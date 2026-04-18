H2h Essex vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 18.04.2026

List a

ESS
ESS

157

WAR
WAR

160

Essex vs Warwickshire

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

204

ESSEssex

235

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

150

WARWarwickshire

150

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

154

WARWarwickshire

139
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