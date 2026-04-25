Squads Essex vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Carr Amara
wicket keeper
Baker Olivia
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Ballinger Grace
bowler
Dowse Ariana
wicket keeper
Beaumont Tammy
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Bryce Kathryn
all rounder
Gray Eva
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Grewcock Jodie
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Griffith Cordelia
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
MacGregor Esmae
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Macleod Alice
batsman
Groves Josie
bowler
Miller Florence H
batsman
Higham Lucy
all rounder
Munro Sophie
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Scrivens Grace
all rounder
Jones Emma
no information yet
Smale Sophia
bowler
Kelly Marie
batsman