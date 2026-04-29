Match details Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

HAM
HAM

272

SUR
SUR

259

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Hampshire won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 29, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hampshire Squad

PlayersMcCaughan Ella, Bouchier Maia, Norgrove Abigale, Kemp Freya, Southby Rhianna, Dattani Naomi, Wellington Amanda, Smith Linsey, Gibb Daisy, Tyson Rebecca, Bell Lauren
BenchHarman Nancy, Sturge Megan, Sweet Francesca, Tulloch Poppy

Surrey Squad

PlayersSmith Bryony, Monaghan Alice, Scholfield Paige, Davidson-Richards Alice, Chathli Kira Meghan, Wyatt Danielle, Spence Jemima, Brown Maitlan, Moore Kalea, Gregory Danielle, Coleman Tilly
BenchCapsey Alice, Chatterji Priyanaz, Dunkley Sophia

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet