra to Davies, 0 runs
Hoekstra to Davies, 0 runs
Hoekstra to Davies, 0 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Davies, 1 run
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Davies, 0 runs
Boland to Davies, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Davies, 1 run
Hoekstra to Kingsell, appeal, wicket (caught - Kingsell)
Hoekstra to Kingsell, 0 runs
Boland to Maddinson, 4 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Maddinson, 0 runs
Boland to Kingsell, 1 run
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs
Hoekstra to Maddinson, 0 runs