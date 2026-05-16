Squads Durham vs Somerset List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

DUR
DUR

292

SOM
SOM

172

Playing

DUR
DUR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Wilson Tahlia

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Hazell Jess

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Jones Katie

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Griffiths Alex

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Westley Jasmine

no information yet

Johnson Trudy

all rounder

Willis Bea

no information yet

Harris Lola

no information yet

Bench

DUR
DUR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Marlow Emma

all rounder

Barnes Olivia

no information yet

Robson Harriet

no information yet

Davis Ruby

batsman

Gibson Danielle

all rounder