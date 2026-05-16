H2h Durham vs Somerset List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

DUR
DUR

292

SOM
SOM

172

Durham vs Somerset

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

210

DURDurham

315

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

154

SOMSomerset

148

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

138

DURDurham

139
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