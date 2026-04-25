Match details Essex vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, April 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Essex Squad
|Players
|Bench
|Carr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia
The Blaze Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet