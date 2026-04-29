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One-Day Cup, Women
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Hampshire vs Surrey
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H2h
H2h Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 29.04.2026
Apr 29, 2026
List a
09:30
AM
HAM
272
SUR
259
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Hampshire vs Surrey
Sep 17, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Hampshire
290
Surrey
287
Jul 24, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Surrey
217
Hampshire
278
Jun 17, 2025
T20, T20 Blast, Women
Hampshire
155
Surrey
156
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