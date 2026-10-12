Squads Western Australia vs Victoria List a National Cricket League, Women 10.01.2027

List a

Perth

WAUS
WAUS
VIC
VIC

Playing

WAUS
WAUS
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Aery Ira

no information yet

Darke Maddy

wicket keeper

Dulvin Samara

no information yet

Devchand Bhavi

all rounder

Faltum Nicole

wicket keeper

Edgar Amy

batsman

Graham Heather

all rounder

Garth Kim

all rounder

Gill Hasrat

all rounder

Hayward Ella

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

McGrath Rebecca

all rounder

Mills Lilly

all rounder

McKenna Rhys

all rounder

White Maddie

no information yet

Bench

WAUS
WAUS
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet