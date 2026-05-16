Squads Durham vs Somerset List a One-Day Cup, Women 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Fraser Katherine
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Holland Niamh
bowler
Armitage Hollie
all rounder
Learoyd Anika
batsman
Villiers Mady
bowler
Luff Sophie Natasha
batsman
Windsor Emily
batsman
Hazell Jess
no information yet
Rodgers Mia
wicket keeper
Jones Katie
wicket keeper
Heath Bess
wicket keeper
Griffiths Alex
all rounder
Thompson Grace
no information yet
Skelton Chloe
bowler
Glen Abigail
batsman
Westley Jasmine
no information yet
Johnson Trudy
all rounder
Willis Bea
no information yet
Levick Katie
bowler
Harris Lola
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Filer Lauren
bowler
Anderson Ellie
bowler
Marlow Emma
all rounder
Barnes Olivia
no information yet
Robson Harriet
no information yet
Davis Ruby
batsman
Turner Phoebe
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Turner Sophia
bowler
Knight Heather
batsman