H2h Glamorgan vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 13.09.2026

List a

GLA
GLA
KEN
KEN
Glamorgan vs Kent

T20, T20 Blast, Women

GLAGlamorgan

91

KENKent

95

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

314

GLAGlamorgan

354

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

227

GLAGlamorgan

228
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