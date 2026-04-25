H2h Essex vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

ESS
ESS

213

BLA
BLA

215

Essex vs The Blaze

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

211

BLAThe Blaze

59

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

104

BLAThe Blaze

139

T20, T20 Blast, Women

BLAThe Blaze

106

ESSEssex

104
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