Squads Essex vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

ESS
ESS

213

BLA
BLA

215

Playing

ESS
ESS
BLA
BLA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ESS
ESS
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Carr Amara

wicket keeper

Dowse Ariana

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Gray Eva

bowler

Bryce Sarah

wicket keeper

Claridge Ella

wicket keeper

Elwiss Georgia

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Scrivens Grace

all rounder

Jones Emma

no information yet