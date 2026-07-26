Highlights Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 26.07.2026

Live
List a

DER
DER

(19 ov.) 97/5

WOR
WOR

304

18.1
.

Maund to Tennakoon, 0 runs

17.6
4

Gillgrass to Darlow, 4 runs

17.5
.

Gillgrass to Darlow, 0 runs

17.4
.

Gillgrass to Darlow, 0 runs

17.3
.

Gillgrass to Darlow, 0 runs

17.2
W

Gillgrass to Tennakoon, appeal, wicket (bowled - Tennakoon)

17.2
1

Gillgrass to Tennakoon, wide

17.1
4

Gillgrass to Tennakoon, 4 runs

16.6
.

Bishop to Andrews, 0 runs

16.5
4

Bishop to Andrews, 4 runs

16.4
.

Bishop to Andrews, 0 runs

16.3
.

Bishop to Andrews, 0 runs

16.2
.

Bishop to Andrews, 0 runs

16.1
W

Bishop to Kibler, wicket (lbw - Kibler)

15.6
.

Gillgrass to Tennakoon, 0 runs

15.5
1

Gillgrass to Kibler, 1 run

15.4
.

Gillgrass to Kibler, 0 runs

15.3
1

Gillgrass to Tennakoon, 1 run

15.2
1

Gillgrass to Kibler, 1 run

15.1
.

Gillgrass to Kibler, 0 runs

14.6
1

Bishop to Kibler, 1 run

14.5
1

Bishop to Tennakoon, 1 run

14.4
1

Bishop to Kibler, 1 run

14.3
1

Bishop to Tennakoon, 1 run

14.2
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

14.1
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

13.6
1

Gillgrass to Tennakoon, 1 run

13.5
1

Gillgrass to Kibler, 1 run

13.4
.

Gillgrass to Kibler, 0 runs

13.3
1

Gillgrass to Tennakoon, 1 run

13.2
1

Gillgrass to Kibler, 1 run

13.1
1

Gillgrass to Tennakoon, 1 run

12.6
1

Bishop to Tennakoon, 1 run

12.5
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

12.4
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

12.3
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

12.2
2

Bishop to Tennakoon, 2 leg byes

12.1
.

Bishop to Tennakoon, 0 runs

11.6
1

Maund to Tennakoon, leg bye

11.5
.

Maund to Tennakoon, 0 runs

11.4
.

Maund to Tennakoon, 0 runs

11.3
.

Maund to Tennakoon, 0 runs

11.2
.

Maund to Tennakoon, 0 runs

11.2
nb

No ball, which will trigger another free hit. Kibler plays a defensive stroke for one run.

11.1
.

0 runs

10.6
1

Beach to Kibler, 1 run

10.5
6

Beach to Kibler, 6 runs

10.5
nb

Beach to Tennakoon, no ball + 1 run

10.4
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

10.3
4

Beach to Tennakoon, 4 runs

10.2
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

10.1
4

Beach to Tennakoon, 4 runs

9.6
.

Maund to Kibler, 0 runs

9.5
.

Maund to Kibler, 0 runs

9.4
W

Maund to Lonsdale, appeal, wicket (caught - Lonsdale)

9.3
4

Maund to Lonsdale, 4 runs

9.2
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

9.2
1

Maund to Lonsdale, wide

9.1
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

8.6
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

8.5
4

Beach to Tennakoon, 4 runs

8.4
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

8.3
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

8.2
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

8.1
.

Beach to Tennakoon, 0 runs

7.6
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

7.5
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

7.4
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

7.4
1

Maund to Lonsdale, wide

7.4
1

Maund to Lonsdale, wide

7.1
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

6.6
4

Beach to Tennakoon, 4 runs

6.5
W

Beach to Kenvyn, appeal, wicket (bowled - Kenvyn)

6.4
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

6.3
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

6.2
4

Beach to Kenvyn, 4 runs

6.1
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

5.6
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

5.5
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

5.5
1

Maund to Lonsdale, wide

5.4
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

5.3
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

5.2
4

Maund to Lonsdale, 4 runs

5.1
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

4.6
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

4.5
1

Beach to Lonsdale, 1 run

4.4
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

4.3
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

4.2
4

Beach to Lonsdale, 4 runs

4.1
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

3.6
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

3.5
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

3.4
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

3.3
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

3.2
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

3.2
1

Maund to Kenvyn, wide

3.1
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

2.6
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

2.5
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

2.4
4

Beach to Lonsdale, 4 runs

2.3
1

Beach to Kenvyn, 1 run

2.3
1

Beach to Kenvyn, wide

2.2
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

2.1
.

Beach to Kenvyn, 0 runs

1.6
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

1.5
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

1.4
.

Maund to Lonsdale, 0 runs

1.3
4

Maund to Lonsdale, 4 runs

1.2
1

Maund to Kenvyn, 1 run

1.2
1

Maund to Kenvyn, wide

1.1
.

Maund to Kenvyn, 0 runs

1.1
1

Maund to Kenvyn, wide

0.6
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

0.5
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

0.4
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

0.3
.

Beach to Lonsdale, 0 runs

0.3
1

Beach to Lonsdale, wide

0.2
W

Beach to Shaw, appeal, wicket (caught - Shaw)

49.6
W

Knowling-Davies to Bishop, appeal, wicket (run out - Bishop)

49.5
2

Knowling-Davies to Bishop, 2 runs

49.4
1

Knowling-Davies to Windeatt, 1 run

49.3
1

Knowling-Davies to Bishop, 1 run

49.2
.

Knowling-Davies to Bishop, 0 runs

49.1
1

Knowling-Davies to Windeatt, 1 run

48.6
4

Kenvyn to Bishop, 4 runs

48.5
1

Kenvyn to Windeatt, 1 run

48.4
1

Kenvyn to Bishop, 1 run

48.3
.

Kenvyn to Bishop, 0 runs

48.2
1

Kenvyn to Windeatt, 1 run

48.2
1

Kenvyn to Windeatt, wide

48.1
1

Kenvyn to Bishop, 1 run

47.6
.

Knowling-Davies to Windeatt, 0 runs

47.5
1

Knowling-Davies to Bishop, 1 run

47.4
.

Knowling-Davies to Bishop, 0 runs

47.3
.

Knowling-Davies to Bishop, 0 runs

47.2
W

Knowling-Davies to Griffiths, appeal, wicket (caught - Griffiths)

47.1
1

Knowling-Davies to Windeatt, 1 run

46.6
1

Kenvyn to Windeatt, 1 run

46.5
.

Kenvyn to Windeatt, 0 runs

46.4
.

Kenvyn to Windeatt, 0 runs

46.3
1

Kenvyn to Griffiths, 1 run

46.2
1

Kenvyn to Windeatt, 1 run

46.1
.

Kenvyn to Windeatt, 0 runs

45.6
.

Knowling-Davies to Griffiths, 0 runs

45.5
.

Knowling-Davies to Griffiths, 0 runs

45.4
W

Knowling-Davies to Khurana, appeal, wicket (caught - Khurana)

45.3
W

Knowling-Davies to Beech, appeal, wicket (bowled - Beech)

45.2
1

Knowling-Davies to Windeatt, 1 run

45.1
W

Knowling-Davies to Gillgrass, appeal, wicket (caught - Gillgrass)

44.6
1

Kenvyn to Gillgrass, 1 run

44.5
4

Kenvyn to Gillgrass, 4 runs

44.4
4

Kenvyn to Gillgrass, 4 runs

44.4
nb

And another! No ball. Gillgrass defends for four runs.

44.3
1

Kenvyn to Beech, 1 run

44.2
.

Kenvyn to Beech, 0 runs

44.1
.

Kenvyn to Beech, 0 runs

43.6
1

Knowling-Davies to Beech, 1 run

43.5
.

Knowling-Davies to Beech, 0 runs

43.4
4

Knowling-Davies to Beech, 4 runs

43.3
.

Knowling-Davies to Beech, 0 runs

43.2
1

Knowling-Davies to Gillgrass, 1 run

43.1
1

Knowling-Davies to Beech, 1 run

42.6
.

Kenvyn to Gillgrass, 0 runs

42.5
1

Kenvyn to Beech, 1 run

42.4
W

Kenvyn to Claridge, appeal, wicket (caught - Claridge)

42.3
1

Kenvyn to Gillgrass, 1 run

42.3
1

Kenvyn to Gillgrass, wide

42.2
1

Kenvyn to Claridge, 1 run

42.1
1

Kenvyn to Gillgrass, 1 run

41.6
1

Andrews to Gillgrass, 1 run

41.5
W

Andrews to Boycott, appeal, wicket (stumped - Boycott)

41.4
4

Andrews to Boycott, 4 runs

41.3
4

Andrews to Boycott, 4 runs

41.2
2

Andrews to Boycott, 2 runs

41.1
.

Andrews to Boycott, 0 runs

40.6
1

Kenvyn to Boycott, 1 run

40.5
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

40.4
4

Kenvyn to Boycott, 4 leg byes

40.3
1

Kenvyn to Claridge, 1 run

40.2
.

Kenvyn to Claridge, 0 runs

40.1
1

Kenvyn to Boycott, 1 run

39.6
1

Andrews to Boycott, 1 run

39.5
.

Andrews to Boycott, 0 runs

39.4
2

Andrews to Boycott, 2 runs

39.3
.

Andrews to Boycott, 0 runs

39.2
4

Andrews to Boycott, 4 runs

39.1
1

Andrews to Claridge, 1 run

38.6
1

Bedi to Claridge, 1 run

38.5
.

Bedi to Claridge, 0 runs

38.4
6

Bedi to Claridge, 6 runs

38.3
4

Bedi to Claridge, 4 runs

38.2
.

Bedi to Claridge, 0 runs

38.1
1

Bedi to Boycott, 1 run

37.6
.

Andrews to Claridge, 0 runs

37.5
4

Andrews to Claridge, 4 runs

37.4
1

Andrews to Boycott, 1 run

37.3
4

Andrews to Boycott, 4 runs

37.2
.

Andrews to Boycott, 0 runs

37.1
.

Andrews to Boycott, 0 runs

36.6
1

Bedi to Boycott, 1 run

36.5
1

Bedi to Claridge, 1 run

36.4
.

Bedi to Claridge, 0 runs

36.3
6

Bedi to Claridge, 6 runs

36.2
1

Bedi to Boycott, 1 run

36.1
1

Bedi to Claridge, leg bye

35.6
.

Andrews to Boycott, 0 runs

35.5
.

Andrews to Boycott, 0 runs

35.4
2

Andrews to Boycott, 2 runs

35.3
.

Andrews to Boycott, 0 runs

35.2
.

Andrews to Boycott, 0 runs

35.1
4

Andrews to Boycott, 4 runs

34.6
1

Bedi to Boycott, 1 run

34.5
1

Bedi to Claridge, 1 run

34.4
1

Bedi to Boycott, 1 run

34.3
.

Bedi to Boycott, 0 runs

34.2
1

Bedi to Claridge, leg bye

34.1
1

Bedi to Boycott, 1 run

33.6
.

Andrews to Claridge, 0 runs

33.5
1

Andrews to Boycott, 1 run

33.4
.

Andrews to Boycott, 0 runs

33.3
1

Andrews to Claridge, 1 run

33.2
4

Andrews to Claridge, 4 runs

33.1
.

Andrews to Claridge, 0 runs

32.6
4

Bedi to Boycott, 4 runs

32.5
1

Bedi to Claridge, 1 run

32.4
1

Bedi to Boycott, 1 run

32.3
2

Bedi to Boycott, 2 runs

32.2
1

Bedi to Claridge, 1 run

32.1
1

Bedi to Boycott, 1 run

31.6
4

Knowling-Davies to Claridge, 4 runs

31.5
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

31.4
1

Knowling-Davies to Boycott, 1 run

31.3
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

31.2
1

Knowling-Davies to Claridge, 1 run

31.1
1

Knowling-Davies to Boycott, 1 run

30.6
1

Bedi to Boycott, 1 run

30.5
1

Bedi to Claridge, 1 run

30.4
.

Bedi to Claridge, 0 runs

30.3
.

Bedi to Claridge, 0 runs

30.2
1

Bedi to Boycott, 1 run

30.1
1

Bedi to Claridge, 1 run

29.6
1

Knowling-Davies to Claridge, 1 run

29.5
4

And another! Claridge defends for 4 runs.

29.4
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

29.3
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

29.2
1

Knowling-Davies to Boycott, 1 run

29.2
3

Knowling-Davies to Boycott, 3 wides

29.1
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

28.6
.

Darlow to Claridge, 0 runs

28.5
4

Darlow to Claridge, 4 runs

28.4
2

Darlow to Claridge, 2 runs

28.3
.

Darlow to Claridge, 0 runs

28.2
.

Darlow to Claridge, 0 runs

28.1
4

Darlow to Claridge, 4 runs

27.6
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

27.5
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

27.4
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

27.3
1

Knowling-Davies to Claridge, 1 run

27.2
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

27.2
1

Knowling-Davies to Claridge, wide

27.1
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

26.6
.

Darlow to Boycott, 0 runs

26.5
4

Darlow to Boycott, 4 runs

26.4
4

Darlow to Boycott, 4 runs

26.3
1

Darlow to Claridge, 1 run

26.2
1

Darlow to Boycott, 1 run

26.1
1

Darlow to Claridge, 1 run

25.6
1

Knowling-Davies to Claridge, 1 run

25.5
1

Knowling-Davies to Boycott, 1 run

25.4
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

25.3
1

Knowling-Davies to Claridge, 1 run

25.2
4

Knowling-Davies to Claridge, 4 runs

25.1
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

24.6
4

Darlow to Boycott, 4 runs

24.5
.

Darlow to Boycott, 0 runs

24.4
1

Darlow to Claridge, 1 run

24.3
.

Darlow to Claridge, 0 runs

24.2
1

Darlow to Boycott, 1 run

24.1
.

Darlow to Boycott, 0 runs

23.6
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

23.5
.

Knowling-Davies to Claridge, 0 runs

23.4
1

Knowling-Davies to Boycott, 1 run

23.3
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

23.2
.

Knowling-Davies to Boycott, 0 runs

23.1
4

Boycott decides to allow that one to pass through to Atherton-Gater, and the ball rolls away for 4 byes.

22.6
2

Darlow to Claridge, 2 runs

22.5
1

Darlow to Boycott, 1 run

22.4
.

Darlow to Boycott, 0 runs

22.4
1

Darlow to Boycott, wide

22.3
1

Darlow to Claridge, 1 run

22.2
2

Darlow to Claridge, 2 runs

22.1
.

Darlow to Claridge, 0 runs

21.6
.

Andrews to Boycott, 0 runs

21.5
4

Andrews to Boycott, 4 runs

21.4
1

Andrews to Claridge, 1 run

21.3
1

Andrews to Boycott, 1 run

21.2
4

Andrews to Boycott, 4 runs

21.1
1

Andrews to Claridge, 1 run

20.6
1

Bedi to Claridge, 1 run

20.5
1

Bedi to Boycott, 1 run

20.4
.

Bedi to Boycott, 0 runs

20.3
1

Bedi to Claridge, 1 run

20.2
1

Bedi to Boycott, 1 run

20.1
.

Bedi to Boycott, 0 runs

19.6
.

Andrews to Claridge, 0 runs

19.5
.

Andrews to Claridge, 0 runs

19.4
.

Andrews to Claridge, 0 runs

19.3
.

Andrews to Claridge, 0 runs

19.2
.

Andrews to Claridge, 0 runs

19.1
.

Andrews to Claridge, 0 runs

18.6
.

Bedi to Boycott, 0 runs

18.5
1

Bedi to Claridge, 1 run

18.4
1

Bedi to Boycott, 1 run

18.3
.

Bedi to Boycott, 0 runs

18.2
.

Bedi to Boycott, 0 runs

18.1
.

Bedi to Boycott, 0 runs

17.6
1

Andrews to Boycott, 1 run

17.5
1

Andrews to Claridge, 1 run

17.4
1

Andrews to Boycott, 1 run

17.3
.

Andrews to Boycott, 0 runs

17.2
.

Andrews to Boycott, 0 runs

17.1
.

Andrews to Boycott, 0 runs

16.6
1

Bedi to Boycott, 1 run

16.5
.

Bedi to Boycott, 0 runs

16.4
1

Bedi to Claridge, 1 run

16.3
1

Bedi to Boycott, 1 run

16.2
.

Bedi to Boycott, 0 runs

16.1
1

Bedi to Claridge, 1 run

15.6
.

Andrews to Boycott, 0 runs

15.5
.

Andrews to Boycott, 0 runs

15.4
1

Andrews to Claridge, 1 run

15.3
3

Andrews to Boycott, 3 runs

15.2
.

Andrews to Boycott, 0 runs

15.1
1

Andrews to Claridge, 1 run

14.6
.

Bedi to Boycott, 0 runs

14.5
4

Bedi to Boycott, 4 runs

14.4
2

Bedi to Boycott, 2 runs

14.3
.

Bedi to Boycott, 0 runs

14.2
.

Bedi to Boycott, 0 runs

14.1
.

Bedi to Boycott, 0 runs

13.6
.

Andrews to Claridge, 0 runs

13.5
.

Andrews to Claridge, 0 runs

13.4
.

Andrews to Claridge, 0 runs

13.3
1

Andrews to Boycott, 1 run

13.2
.

Andrews to Boycott, 0 runs

12.6
.

Bedi to Boycott, 0 runs

12.5
.

Bedi to Boycott, 0 runs

12.4
1

Bedi to Claridge, 1 run

12.3
.

Bedi to Claridge, 0 runs

12.2
1

Bedi to Boycott, 1 run

12.1
1

Bedi to Claridge, 1 run

11.6
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.5
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.4
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.3
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.2
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.1
.

Kenvyn to Boycott, 0 runs

11.1
1

Kenvyn to Boycott, wide

10.6
.

Tennakoon to Claridge, 0 runs

10.6
1

Tennakoon to Claridge, wide

10.5
.

Tennakoon to Claridge, 0 runs

10.4
4

Tennakoon to Claridge, 4 runs

10.3
4

Tennakoon to Claridge, 4 runs

10.2
1

Tennakoon to Boycott, 1 run

10.1
1

Tennakoon to Claridge, 1 run

9.6
1

Kenvyn to Claridge, 1 run

9.5
.

Kenvyn to Claridge, 0 runs

9.4
.

Kenvyn to Claridge, 0 runs

9.4
1

no ball

9.3
W

Kenvyn to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

9.2
4

Kenvyn to Davies, 4 runs

9.1
4

Kenvyn to Davies, 4 runs

8.6
1

Tennakoon to Davies, 1 run

8.5
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

8.5
1

Tennakoon to Davies, wide

8.4
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

8.3
4

Tennakoon to Davies, 4 runs

8.2
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

8.1
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

8.1
1

Tennakoon to Davies, wide

7.6
1

Kenvyn to Davies, 1 run

7.5
.

Kenvyn to Davies, 0 runs

7.4
.

Kenvyn to Davies, 0 runs

7.3
.

Kenvyn to Davies, 0 runs

7.2
4

Kenvyn to Davies, 4 runs

7.1
.

Kenvyn to Davies, 0 runs

6.6
1

Tennakoon to Davies, 1 run

6.5
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

6.4
1

Tennakoon to Boycott, 1 run

6.3
.

Tennakoon to Boycott, 0 runs

6.2
.

Tennakoon to Boycott, 0 runs

6.1
.

Tennakoon to Boycott, 0 runs

6.1
1

Tennakoon to Boycott, wide

5.6
1

Slater to Boycott, 1 run

5.5
.

Slater to Boycott, 0 runs

5.4
.

Slater to Boycott, 0 runs

5.3
.

Slater to Boycott, 0 runs

5.2
.

Slater to Boycott, 0 runs

5.2
1

Slater to Boycott, wide

5.1
4

Slater to Boycott, 4 runs

4.6
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

4.5
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

4.4
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

4.3
4

Tennakoon to Davies, 4 runs

4.2
.

0 runs

4.1
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

3.6
.

Slater to Boycott, 0 runs

3.5
4

Slater to Boycott, 4 runs

3.4
.

Slater to Boycott, 0 runs

3.3
.

Slater to Boycott, 0 runs

3.2
.

Slater to Boycott, 0 runs

3.2
1

Slater to Boycott, wide

2.6
4

Tennakoon to Davies, 4 runs

2.5
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

2.4
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

2.3
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

2.2
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

2.1
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

1.6
1

Slater to Davies, 1 run

1.5
.

Slater to Davies, 0 runs

1.4
.

Slater to Davies, 0 runs

1.3
1

Slater to Boycott, 1 run

1.2
.

Slater to Boycott, 0 runs

1.1
.

0 runs

0.6
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

0.5
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

0.4
4

Tennakoon to Davies, 4 runs

0.3
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

0.2
.

Tennakoon to Davies, 0 runs

0.1
.

Tennakoon to Davies, 0 runs