Highlights Essex vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 18.04.2026
Munro to Arlott, 4 runs
Munro to Arlott, 0 runs
Munro to Arlott, 0 runs
Munro to George, 1 run
Sophia Smale to Arlott, 0 runs
Sophia Smale to Arlott, 0 runs
Sophia Smale to Arlott, 0 runs
Sophia Smale to Arlott, 4 runs
Sophia Smale to Arlott, 0 runs
Sophia Smale to Arlott, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to Arlott, 1 run
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 4 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 4 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 4 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to George, 1 run
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to Arlott, 1 run
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, wide
Gardner to George, 0 runs
Gardner to Arlott, 1 run
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to Arlott, 1 run
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 2 runs
Gardner to Arlott, 1 run
Gardner to George, 1 run
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 2 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to Arlott, 0 runs
Maqsood to George, 1 run
Gardner to George, 1 run
Gardner to George, 0 runs
Gardner to George, 0 runs
Gardner to Arlott, 1 run
Gardner to Arlott, 0 runs
Gardner to Wraith, appeal, wicket (caught - Wraith)
Maqsood to Wraith, 1 run
Maqsood to Wraith, 0 runs
Maqsood to Wraith, 0 runs
Maqsood to George, 1 run
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Gardner to George, 1 run
Gardner to Wraith, 3 runs
Gardner to Wraith, 0 runs
Gardner to Pavely, wicket (run out - Pavely)
Gardner to Pavely, 0 runs
Gardner to Pavely, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, appeal
Maqsood to George, wide
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to Pavely, 1 run
Gardner to Pavely, 1 run
Gardner to Pavely, 0 runs
Gardner to Pavely, 0 runs
Gardner to Pavely, 0 runs
Gardner to Pavely, 0 runs
Gardner to Pavely, 0 runs
Maqsood to Pavely, 1 run
Maqsood to George, 1 run
Maqsood to George, wide
Maqsood to George, 0 runs
Maqsood to Pavely, 1 run
Maqsood to George, 1 run
Maqsood to George, 0 runs
Scrivens to Pavely, 0 runs
Scrivens to Pavely, 0 runs
Scrivens to Pavely, 0 runs
Scrivens to George, 1 run
Scrivens to George, 2 runs
Scrivens to Pavely, 1 run
Sophia Smale to Pavely, 1 run
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, wide
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 4 runs
Sophia Smale to George, 1 run
Sophia Smale to Pavely, 1 run
Scrivens to Pavely, 1 run
Scrivens to George, 1 run
Scrivens to George, 4 runs
Scrivens to Pavely, 1 run
Scrivens to George, 1 run
Scrivens to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 1 run
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, appeal
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 4 runs
Gray to George, 1 run
Gray to Pavely, 1 run
Gray to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 1 run
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 4 runs
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 1 run
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 1 run
Sophia Smale to George, 1 run
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Gray to Pavely, 0 runs
Gray to George, 1 run
Gray to George, 0 runs
Gray to George, 0 runs
Gray to George, 4 runs
Gray to George, 2 runs
Sophia Smale to George, 1 run
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to George, 0 runs
Sophia Smale to Pavely, 1 run
Sophia Smale to Pavely, 0 runs
Sophia Smale to Perrin, appeal, wicket (caught - Perrin)
Gray to George, 0 runs
Gray to George, 0 runs
Gray to Austin, appeal, wicket (bowled - Austin)
Gray to Perrin, 1 run
Gray to Perrin, 4 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Coppack to Austin, 0 runs
Coppack to Austin, appeal
Coppack to Austin, 4 runs
Coppack to Perrin, 1 run
Coppack to Austin, 1 run
Coppack to Austin, 4 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 4 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 1 run
Munro to Austin, 1 run
Munro to Perrin, 1 run
Munro to Austin, 1 run
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 6 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 4 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 0 runs
Gray to Perrin, 4 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Perrin, 1 run
Coppack to Austin, 0 runs
Coppack to Austin, 0 runs
Coppack to Perrin, 1 run
Coppack to Perrin, appeal
Coppack to Perrin, 4 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Perrin, 1 run
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 2 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Austin, 1 run
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 2 runs
Coppack to Perrin, 6 runs
Munro to Perrin, 1 run
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Austin, 1 run
Munro to Perrin, 1 run
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Coppack to Austin, 0 runs
Coppack to Austin, 0 runs
Coppack to Surenkumar, appeal, wicket (bowled - Surenkumar)
Coppack to Perrin, leg bye, appeal
Coppack to Surenkumar, 1 run
Coppack to Surenkumar, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Surenkumar, 1 run
Munro to Surenkumar, wide
Munro to Surenkumar, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Perrin, 0 runs
Coppack to Surenkumar, 1 run
Coppack to Surenkumar, 0 runs
Coppack to Surenkumar, wide
Coppack to Surenkumar, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 2 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, 0 runs
Munro to Perrin, appeal
Munro to Perrin, 0 runs
Pavely to Maqsood, appeal, wicket (caught - Maqsood)
Pavely to Maqsood, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Sophia Smale, appeal
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 2 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 2 runs
Baker to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Maqsood, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Sophia Smale, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 4 runs
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Surenkumar to Maqsood, 1 run
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Surenkumar to Maqsood, 1 run
Surenkumar to Maqsood, wide
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to Maqsood, wide
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Maqsood, 1 run
Pavely to Maqsood, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 1 run
Pavely to Sophia Smale, 0 runs
Pavely to Maqsood, 1 run
Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs
Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs
Surenkumar to Maqsood, 1 run
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Surenkumar to Sophia Smale, appeal
Pavely to Maqsood, 0 runs
Pavely to Maqsood, 0 runs
Pavely to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)
Pavely to Gray, 0 runs
Pavely to Gray, 0 runs
Pavely to Sophia Smale, 1 run
Surenkumar to Munro, appeal, wicket (bowled - Munro)
Surenkumar to Munro, 0 runs
Surenkumar to Munro, 0 runs
Surenkumar to Munro, wide
Surenkumar to Coppack, appeal, wicket (bowled - Coppack)
Surenkumar to Coppack, 0 runs
Surenkumar to Coppack, 2 runs
Surenkumar to Coppack, wide
Baker to Coppack, 1 run
Baker to Coppack, 0 runs
Baker to Coppack, 2 runs
Baker to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Baker to Scrivens, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 1 run
Davis to Sophia Smale, 1 run
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 2 runs
Davis to Sophia Smale, 2 runs
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Scrivens, 1 run
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 1 run
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 4 runs
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Scrivens, 1 run
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Scrivens, 1 run
Davis to Sophia Smale, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Sophia Smale, 1 run
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, 0 runs
Baker to Miller, wicket (lbw - Miller)
Baker to Miller, 0 runs
Baker to Miller, 0 runs
Baker to Miller, 2 runs
Baker to Miller, 0 runs
Baker to Miller, 0 runs
Baker to Scrivens, 1 run
Davis to Miller, 0 runs
Davis to Miller, 0 runs
Davis to Miller, 0 runs
Davis to Miller, 0 runs
Davis to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)
Davis to Scrivens, 1 run
Baker to Gardner, 6 runs
Baker to Scrivens, 1 run
Baker to Gardner, 1 run
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, appeal
Baker to Scrivens, leg bye
Davis to Gardner, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Gardner, 1 run
Davis to Gardner, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, wide
Davis to Scrivens, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 6 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Davis to Gardner, 1 run
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Gardner, 5 byes, appeal
Davis to Gardner, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, appeal
Baker to Gardner, 4 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Scrivens, 1 run
Davis to Gardner, 0 runs
Davis to Gardner, 0 runs
Davis to Carr, wicket (caught - Carr)
Davis to Carr, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, 0 runs
Arlott to Carr, 0 runs
Arlott to Carr, wide
Arlott to Carr, 0 runs
Arlott to Carr, 0 runs
Arlott to Carr, 0 runs
Arlott to Carr, 0 runs
Arlott to Carr, 0 runs
Davis to Scrivens, 4 runs
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Scrivens, 4 runs
Davis to Carr, 1 run
Davis to Carr, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Arlott to Macleod, appeal, wicket (caught - Macleod)
Arlott to Macleod, wide
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Macleod, wide
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Macleod, wide
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Macleod, 1 run
Davis to Macleod, 0 runs
Davis to Macleod, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 2 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Macleod, appeal
Arlott to Scrivens, 1 run
Davis to Macleod, 0 runs
Davis to Scrivens, 1 run
Davis to Scrivens, 0 runs
Davis to Scrivens, appeal
Davis to Macleod, 1 run
Davis to Macleod, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Stonehouse to Scrivens, 4 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 1 run
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Arlott to Scrivens, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Griffith, wicket (lbw - Griffith)
Arlott to Griffith, wide
Arlott to Griffith, 0 runs
Arlott to Scrivens, 1 run
Arlott to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 4 runs
Stonehouse to Scrivens, 1 run
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 2 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Wong to Griffith, 0 runs
Wong to Griffith, 0 runs
Wong to Scrivens, 1 run
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 2 runs
Wong to Griffith, 2 wides
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 1 run
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 1 run
Wong to Scrivens, 1 run
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 1 run
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 1 run
Wong to Scrivens, 4 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 4 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 1 run
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 1 run
Wong to Scrivens, 4 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Scrivens, 0 runs
Wong to Griffith, 1 run
Wong to Scrivens, 1 run
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Griffith, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 1 run
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs