Match details Durham vs Somerset List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

DUR
DUR

292

SOM
SOM

172

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Durham won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 16, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durham Squad

PlayersFraser Katherine, Wilson Tahlia, Armitage Hollie, Villiers Mady, Windsor Emily, Rodgers Mia, Heath Bess, Thompson Grace, Glen Abigail, Johnson Trudy, Levick Katie
BenchFiler Lauren, Marlow Emma, Robson Harriet, Turner Phoebe, Turner Sophia

Somerset Squad

PlayersOdgers Rebecca, Holland Niamh, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Hazell Jess, Jones Katie, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Westley Jasmine, Willis Bea, Harris Lola
BenchAnderson Ellie, Barnes Olivia, Davis Ruby, Gibson Danielle, Knight Heather, Vukusic Erin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet