Match details Essex vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

ESS
ESS

213

BLA
BLA

215

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, April 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

Players
BenchCarr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia

The Blaze Squad

Players
BenchBaker Olivia, Ballinger Grace, Beaumont Tammy, Bryce Kathryn, Bryce Sarah, Claridge Ella, Elwiss Georgia, Gordon Kirstie, Groves Josie, Higham Lucy, Jones Amy, Jones Emma, Kelly Marie, Kirk Michaela, Knott Charli, McCarthy Cassidy, Phillips Charley, Prendergast Orla, Sciver-Brunt Natalie Ruth, Thanawala Prisha, Wheeler Amy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet