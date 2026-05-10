Ebony Jade Tweats

Ebony Jade Tweats

bowler

Full name:Ebony Jade Tweats
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs38
Wickets1
Avg38
SR42
Eco5.42
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs0
Runs4
Balls Faced7
Avg4
SR57.14
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest4
Hundreds0

Ebony Jade Tweats Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby