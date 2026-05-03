H2h Gloucestershire vs Northamptonshire Steelbacks List a One-Day Cup, League 2, Women 03.05.2026

List a

GLO
GLO

143

NOR
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147

Gloucestershire vs Northamptonshire Steelbacks

List a, One-Day Cup, Women

NORNorthamptonshire Steelbacks

233

GLOGloucestershire

199