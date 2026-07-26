Highlights Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 26.07.2026
Maund to Tennakoon, 0 runs
Gillgrass to Darlow, 4 runs
Gillgrass to Darlow, 0 runs
Gillgrass to Darlow, 0 runs
Gillgrass to Darlow, 0 runs
Gillgrass to Tennakoon, appeal, wicket (bowled - Tennakoon)
Gillgrass to Tennakoon, wide
Gillgrass to Tennakoon, 4 runs
Bishop to Andrews, 0 runs
Bishop to Andrews, 4 runs
Bishop to Andrews, 0 runs
Bishop to Andrews, 0 runs
Bishop to Andrews, 0 runs
Bishop to Kibler, wicket (lbw - Kibler)
Gillgrass to Tennakoon, 0 runs
Gillgrass to Kibler, 1 run
Gillgrass to Kibler, 0 runs
Gillgrass to Tennakoon, 1 run
Gillgrass to Kibler, 1 run
Gillgrass to Kibler, 0 runs
Bishop to Kibler, 1 run
Bishop to Tennakoon, 1 run
Bishop to Kibler, 1 run
Bishop to Tennakoon, 1 run
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Gillgrass to Tennakoon, 1 run
Gillgrass to Kibler, 1 run
Gillgrass to Kibler, 0 runs
Gillgrass to Tennakoon, 1 run
Gillgrass to Kibler, 1 run
Gillgrass to Tennakoon, 1 run
Bishop to Tennakoon, 1 run
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Bishop to Tennakoon, 2 leg byes
Bishop to Tennakoon, 0 runs
Maund to Tennakoon, leg bye
Maund to Tennakoon, 0 runs
Maund to Tennakoon, 0 runs
Maund to Tennakoon, 0 runs
Maund to Tennakoon, 0 runs
No ball, which will trigger another free hit. Kibler plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Beach to Kibler, 1 run
Beach to Kibler, 6 runs
Beach to Tennakoon, no ball + 1 run
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 4 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 4 runs
Maund to Kibler, 0 runs
Maund to Kibler, 0 runs
Maund to Lonsdale, appeal, wicket (caught - Lonsdale)
Maund to Lonsdale, 4 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, wide
Maund to Lonsdale, 0 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 4 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Beach to Tennakoon, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, wide
Maund to Lonsdale, wide
Maund to Lonsdale, 0 runs
Beach to Tennakoon, 4 runs
Beach to Kenvyn, appeal, wicket (bowled - Kenvyn)
Beach to Kenvyn, 0 runs
Beach to Kenvyn, 0 runs
Beach to Kenvyn, 4 runs
Beach to Kenvyn, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, wide
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 4 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Beach to Kenvyn, 0 runs
Beach to Lonsdale, 1 run
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 4 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, wide
Maund to Kenvyn, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 4 runs
Beach to Kenvyn, 1 run
Beach to Kenvyn, wide
Beach to Kenvyn, 0 runs
Beach to Kenvyn, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 0 runs
Maund to Lonsdale, 4 runs
Maund to Kenvyn, 1 run
Maund to Kenvyn, wide
Maund to Kenvyn, 0 runs
Maund to Kenvyn, wide
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, 0 runs
Beach to Lonsdale, wide
Beach to Shaw, appeal, wicket (caught - Shaw)
Knowling-Davies to Bishop, appeal, wicket (run out - Bishop)
Knowling-Davies to Bishop, 2 runs
Knowling-Davies to Windeatt, 1 run
Knowling-Davies to Bishop, 1 run
Knowling-Davies to Bishop, 0 runs
Knowling-Davies to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Bishop, 4 runs
Kenvyn to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Bishop, 1 run
Kenvyn to Bishop, 0 runs
Kenvyn to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Windeatt, wide
Kenvyn to Bishop, 1 run
Knowling-Davies to Windeatt, 0 runs
Knowling-Davies to Bishop, 1 run
Knowling-Davies to Bishop, 0 runs
Knowling-Davies to Bishop, 0 runs
Knowling-Davies to Griffiths, appeal, wicket (caught - Griffiths)
Knowling-Davies to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Windeatt, 0 runs
Kenvyn to Windeatt, 0 runs
Kenvyn to Griffiths, 1 run
Kenvyn to Windeatt, 1 run
Kenvyn to Windeatt, 0 runs
Knowling-Davies to Griffiths, 0 runs
Knowling-Davies to Griffiths, 0 runs
Knowling-Davies to Khurana, appeal, wicket (caught - Khurana)
Knowling-Davies to Beech, appeal, wicket (bowled - Beech)
Knowling-Davies to Windeatt, 1 run
Knowling-Davies to Gillgrass, appeal, wicket (caught - Gillgrass)
Kenvyn to Gillgrass, 1 run
Kenvyn to Gillgrass, 4 runs
Kenvyn to Gillgrass, 4 runs
And another! No ball. Gillgrass defends for four runs.
Kenvyn to Beech, 1 run
Kenvyn to Beech, 0 runs
Kenvyn to Beech, 0 runs
Knowling-Davies to Beech, 1 run
Knowling-Davies to Beech, 0 runs
Knowling-Davies to Beech, 4 runs
Knowling-Davies to Beech, 0 runs
Knowling-Davies to Gillgrass, 1 run
Knowling-Davies to Beech, 1 run
Kenvyn to Gillgrass, 0 runs
Kenvyn to Beech, 1 run
Kenvyn to Claridge, appeal, wicket (caught - Claridge)
Kenvyn to Gillgrass, 1 run
Kenvyn to Gillgrass, wide
Kenvyn to Claridge, 1 run
Kenvyn to Gillgrass, 1 run
Andrews to Gillgrass, 1 run
Andrews to Boycott, appeal, wicket (stumped - Boycott)
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Boycott, 2 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 1 run
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 4 leg byes
Kenvyn to Claridge, 1 run
Kenvyn to Claridge, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 2 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Claridge, 6 runs
Bedi to Claridge, 4 runs
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 4 runs
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Claridge, 6 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, leg bye
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 2 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 4 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, leg bye
Bedi to Boycott, 1 run
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Andrews to Claridge, 4 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Bedi to Boycott, 4 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 2 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Knowling-Davies to Claridge, 4 runs
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Claridge, 1 run
And another! Claridge defends for 4 runs.
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 3 wides
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Darlow to Claridge, 0 runs
Darlow to Claridge, 4 runs
Darlow to Claridge, 2 runs
Darlow to Claridge, 0 runs
Darlow to Claridge, 0 runs
Darlow to Claridge, 4 runs
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, wide
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Darlow to Boycott, 0 runs
Darlow to Boycott, 4 runs
Darlow to Boycott, 4 runs
Darlow to Claridge, 1 run
Darlow to Boycott, 1 run
Darlow to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 1 run
Knowling-Davies to Claridge, 4 runs
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Darlow to Boycott, 4 runs
Darlow to Boycott, 0 runs
Darlow to Claridge, 1 run
Darlow to Claridge, 0 runs
Darlow to Boycott, 1 run
Darlow to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Claridge, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 1 run
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Knowling-Davies to Boycott, 0 runs
Boycott decides to allow that one to pass through to Atherton-Gater, and the ball rolls away for 4 byes.
Darlow to Claridge, 2 runs
Darlow to Boycott, 1 run
Darlow to Boycott, 0 runs
Darlow to Boycott, wide
Darlow to Claridge, 1 run
Darlow to Claridge, 2 runs
Darlow to Claridge, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 4 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Claridge, 1 run
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Andrews to Boycott, 3 runs
Andrews to Boycott, 0 runs
Andrews to Claridge, 1 run
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 4 runs
Bedi to Boycott, 2 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Claridge, 0 runs
Andrews to Boycott, 1 run
Andrews to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Boycott, 0 runs
Bedi to Claridge, 1 run
Bedi to Claridge, 0 runs
Bedi to Boycott, 1 run
Bedi to Claridge, 1 run
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, 0 runs
Kenvyn to Boycott, wide
Tennakoon to Claridge, 0 runs
Tennakoon to Claridge, wide
Tennakoon to Claridge, 0 runs
Tennakoon to Claridge, 4 runs
Tennakoon to Claridge, 4 runs
Tennakoon to Boycott, 1 run
Tennakoon to Claridge, 1 run
Kenvyn to Claridge, 1 run
Kenvyn to Claridge, 0 runs
Kenvyn to Claridge, 0 runs
no ball
Kenvyn to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
Kenvyn to Davies, 4 runs
Kenvyn to Davies, 4 runs
Tennakoon to Davies, 1 run
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, wide
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 4 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, wide
Kenvyn to Davies, 1 run
Kenvyn to Davies, 0 runs
Kenvyn to Davies, 0 runs
Kenvyn to Davies, 0 runs
Kenvyn to Davies, 4 runs
Kenvyn to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 1 run
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Boycott, 1 run
Tennakoon to Boycott, 0 runs
Tennakoon to Boycott, 0 runs
Tennakoon to Boycott, 0 runs
Tennakoon to Boycott, wide
Slater to Boycott, 1 run
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, wide
Slater to Boycott, 4 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 4 runs
0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 4 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, 0 runs
Slater to Boycott, wide
Tennakoon to Davies, 4 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Slater to Davies, 1 run
Slater to Davies, 0 runs
Slater to Davies, 0 runs
Slater to Boycott, 1 run
Slater to Boycott, 0 runs
0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 4 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs
Tennakoon to Davies, 0 runs