Highlights Victoria vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 25.09.2026

Live
List a

VIC
VIC
BLU
BLU

(12 ov.) 71/3

12.5
4

Sutherland to Salzmann, 4 runs

12.4
4

Sutherland to Salzmann, 4 runs

12.3
4

Sutherland to Salzmann, 4 runs

12.2
.

Sutherland to Salzmann, 0 runs

12.1
.

Sutherland to Salzmann, 0 runs

12.1
1

Sutherland to Salzmann, wide

11.6
1

Elliott to Salzmann, 1 run

11.5
4

Elliott to Salzmann, 4 runs

11.4
.

Elliott to Salzmann, 0 runs

11.3
.

Elliott to Salzmann, 0 runs

11.2
1

Elliott to Maddinson, 1 run

11.1
.

Elliott to Maddinson, 0 runs

10.6
4

Hoekstra to Salzmann, 4 runs

10.5
1

Hoekstra to Maddinson, 1 run

10.4
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

10.3
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

10.2
4

Hoekstra to Maddinson, 4 runs

10.1
1

Hoekstra to Salzmann, 1 run

9.6
1

Elliott to Salzmann, 1 run

9.5
.

Elliott to Salzmann, 0 runs

9.4
.

Elliott to Salzmann, 0 runs

9.3
1

Elliott to Maddinson, 1 run

9.2
.

Elliott to Maddinson, 0 runs

9.1
.

Elliott to Maddinson, 0 runs

8.6
2

Hoekstra to Salzmann, 2 runs

8.5
.

Hoekstra to Salzmann, 0 runs

8.4
W

Hoekstra to Shaw, appeal, wicket (caught - Shaw)

8.3
.

Hoekstra to Shaw, 0 runs

8.2
.

Hoekstra to Shaw, 0 runs

8.1
.

Hoekstra to Shaw, 0 runs

7.6
.

Boland to Maddinson, 0 runs

7.5
4

Boland to Maddinson, 4 runs

7.4
.

Boland to Maddinson, 0 runs

7.3
6

Boland to Maddinson, 6 runs

7.2
4

Boland to Maddinson, 4 runs

7.1
.

Boland to Maddinson, 0 runs

6.6
.

Hoekstra to Shaw, 0 runs

6.5
.

Hoekstra to Shaw, 0 runs

6.4
W

Hoekstra to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

6.3
4

Hoekstra to Davies, 4 runs

6.2
2

Hoekstra to Davies, 2 runs

6.1
.

Hoekstra to Davies, 0 runs

6.1
1

Hoekstra to Davies, wide

5.6
3

Boland to Davies, 3 runs

5.5
.

Boland to Davies, 0 runs

5.4
4

Boland to Davies, 4 runs

5.3
.

Boland to Davies, 0 runs

5.2
.

Boland to Davies, 0 runs

5.1
1

Boland to Maddinson, 1 run

4.6
4

Hoekstra to Davies, 4 runs

4.5
.

Hoekstra to Davies, 0 runs

4.4
2

Hoekstra to Davies, 2 runs

4.3
.

Hoekstra to Davies, 0 runs

4.2
.

Hoekstra to Davies, 0 runs

4.1
.

Hoekstra to Davies, 0 runs

3.6
.

Boland to Maddinson, 0 runs

3.5
1

Boland to Davies, 1 run

3.4
.

Boland to Davies, 0 runs

3.3
.

Boland to Davies, 0 runs

3.2
.

Boland to Davies, 0 runs

3.1
.

Boland to Davies, 0 runs

2.6
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

2.5
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

2.4
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

2.3
1

Hoekstra to Davies, 1 run

2.2
W

Hoekstra to Kingsell, appeal, wicket (caught - Kingsell)

2.1
.

Hoekstra to Kingsell, 0 runs

1.6
4

Boland to Maddinson, 4 runs

1.5
.

Boland to Maddinson, 0 runs

1.4
.

Boland to Maddinson, 0 runs

1.3
.

Boland to Maddinson, 0 runs

1.2
.

Boland to Maddinson, 0 runs

1.1
1

Boland to Kingsell, 1 run

0.6
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

0.5
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

0.4
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

0.3
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

0.2
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs

0.1
.

Hoekstra to Maddinson, 0 runs