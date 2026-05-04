Highlights The Blaze vs Surrey List a One-Day Cup, Women 04.05.2026

List a

BLA
BLA

166

SUR
SUR

164

34.3
4

Brown to Jones, 4 runs

34.2
2

Brown to Jones, 2 runs

34.1
4

Brown to Jones, 4 runs

33.6
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

33.6
2

Corteen-Coleman to Jones, 2 wides

33.5
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

33.4
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

33.3
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

33.2
2

Corteen-Coleman to Elwiss, 2 runs

33.1
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

32.6
1

Brown to Elwiss, 1 run

32.5
1

Brown to Jones, 1 run

32.4
1

Brown to Elwiss, 1 run

32.3
.

Brown to Elwiss, 0 runs

32.2
.

Brown to Elwiss, 0 runs

32.1
.

Brown to Elwiss, 0 runs

31.6
1

Gregory to Elwiss, 1 run

31.5
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

31.4
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

31.3
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

31.2
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

31.1
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

30.6
.

Monaghan to Jones, 0 runs

30.5
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

30.5
1

Monaghan to Elwiss, wide

30.4
1

Monaghan to Jones, 1 run

30.3
.

Monaghan to Jones, 0 runs

30.2
4

Monaghan to Jones, 4 runs

30.1
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

30.1
1

Monaghan to Elwiss, wide

29.6
1

Gregory to Elwiss, 1 run

29.5
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

29.4
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

29.3
1lb

Gregory to Jones, leg bye, appeal

29.2
.

Gregory to Jones, 0 runs

29.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

28.6
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

28.5
1

Corteen-Coleman to Jones, leg bye

28.4
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

28.3
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

28.2
4

Corteen-Coleman to Jones, 4 runs

28.1
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

27.6
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

27.5
4

Chatterji to Elwiss, 4 runs

27.4
1

Chatterji to Jones, 1 run

27.3
.

Chatterji to Jones, 0 runs

27.2
1

Chatterji to Elwiss, 1 run

27.1
1

Chatterji to Jones, 1 run

26.6
2

Corteen-Coleman to Elwiss, 2 runs

26.5
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

26.4
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

26.3
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

26.2
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

26.1
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

25.6
4

Chatterji to Jones, 4 runs

25.5
1

Chatterji to Elwiss, 1 run

25.4
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

25.3
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

25.2
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

25.1
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

24.6
.

Brown to Jones, 0 runs

24.5
.

Brown to Jones, 0 runs

24.4
1

Brown to Elwiss, 1 run

24.3
1lb

Brown to Jones, leg bye, appeal

24.2
1

Brown to Elwiss, 1 run

24.1
6

Brown to Elwiss, 6 runs

23.6
.

Chatterji to Jones, 0 runs

23.5
1

Chatterji to Elwiss, 1 run

23.4
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

23.3
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

23.2
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

23.1
1

Chatterji to Jones, 1 run

22.6
.

Brown to Elwiss, 0 runs

22.5
.

Brown to Elwiss, 0 runs

22.4
.

Brown to Elwiss, 0 runs

22.3
1

Brown to Jones, 1 run

22.2
.

Brown to Jones, 0 runs

22.1
.

Brown to Jones, 0 runs

21.6
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

21.5
2

Chatterji to Elwiss, 2 runs

21.4
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

21.3
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

21.2
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

21.1
2

Chatterji to Elwiss, 2 runs

20.6
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

20.5
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

20.4
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

20.3
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

20.2
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

20.1
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

19.6
.

Gregory to Jones, 0 runs

19.5
1

Gregory to Elwiss, 1 run

19.4
1

Gregory to Jones, 1 run

19.3
1

Gregory to Elwiss, 1 run

19.2
1

Gregory to Jones, 1 run

19.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

18.6
2

Corteen-Coleman to Jones, 2 runs

18.5
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

18.4
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

18.3
1

Corteen-Coleman to Jones, 1 run

18.2
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

18.1
.

Corteen-Coleman to Jones, 0 runs

17.6
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

17.5
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

17.4
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

17.3
1

Gregory to Jones, 1 run

17.2
1

Gregory to Elwiss, 1 run

17.1
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

16.6
.

Monaghan to Jones, 0 runs

16.5
.

Monaghan to Jones, 0 runs

16.4
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

16.3
1

Monaghan to Jones, 1 run

16.2
.

Monaghan to Jones, 0 runs

16.1
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

15.6
.

Gregory to Jones, 0 runs

15.5
.

Gregory to Jones, 0 runs

15.4
1

Gregory to Elwiss, 1 run

15.3
1

Gregory to Jones, 1 run

15.2
.

Gregory to Jones, 0 runs

15.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

14.6
.

Monaghan to Jones, 0 runs

14.5
.

Monaghan to Jones, 0 runs

14.4
W

Monaghan to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)

14.3
W

Monaghan to SJ Bryce, appeal, wicket (bowled - SJ Bryce)

14.2
4

Monaghan to SJ Bryce, 4 runs

14.1
.

Monaghan to SJ Bryce, 0 runs

13.6
1

Gregory to SJ Bryce, 1 run

13.5
.

Gregory to SJ Bryce, 0 runs

13.4
1

Gregory to Elwiss, 1 run

13.3
1

Gregory to SJ Bryce, 1 run

13.2
1

Gregory to Elwiss, 1 run

13.1
1

Gregory to SJ Bryce, 1 run

12.6
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

12.5
1

Monaghan to SJ Bryce, 1 run

12.4
.

Monaghan to SJ Bryce, 0 runs

12.3
4

Monaghan to SJ Bryce, 4 runs

12.2
.

Monaghan to SJ Bryce, 0 runs

12.1
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

11.6
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

11.5
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

11.4
1

Chatterji to Elwiss, bye

11.3
.

Chatterji to Elwiss, 0 runs

11.2
1

Chatterji to SJ Bryce, 1 run

11.1
1

Chatterji to SJ Bryce, 1 run

10.6
4

Monaghan to Elwiss, 4 runs

10.5
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

10.4
1

Monaghan to SJ Bryce, 1 run

10.3
.

Monaghan to SJ Bryce, 0 runs

10.2
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

10.1
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

10.1
1

Monaghan to Elwiss, wide

9.6
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

9.5
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

9.4
1

Chatterji to Elwiss, 1 run

9.3
1

Chatterji to SJ Bryce, 1 run

9.2
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

9.1
.

Chatterji to SJ Bryce, 0 runs

8.6
1

Brown to SJ Bryce, 1 run

8.5
1

Brown to Elwiss, 1 run

8.4
.

Brown to Elwiss, 0 runs

8.3
1

Brown to SJ Bryce, 1 run

8.2
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

8.1
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

7.6
1

Corteen-Coleman to SJ Bryce, 1 run

7.5
.

Corteen-Coleman to SJ Bryce, 0 runs

7.4
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

7.3
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

7.2
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

7.1
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

6.6
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

6.5
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

6.4
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

6.3
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

6.2
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

6.2
1

Brown to Elwiss, wide

6.1
.

Brown to Elwiss, 0 runs

5.6
.

Corteen-Coleman to SJ Bryce, 0 runs

5.5
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

5.4
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

5.3
1

Corteen-Coleman to SJ Bryce, 1 run

5.2
.

Corteen-Coleman to SJ Bryce, 0 runs

5.1
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

4.6
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

4.5
6

Brown to SJ Bryce, 6 runs

4.4
.

Brown to SJ Bryce, 0 runs

4.3
W

Brown to AE Jones, appeal, wicket (bowled - AE Jones)

4.2
1

Brown to Elwiss, 1 run

4.1
2

Brown to Elwiss, 2 runs

3.6
.

Corteen-Coleman to AE Jones, 0 runs

3.5
4

Corteen-Coleman to AE Jones, 4 runs

3.4
1

Corteen-Coleman to Elwiss, 1 run

3.3
.

Corteen-Coleman to Elwiss, 0 runs

3.2
1

Corteen-Coleman to AE Jones, 1 run

3.1
.

Corteen-Coleman to AE Jones, 0 runs

2.6
W

Brown to KE Bryce, appeal, wicket (bowled - KE Bryce)

2.5
1

Brown to AE Jones, 1 run

2.4
4

Brown to AE Jones, 4 runs

2.3
.

Brown to AE Jones, 0 runs

2.2
.

Brown to AE Jones, 0 runs

2.1
.

Brown to AE Jones, 0 runs

1.6
.

Corteen-Coleman to KE Bryce, 0 runs

1.5
W

Corteen-Coleman to Beaumont, wicket (lbw - Beaumont)

1.4
.

Corteen-Coleman to Beaumont, 0 runs

1.3
.

Corteen-Coleman to Beaumont, 0 runs

1.2
.

Corteen-Coleman to Beaumont, 0 runs

1.1
.

Corteen-Coleman to Beaumont, 0 runs

0.6
.

Brown to AE Jones, appeal

0.5
.

Brown to AE Jones, 0 runs

0.5
1

Brown to AE Jones, wide

0.3
4

Brown to AE Jones, 4 runs

0.2
.

Brown to AE Jones, 0 runs

0.1
.

Brown to AE Jones, 0 runs

42.6
W

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, appeal, wicket (bowled - Corteen-Coleman)

42.5
.

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, 0 runs

42.4
.

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, 0 runs

42.3
.

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, 0 runs

42.2
.

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, 0 runs

42.1
.

Nicola Phillips to Corteen-Coleman, 0 runs

41.6
1

KE Bryce to Corteen-Coleman, 1 run

41.5
.

KE Bryce to Corteen-Coleman, 0 runs

41.4
W

KE Bryce to Gregory, appeal, wicket (caught - Gregory)

41.3
.

KE Bryce to Gregory, 0 runs

41.2
1

KE Bryce to Brown, 1 run

41.1
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

40.6
.

Nicola Phillips to Gregory, 0 runs

40.5
.

Nicola Phillips to Gregory, 0 runs

40.4
1

Nicola Phillips to Brown, leg bye

40.3
.

Nicola Phillips to Brown, 0 runs

40.2
1

Nicola Phillips to Gregory, 1 run

40.1
1

Nicola Phillips to Brown, 1 run

39.6
W

KE Bryce to Chatterji, appeal, wicket (caught - Chatterji)

39.5
1

KE Bryce to Brown, 1 run

39.4
1

KE Bryce to Chatterji, 1 run

39.3
1

KE Bryce to Brown, 1 run

39.2
2

KE Bryce to Brown, 2 runs

39.1
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

38.6
2

Gordon to Chatterji, 2 runs

38.5
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

38.4
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

38.3
1

Gordon to Brown, 1 run

38.2
1

Gordon to Chatterji, 1 run

38.1
1

Gordon to Brown, 1 run

37.6
.

KE Bryce to Chatterji, 0 runs

37.5
1

KE Bryce to Brown, 1 run

37.4
1

KE Bryce to Chatterji, 1 run

37.3
.

KE Bryce to Chatterji, 0 runs

37.2
1

KE Bryce to Brown, 1 run

37.1
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

36.6
4

Gordon to Chatterji, 4 runs

36.5
1

Gordon to Brown, 1 run

36.4
1

Gordon to Chatterji, 1 run

36.3
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

36.2
1

Gordon to Brown, 1 run

36.1
.

Gordon to Brown, 0 runs

35.6
.

KE Bryce to Chatterji, 0 runs

35.5
1

KE Bryce to Brown, 1 run

35.4
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

35.3
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

35.2
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

35.1
.

KE Bryce to Brown, 0 runs

34.6
1

Gordon to Brown, 1 run

34.5
.

Gordon to Brown, 0 runs

34.4
.

Gordon to Brown, 0 runs

34.3
.

Gordon to Brown, 0 runs

34.2
1

Gordon to Chatterji, 1 run

34.1
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

33.6
W

Higham to Cranstone, wicket (lbw - Cranstone)

33.5
.

Higham to Cranstone, 0 runs

33.4
1

Higham to Chatterji, 1 run

33.3
1

Higham to Cranstone, 1 run

33.2
1

Higham to Chatterji, 1 run

33.1
1

Higham to Cranstone, 1 run

32.6
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

32.5
2

Elwiss to Chatterji, 2 runs

32.4
4

Elwiss to Chatterji, 4 runs

32.3
1

Elwiss to Cranstone, 1 run

32.2
.

Elwiss to Cranstone, 0 runs

32.1
1

Elwiss to Chatterji, 1 run

31.6
1

Higham to Chatterji, 1 run

31.5
1

Higham to Cranstone, 1 run

31.4
1

Higham to Chatterji, 1 run

31.3
1

Higham to Cranstone, 1 run

31.2
1

Higham to Chatterji, 1 run

31.1
3

Higham to Cranstone, 3 runs

30.6
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

30.5
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

30.4
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

30.3
1

Elwiss to Cranstone, 1 run

30.2
.

Elwiss to Cranstone, 0 runs

30.1
.

Elwiss to Cranstone, 0 runs

29.6
1

Higham to Cranstone, 1 run

29.5
.

Higham to Cranstone, 0 runs

29.4
.

Higham to Cranstone, 0 runs

29.4
1

Higham to Cranstone, wide

29.3
2

Higham to Cranstone, 2 byes

29.2
1

Higham to Chatterji, 1 run

29.1
1

Higham to Cranstone, 1 run

28.6
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

28.5
1

Elwiss to Cranstone, 1 run

28.4
.

Elwiss to Cranstone, 0 runs

28.3
1

Elwiss to Chatterji, 1 run

28.2
.

Elwiss to Chatterji, 0 runs

28.1
1

Elwiss to Cranstone, 1 run

27.6
1

Groves to Cranstone, 1 run

27.5
1

Groves to Chatterji, 1 run

27.4
.

Groves to Chatterji, 0 runs

27.3
.

Groves to Chatterji, 0 runs

26.6
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

26.5
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

26.4
1

Nicola Phillips to Cranstone, 1 run

26.3
1

Nicola Phillips to Chatterji, 1 run

26.2
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

26.1
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

25.6
.

Groves to Cranstone, 0 runs

25.5
1

Groves to Chatterji, 1 run

25.4
.

Groves to Chatterji, 0 runs

25.3
.

Groves to Chatterji, 0 runs

25.2
1

Groves to Cranstone, 1 run

25.1
.

Groves to Cranstone, 0 runs

24.6
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

24.5
.

Nicola Phillips to Chatterji, 0 runs

24.4
1

Nicola Phillips to Cranstone, 1 run

24.3
.

Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs

24.3
1

Nicola Phillips to Cranstone, wide

24.3
1

Nicola Phillips to Cranstone, wide

24.2
.

Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs

24.1
1

Nicola Phillips to Chatterji, 1 run

23.6
2

Groves to Cranstone, 2 runs

23.5
W

Groves to Chathli, wicket (lbw - Chathli)

23.4
.

Groves to Chathli, 0 runs

23.3
.

Groves to Chathli, 0 runs

23.2
.

Groves to Chathli, 0 runs

23.1
1

Groves to Chatterji, 1 run

22.6
1

Gordon to Chatterji, 1 run

22.5
1

Gordon to Chathli, 1 run

22.4
.

Gordon to Chathli, 0 runs

22.3
1

Gordon to Chatterji, 1 run

22.2
1

Gordon to Chathli, 1 run

22.1
2

Gordon to Chathli, 2 runs

21.6
1

Groves to Chathli, 1 run

21.5
1

Groves to Chatterji, 1 run

21.4
1

Groves to Chathli, 1 run

21.3
.

Groves to Chathli, 0 runs

21.2
.

Groves to Chathli, 0 runs

21.1
.

Groves to Chathli, 0 runs

20.6
1

Gordon to Chathli, 1 run

20.5
1

Gordon to Chatterji, 1 run

20.4
2

Gordon to Chatterji, 2 runs

20.3
1

Gordon to Chathli, 1 run

20.2
1

Gordon to Chatterji, 1 run

20.1
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

19.6
1

Groves to Chatterji, 1 run

19.5
1

Groves to Chathli, 1 run

19.4
.

Groves to Chathli, 0 runs

19.3
4

Groves to Chathli, 4 runs

19.2
1

Groves to Chatterji, 1 run

19.1
.

Groves to Chatterji, 0 runs

18.6
1

Gordon to Chatterji, 1 run

18.5
1

Gordon to Chathli, 1 run

18.4
1

Gordon to Chatterji, 1 run

18.3
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

18.2
2

Gordon to Chatterji, 2 byes

18.1
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

17.6
.

Groves to Chathli, 0 runs

17.5
.

Groves to Chathli, 0 runs

17.4
1

Groves to Chatterji, 1 run

17.3
.

Groves to Chatterji, 0 runs

17.2
1

Groves to Chathli, 1 run

17.1
1

Groves to Chatterji, 1 run

16.6
.

Gordon to Chathli, 0 runs

16.5
1

Gordon to Chatterji, 1 run

16.4
1

Gordon to Chathli, 1 run

16.3
.

Gordon to Chathli, 0 runs

16.2
.

Gordon to Chathli, 0 runs

16.1
.

Gordon to Chathli, 0 runs

15.6
.

Higham to Chatterji, 0 runs

15.5
1

Higham to Chathli, 1 run

15.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

15.3
1

Higham to Chatterji, 1 run

15.2
1

Higham to Chathli, 1 run

15.1
.

Higham to Chathli, 0 runs

14.6
.

Gordon to Chatterji, 0 runs

14.5
W

Gordon to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)

14.4
.

Gordon to Spence, 0 runs

14.3
.

Gordon to Spence, 0 runs

14.2
W

Gordon to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)

14.1
.

Gordon to Davidson-Richards, 0 runs

13.6
1

Higham to Davidson-Richards, 1 run

13.5
1

Higham to Chathli, 1 run

13.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

13.3
1

Higham to Davidson-Richards, 1 run

13.2
.

Higham to Davidson-Richards, 0 runs

13.1
.

Higham to Davidson-Richards, 0 runs

12.6
1

Gordon to Davidson-Richards, 1 run

12.5
W

Gordon to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

12.4
.

Gordon to Smith, 0 runs

12.3
.

Gordon to Smith, 0 runs

12.2
1

Gordon to Chathli, 1 run

12.1
.

Gordon to Chathli, 0 runs

11.6
4

Higham to Smith, 4 runs

11.5
1

Higham to Chathli, 1 run

11.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

11.3
.

Higham to Chathli, 0 runs

11.2
1

Higham to Smith, 1 run

11.1
.

Higham to Smith, 0 runs

10.6
1

Gordon to Smith, 1 run

10.5
.

Gordon to Smith, 0 runs

10.4
.

Gordon to Smith, 0 runs

10.3
1

Gordon to Chathli, 1 run

10.2
1

Gordon to Smith, 1 run

10.1
1

Gordon to Chathli, 1 run

9.6
.

Higham to Smith, 0 runs

9.5
.

Higham to Smith, 0 runs

9.4
.

Higham to Smith, 0 runs

9.3
4

Higham to Smith, 4 runs

9.2
.

Higham to Smith, 0 runs

9.1
W

Higham to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)

8.6
.

Nicola Phillips to Chathli, 0 runs

8.5
1

Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

8.4
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

8.4
2

Nicola Phillips to Chathli, 2 wides

8.3
.

Nicola Phillips to Chathli, 0 runs

8.2
.

Nicola Phillips to Chathli, 0 runs

8.2
1

Nicola Phillips to Chathli, wide

8.1
.

Nicola Phillips to Chathli, 0 runs

7.6
.

Higham to Monaghan, 0 runs

7.5
1

Higham to Chathli, 1 run

7.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

7.3
.

Higham to Chathli, 0 runs

7.2
4

Higham to Chathli, 4 runs

7.2
2

Higham to Monaghan, 2 wides

7.1
.

Higham to Monaghan, 0 runs

6.6
.

Nicola Phillips to Chathli, 0 runs

6.5
1

Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

6.4
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

6.3
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

6.2
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

6.1
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

5.6
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

5.5
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

5.4
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

5.3
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

5.2
.

KE Bryce to Chathli, appeal

5.1
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

4.6
4

Nicola Phillips to Monaghan, 4 runs

4.5
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

4.4
2

Nicola Phillips to Monaghan, 2 runs

4.3
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

4.2
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

4.1
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

3.6
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

3.5
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

3.4
.

KE Bryce to Chathli, 0 runs

3.3
1

KE Bryce to Monaghan, 1 run

3.2
.

KE Bryce to Monaghan, 0 runs

3.1
.

KE Bryce to Monaghan, 0 runs

2.6
W

Nicola Phillips to Scholfield, appeal, wicket (bowled - Scholfield)

2.5
.

Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

2.4
.

Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

2.3
.

Nicola Phillips to Scholfield, appeal

2.2
1

Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

2.1
4

Nicola Phillips to Monaghan, 4 runs

1.6
1

KE Bryce to Monaghan, 1 run

1.5
1

KE Bryce to Scholfield, leg bye

1.4
.

KE Bryce to Scholfield, 0 runs

1.3
1

KE Bryce to Monaghan, 1 run

1.3
1

KE Bryce to Monaghan, wide

1.2
1

KE Bryce to Scholfield, 1 run

1.2
5

KE Bryce to Scholfield, 5 wides

1.2
1

KE Bryce to Scholfield, wide

1.1
1

KE Bryce to Monaghan, 1 run

0.6
1

Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

0.5
.

Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

0.4
1

Nicola Phillips to Scholfield, leg bye

0.3
.

Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

0.2
.

Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

0.1
.

Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs