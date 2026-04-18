Highlights Essex vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 18.04.2026

List a

ESS
ESS

157

WAR
WAR

160

40.4
4

Munro to Arlott, 4 runs

40.3
.

Munro to Arlott, 0 runs

40.2
.

Munro to Arlott, 0 runs

40.1
1

Munro to George, 1 run

39.6
.

Sophia Smale to Arlott, 0 runs

39.5
.

Sophia Smale to Arlott, 0 runs

39.4
.

Sophia Smale to Arlott, 0 runs

39.3
4

Sophia Smale to Arlott, 4 runs

39.2
.

Sophia Smale to Arlott, 0 runs

39.1
.

Sophia Smale to Arlott, 0 runs

38.6
.

Maqsood to George, 0 runs

38.5
.

Maqsood to George, 0 runs

38.4
1

Maqsood to Arlott, 1 run

38.3
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

38.2
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

38.1
4

Maqsood to Arlott, 4 runs

37.6
.

Sophia Smale to George, 0 runs

37.5
4

Sophia Smale to George, 4 runs

37.4
.

Sophia Smale to George, 0 runs

37.3
.

Sophia Smale to George, 0 runs

37.2
.

Sophia Smale to George, 0 runs

37.1
4

Sophia Smale to George, 4 runs

36.6
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

36.5
1

Maqsood to George, 1 run

36.4
.

Maqsood to George, 0 runs

36.3
.

Maqsood to George, 0 runs

36.2
.

Maqsood to George, 0 runs

36.1
1

Maqsood to Arlott, 1 run

35.6
.

Gardner to George, 0 runs

35.5
.

Gardner to George, 0 runs

35.4
.

Gardner to George, 0 runs

35.3
.

Gardner to George, 0 runs

35.3
1

Gardner to George, wide

35.2
.

Gardner to George, 0 runs

35.1
1

Gardner to Arlott, 1 run

34.6
.

Maqsood to George, 0 runs

34.5
1

Maqsood to Arlott, 1 run

34.4
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

34.3
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

34.2
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

34.1
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

33.6
.

Gardner to George, 0 runs

33.5
2

Gardner to George, 2 runs

33.4
1

Gardner to Arlott, 1 run

33.3
1

Gardner to George, 1 run

33.2
.

Gardner to George, 0 runs

33.1
2

Gardner to George, 2 runs

32.6
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

32.5
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

32.4
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

32.3
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

32.2
.

Maqsood to Arlott, 0 runs

32.1
1

Maqsood to George, 1 run

31.6
1

Gardner to George, 1 run

31.5
.

Gardner to George, 0 runs

31.4
.

Gardner to George, 0 runs

31.3
1

Gardner to Arlott, 1 run

31.2
.

Gardner to Arlott, 0 runs

31.1
W

Gardner to Wraith, appeal, wicket (caught - Wraith)

30.6
1

Maqsood to Wraith, 1 run

30.5
.

Maqsood to Wraith, 0 runs

30.4
.

Maqsood to Wraith, 0 runs

30.3
1

Maqsood to George, 1 run

30.2
.

Maqsood to George, 0 runs

30.1
.

Maqsood to George, 0 runs

29.6
1

Gardner to George, 1 run

29.5
3

Gardner to Wraith, 3 runs

29.4
.

Gardner to Wraith, 0 runs

29.3
W

Gardner to Pavely, wicket (run out - Pavely)

29.2
.

Gardner to Pavely, 0 runs

29.1
.

Gardner to Pavely, 0 runs

28.6
.

Maqsood to George, 0 runs

28.5
.

Maqsood to George, 0 runs

28.4
.

Maqsood to George, appeal

28.4
1

Maqsood to George, wide

28.3
.

Maqsood to George, 0 runs

28.2
.

Maqsood to George, 0 runs

28.1
1

Maqsood to Pavely, 1 run

27.6
1

Gardner to Pavely, 1 run

27.5
.

Gardner to Pavely, 0 runs

27.4
.

Gardner to Pavely, 0 runs

27.3
.

Gardner to Pavely, 0 runs

27.2
.

Gardner to Pavely, 0 runs

27.1
.

Gardner to Pavely, 0 runs

26.6
1

Maqsood to Pavely, 1 run

26.5
1

Maqsood to George, 1 run

26.5
1

Maqsood to George, wide

26.4
.

Maqsood to George, 0 runs

26.3
1

Maqsood to Pavely, 1 run

26.2
1

Maqsood to George, 1 run

26.1
.

Maqsood to George, 0 runs

25.6
.

Scrivens to Pavely, 0 runs

25.5
.

Scrivens to Pavely, 0 runs

25.4
.

Scrivens to Pavely, 0 runs

25.3
1

Scrivens to George, 1 run

25.2
2

Scrivens to George, 2 runs

25.1
1

Scrivens to Pavely, 1 run

24.6
1

Sophia Smale to Pavely, 1 run

24.5
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

24.5
1

Sophia Smale to Pavely, wide

24.4
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

24.3
4

Sophia Smale to Pavely, 4 runs

24.2
1

Sophia Smale to George, 1 run

24.1
1

Sophia Smale to Pavely, 1 run

23.6
1

Scrivens to Pavely, 1 run

23.5
1

Scrivens to George, 1 run

23.4
4

Scrivens to George, 4 runs

23.3
1

Scrivens to Pavely, 1 run

23.2
1

Scrivens to George, 1 run

23.1
.

Scrivens to George, 0 runs

22.6
1

Sophia Smale to George, 1 run

22.5
.

Sophia Smale to George, 0 runs

22.4
.

Sophia Smale to George, 0 runs

22.3
.

Sophia Smale to George, appeal

22.2
.

Sophia Smale to George, 0 runs

22.1
.

Sophia Smale to George, 0 runs

21.6
.

Gray to Pavely, 0 runs

21.5
.

Gray to Pavely, 0 runs

21.4
4

Gray to Pavely, 4 runs

21.3
1

Gray to George, 1 run

21.2
1

Gray to Pavely, 1 run

21.1
.

Gray to Pavely, 0 runs

20.6
.

Sophia Smale to George, 0 runs

20.5
1

Sophia Smale to Pavely, 1 run

20.4
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

20.3
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

20.2
4

Sophia Smale to Pavely, 4 runs

20.1
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

19.6
1

Gray to Pavely, 1 run

19.5
.

Gray to Pavely, 0 runs

19.4
.

Gray to Pavely, 0 runs

19.3
.

Gray to Pavely, 0 runs

19.2
.

Gray to Pavely, 0 runs

19.1
.

Gray to Pavely, 0 runs

18.6
.

Sophia Smale to George, 0 runs

18.5
.

Sophia Smale to George, 0 runs

18.4
1

Sophia Smale to Pavely, 1 run

18.3
1

Sophia Smale to George, 1 run

18.2
.

Sophia Smale to George, 0 runs

18.1
.

Sophia Smale to George, 0 runs

17.6
.

Gray to Pavely, 0 runs

17.5
1

Gray to George, 1 run

17.4
.

Gray to George, 0 runs

17.3
.

Gray to George, 0 runs

17.2
4

Gray to George, 4 runs

17.1
2

Gray to George, 2 runs

16.6
1

Sophia Smale to George, 1 run

16.5
.

Sophia Smale to George, 0 runs

16.4
.

Sophia Smale to George, 0 runs

16.3
1

Sophia Smale to Pavely, 1 run

16.2
.

Sophia Smale to Pavely, 0 runs

16.1
W

Sophia Smale to Perrin, appeal, wicket (caught - Perrin)

15.6
.

Gray to George, 0 runs

15.5
.

Gray to George, 0 runs

15.4
W

Gray to Austin, appeal, wicket (bowled - Austin)

15.3
1

Gray to Perrin, 1 run

15.2
4

Gray to Perrin, 4 runs

15.1
.

Gray to Perrin, 0 runs

14.6
.

Coppack to Austin, 0 runs

14.5
.

Coppack to Austin, appeal

14.4
4

Coppack to Austin, 4 runs

14.3
1

Coppack to Perrin, 1 run

14.2
1

Coppack to Austin, 1 run

14.1
4

Coppack to Austin, 4 runs

13.6
.

Gray to Perrin, 0 runs

13.5
.

Gray to Perrin, 0 runs

13.4
.

Gray to Perrin, 0 runs

13.3
4

Gray to Perrin, 4 runs

13.2
.

Gray to Perrin, 0 runs

13.1
.

Gray to Perrin, 0 runs

12.6
1

Munro to Perrin, 1 run

12.5
1

Munro to Austin, 1 run

12.4
1

Munro to Perrin, 1 run

12.3
1

Munro to Austin, 1 run

12.2
.

Munro to Austin, 0 runs

12.1
.

Munro to Austin, 0 runs

11.6
.

Gray to Perrin, 0 runs

11.5
.

Gray to Perrin, 0 runs

11.4
.

Gray to Perrin, 0 runs

11.3
6

Gray to Perrin, 6 runs

11.2
.

Gray to Perrin, 0 runs

11.1
.

Gray to Perrin, 0 runs

10.6
.

Munro to Austin, 0 runs

10.5
.

Munro to Austin, 0 runs

10.4
.

Munro to Austin, 0 runs

10.3
.

Munro to Austin, 0 runs

10.2
.

Munro to Austin, 0 runs

10.1
4

Munro to Austin, 4 runs

9.6
.

Gray to Perrin, 0 runs

9.5
.

Gray to Perrin, 0 runs

9.4
.

Gray to Perrin, 0 runs

9.3
.

Gray to Perrin, 0 runs

9.2
.

Gray to Perrin, 0 runs

9.1
4

Gray to Perrin, 4 runs

8.6
.

Munro to Austin, 0 runs

8.5
.

Munro to Austin, 0 runs

8.4
.

Munro to Austin, 0 runs

8.3
.

Munro to Austin, 0 runs

8.2
.

Munro to Austin, 0 runs

8.1
1

Munro to Perrin, 1 run

7.6
.

Coppack to Austin, 0 runs

7.5
.

Coppack to Austin, 0 runs

7.4
1

Coppack to Perrin, 1 run

7.2
.

Coppack to Perrin, appeal

7.1
4

Coppack to Perrin, 4 runs

6.6
.

Munro to Austin, 0 runs

6.5
1

Munro to Perrin, 1 run

6.4
.

Munro to Perrin, 0 runs

6.3
2

Munro to Perrin, 2 runs

6.2
.

Munro to Perrin, 0 runs

6.1
1

Munro to Austin, 1 run

5.6
.

Coppack to Perrin, 0 runs

5.5
.

Coppack to Perrin, 0 runs

5.4
.

Coppack to Perrin, 0 runs

5.3
.

Coppack to Perrin, 0 runs

5.2
2

Coppack to Perrin, 2 runs

5.1
6

Coppack to Perrin, 6 runs

4.6
1

Munro to Perrin, 1 run

4.5
.

Munro to Perrin, 0 runs

4.4
1

Munro to Austin, 1 run

4.3
1

Munro to Perrin, 1 run

4.2
.

Munro to Perrin, 0 runs

4.1
.

Munro to Perrin, 0 runs

3.6
.

Coppack to Austin, 0 runs

3.5
.

Coppack to Austin, 0 runs

3.4
W

Coppack to Surenkumar, appeal, wicket (bowled - Surenkumar)

3.3
1lb

Coppack to Perrin, leg bye, appeal

3.2
1

Coppack to Surenkumar, 1 run

3.1
.

Coppack to Surenkumar, 0 runs

2.6
.

Munro to Perrin, 0 runs

2.5
.

Munro to Perrin, 0 runs

2.4
.

Munro to Perrin, 0 runs

2.3
.

Munro to Perrin, 0 runs

2.2
1

Munro to Surenkumar, 1 run

2.2
1

Munro to Surenkumar, wide

2.1
.

Munro to Surenkumar, 0 runs

1.6
.

Coppack to Perrin, 0 runs

1.5
.

Coppack to Perrin, 0 runs

1.4
.

Coppack to Perrin, 0 runs

1.3
1

Coppack to Surenkumar, 1 run

1.2
.

Coppack to Surenkumar, 0 runs

1.2
1

Coppack to Surenkumar, wide

1.1
.

Coppack to Surenkumar, 0 runs

0.6
.

Munro to Perrin, 0 runs

0.5
2

Munro to Perrin, 2 runs

0.4
.

Munro to Perrin, 0 runs

0.3
.

Munro to Perrin, 0 runs

0.2
.

Munro to Perrin, appeal

0.1
.

Munro to Perrin, 0 runs

39.4
W

Pavely to Maqsood, appeal, wicket (caught - Maqsood)

39.3
.

Pavely to Maqsood, 0 runs

39.2
1

Pavely to Sophia Smale, 1 run

39.1
.

Pavely to Sophia Smale, appeal

38.6
.

Baker to Maqsood, 0 runs

38.5
2

Baker to Maqsood, 2 runs

38.4
.

Baker to Maqsood, 0 runs

38.3
.

Baker to Maqsood, 0 runs

38.2
2

Baker to Maqsood, 2 runs

38.1
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

37.6
.

Pavely to Maqsood, 0 runs

37.5
1

Pavely to Sophia Smale, 1 run

37.4
.

Pavely to Sophia Smale, 0 runs

37.3
.

Pavely to Sophia Smale, 0 runs

37.2
.

Pavely to Sophia Smale, 0 runs

37.1
4

Pavely to Sophia Smale, 4 runs

36.6
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

36.5
1

Surenkumar to Maqsood, 1 run

36.4
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

36.3
1

Surenkumar to Maqsood, 1 run

36.3
1

Surenkumar to Maqsood, wide

36.2
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

36.2
1

Surenkumar to Maqsood, wide

36.1
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

35.6
1

Pavely to Sophia Smale, 1 run

35.5
1

Pavely to Maqsood, 1 run

35.4
.

Pavely to Maqsood, 0 runs

35.3
1

Pavely to Sophia Smale, 1 run

35.2
.

Pavely to Sophia Smale, 0 runs

35.1
1

Pavely to Maqsood, 1 run

34.6
.

Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs

34.5
.

Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs

34.4
1

Surenkumar to Maqsood, 1 run

34.3
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

34.2
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

34.1
.

Surenkumar to Sophia Smale, appeal

33.6
.

Pavely to Maqsood, 0 runs

33.5
.

Pavely to Maqsood, 0 runs

33.4
W

Pavely to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)

33.3
.

Pavely to Gray, 0 runs

33.2
.

Pavely to Gray, 0 runs

33.1
1

Pavely to Sophia Smale, 1 run

32.6
W

Surenkumar to Munro, appeal, wicket (bowled - Munro)

32.5
.

Surenkumar to Munro, 0 runs

32.4
.

Surenkumar to Munro, 0 runs

32.4
1

Surenkumar to Munro, wide

32.3
W

Surenkumar to Coppack, appeal, wicket (bowled - Coppack)

32.2
.

Surenkumar to Coppack, 0 runs

32.1
2

Surenkumar to Coppack, 2 runs

32.1
1

Surenkumar to Coppack, wide

31.6
1

Baker to Coppack, 1 run

31.5
.

Baker to Coppack, 0 runs

31.4
2

Baker to Coppack, 2 runs

31.3
W

Baker to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

31.2
.

Baker to Scrivens, 0 runs

31.1
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

30.6
1

Davis to Sophia Smale, 1 run

30.5
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

30.4
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

30.3
2

Davis to Sophia Smale, 2 runs

30.2
2

Davis to Sophia Smale, 2 runs

30.1
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

29.6
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

29.5
1

Baker to Scrivens, 1 run

29.4
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

29.3
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

29.2
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

29.1
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

28.6
1

Davis to Sophia Smale, 1 run

28.5
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

28.4
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

28.3
4

Davis to Sophia Smale, 4 runs

28.2
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

28.1
1

Davis to Scrivens, 1 run

27.6
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

27.5
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

27.4
1

Baker to Scrivens, 1 run

27.3
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

27.2
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

27.1
1

Baker to Scrivens, 1 run

26.6
.

Davis to Sophia Smale, 0 runs

26.5
1

Davis to Scrivens, 1 run

26.4
.

Davis to Scrivens, 0 runs

26.3
1

Davis to Sophia Smale, 1 run

26.2
1

Davis to Scrivens, 1 run

26.1
.

Davis to Scrivens, 0 runs

25.6
W

Baker to Miller, wicket (lbw - Miller)

25.5
.

Baker to Miller, 0 runs

25.4
.

Baker to Miller, 0 runs

25.4
3

Baker to Miller, 2 runs

25.3
.

Baker to Miller, 0 runs

25.2
.

Baker to Miller, 0 runs

25.1
1

Baker to Scrivens, 1 run

24.6
.

Davis to Miller, 0 runs

24.5
.

Davis to Miller, 0 runs

24.4
.

Davis to Miller, 0 runs

24.3
.

Davis to Miller, 0 runs

24.2
W

Davis to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)

24.1
1

Davis to Scrivens, 1 run

23.6
6

Baker to Gardner, 6 runs

23.5
1

Baker to Scrivens, 1 run

23.4
1

Baker to Gardner, 1 run

23.3
.

Baker to Gardner, 0 runs

23.2
.

Baker to Gardner, appeal

23.1
1

Baker to Scrivens, leg bye

22.6
.

Davis to Gardner, 0 runs

22.5
1

Davis to Scrivens, 1 run

22.4
1

Davis to Gardner, 1 run

22.3
.

Davis to Gardner, 0 runs

22.2
1

Davis to Scrivens, 1 run

22.2
1

Davis to Scrivens, wide

22.1
.

Davis to Scrivens, 0 runs

21.6
.

Baker to Gardner, 0 runs

21.5
6

Baker to Gardner, 6 runs

21.4
.

Baker to Gardner, 0 runs

21.3
.

Baker to Gardner, 0 runs

21.2
.

Baker to Gardner, 0 runs

21.1
.

Baker to Gardner, 0 runs

20.6
1

Davis to Gardner, 1 run

20.5
1

Davis to Scrivens, 1 run

20.4
5b

Davis to Gardner, 5 byes, appeal

20.3
.

Davis to Gardner, 0 runs

20.2
1

Davis to Scrivens, 1 run

20.1
.

Davis to Scrivens, 0 runs

19.6
.

Baker to Gardner, 0 runs

19.5
.

Baker to Gardner, 0 runs

19.4
.

Baker to Gardner, appeal

19.3
4

Baker to Gardner, 4 runs

19.2
.

Baker to Gardner, 0 runs

19.1
1

Baker to Scrivens, 1 run

18.6
.

Davis to Gardner, 0 runs

18.5
.

Davis to Gardner, 0 runs

18.4
W

Davis to Carr, wicket (caught - Carr)

18.3
.

Davis to Carr, 0 runs

18.2
1

Davis to Scrivens, 1 run

18.1
.

Davis to Scrivens, 0 runs

17.6
.

Arlott to Carr, 0 runs

17.6
1

Arlott to Carr, wide

17.5
.

Arlott to Carr, 0 runs

17.4
.

Arlott to Carr, 0 runs

17.3
.

Arlott to Carr, 0 runs

17.2
.

Arlott to Carr, 0 runs

17.1
.

Arlott to Carr, 0 runs

16.6
4

Davis to Scrivens, 4 runs

16.5
.

Davis to Scrivens, 0 runs

16.4
4

Davis to Scrivens, 4 runs

16.3
1

Davis to Carr, 1 run

16.2
.

Davis to Carr, 0 runs

16.1
1

Davis to Scrivens, 1 run

15.6
W

Arlott to Macleod, appeal, wicket (caught - Macleod)

15.6
1

Arlott to Macleod, wide

15.5
.

Arlott to Macleod, 0 runs

15.5
1

Arlott to Macleod, wide

15.4
1

Arlott to Scrivens, 0 runs

15.3
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

15.2
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

15.1
1

Arlott to Macleod, 1 run

15.1
1

Arlott to Macleod, wide

14.6
.

Davis to Scrivens, 0 runs

14.5
.

Davis to Scrivens, 0 runs

14.4
.

Davis to Scrivens, 0 runs

14.3
1

Davis to Macleod, 1 run

14.2
.

Davis to Macleod, 0 runs

14.1
.

Davis to Macleod, 0 runs

13.6
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

13.5
2

Arlott to Scrivens, 2 runs

13.4
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

13.3
1

Arlott to Macleod, 1 run

13.2
.

Arlott to Macleod, appeal

13.1
1

Arlott to Scrivens, 1 run

12.6
.

Davis to Macleod, 0 runs

12.5
1

Davis to Scrivens, 1 run

12.4
.

Davis to Scrivens, 0 runs

12.3
.

Davis to Scrivens, appeal

12.2
1

Davis to Macleod, 1 run

12.1
.

Davis to Macleod, 0 runs

11.6
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

11.5
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

11.4
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

11.3
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

11.2
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

11.1
1

Arlott to Macleod, 1 run

10.6
4

Stonehouse to Scrivens, 4 runs

10.5
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

10.4
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

10.3
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

10.2
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

10.1
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

9.6
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

9.5
1

Arlott to Macleod, 1 run

9.4
W

Arlott to Griffith, wicket (lbw - Griffith)

9.4
1

Arlott to Griffith, wide

9.3
.

Arlott to Griffith, 0 runs

9.2
1

Arlott to Scrivens, 1 run

9.1
.

Arlott to Scrivens, 0 runs

8.6
4

Stonehouse to Griffith, 4 runs

8.5
1

Stonehouse to Scrivens, 1 run

8.4
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

8.3
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

8.2
2

Stonehouse to Scrivens, 2 runs

8.1
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

7.6
.

Wong to Griffith, 0 runs

7.5
.

Wong to Griffith, 0 runs

7.4
1

Wong to Scrivens, 1 run

7.3
.

Wong to Scrivens, 0 runs

7.2
.

Wong to Scrivens, 0 runs

7.1
2

Wong to Scrivens, 2 runs

7.1
2

Wong to Griffith, 2 wides

6.6
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

6.5
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

6.4
1

Stonehouse to Griffith, 1 run

6.3
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

6.2
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

6.1
1

Stonehouse to Scrivens, 1 run

5.6
1

Wong to Scrivens, 1 run

5.5
.

Wong to Scrivens, 0 runs

5.4
.

Wong to Scrivens, 0 runs

5.3
.

Wong to Scrivens, 0 runs

5.2
.

Wong to Scrivens, 0 runs

5.1
.

Wong to Scrivens, 0 runs

4.6
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

4.5
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

4.4
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

4.3
1

Stonehouse to Scrivens, 1 run

4.2
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

4.1
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

3.6
1

Wong to Scrivens, 1 run

3.5
4

Wong to Scrivens, 4 runs

3.4
.

Wong to Scrivens, 0 runs

3.3
.

Wong to Scrivens, 0 runs

3.2
4

Wong to Scrivens, 4 runs

3.1
.

Wong to Scrivens, 0 runs

2.6
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

2.5
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

2.4
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

2.3
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

2.2
1

Stonehouse to Scrivens, 1 run

2.1
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

1.6
1

Wong to Scrivens, 1 run

1.5
4

Wong to Scrivens, 4 runs

1.4
.

Wong to Scrivens, 0 runs

1.3
.

Wong to Scrivens, 0 runs

1.2
1

Wong to Griffith, 1 run

1.1
1

Wong to Scrivens, 1 run

0.6
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

0.5
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

0.4
.

Stonehouse to Griffith, 0 runs

0.3
1

Stonehouse to Scrivens, 1 run

0.2
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs