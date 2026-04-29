Highlights Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

HAM
HAM

272

SUR
SUR

259

48.6
W

Bell to Corteen-Coleman, 1 run, appeal, wicket (run out - Gregory)

48.5
1

Bell to Gregory, 1 run

48.4
.

Bell to Gregory, 0 runs

48.3
.

Bell to Gregory, 0 runs

48.2
2

Bell to Gregory, 2 runs

48.1
4

Bell to Gregory, 4 runs

47.6
.

Smith to Corteen-Coleman, 0 runs

47.5
.

Smith to Corteen-Coleman, 0 runs

47.4
W

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run, appeal, wicket (run out - Wyatt-Hodge)

47.3
1

Smith to Gregory, 1 run

47.2
1

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run

47.1
4

Smith to Wyatt-Hodge, 4 runs

46.6
.

Bell to Gregory, 0 runs

46.5
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

46.4
1

Bell to Gregory, 1 run

46.3
.

Bell to Gregory, 0 runs

46.2
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

46.1
2

Bell to Wyatt-Hodge, 2 runs

45.6
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

45.5
.

Dattani to Wyatt-Hodge, 0 runs

45.4
.

Dattani to Wyatt-Hodge, 0 runs

45.4
1

Dattani to Wyatt-Hodge, wide

45.3
2

Dattani to Wyatt-Hodge, 2 runs

45.2
1

Dattani to Gregory, 1 run

45.1
2

Dattani to Gregory, 2 runs

44.6
1

Bell to Gregory, 1 run

44.5
4

Bell to Gregory, 4 runs

44.4
.

Bell to Gregory, 0 runs

44.3
.

Bell to Gregory, 0 runs

44.2
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

44.1
.

Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs

43.6
.

Dattani to Gregory, 0 runs

43.5
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

43.5
1

Dattani to Wyatt-Hodge, wide

43.4
1

Dattani to Gregory, 1 run

43.3
2

Dattani to Gregory, 2 runs

43.2
.

Dattani to Gregory, 0 runs

43.1
1

Gregory plays a defensive stroke for one run.

42.6
.

Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs

42.5
W

Wellington to Moore, 1 run, appeal, wicket (run out - Moore)

42.4
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

42.3
2

Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs

42.2
2

Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs

42.1
1

Wellington to Moore, 1 run

41.6
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

41.5
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

41.4
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

41.3
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

41.2
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

41.1
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

40.6
.

Wellington to Moore, 0 runs

40.5
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

40.4
1

Wellington to Moore, 1 run

40.3
.

Wellington to Moore, 0 runs

40.2
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

40.1
4

Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs

39.6
.

Tyson to Moore, 0 runs

39.5
.

Tyson to Moore, 0 runs

39.4
1

Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run

39.3
6

Tyson to Wyatt-Hodge, 6 runs

39.2
1

Tyson to Moore, 1 run

39.1
1

Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run

38.6
2

Wellington to Moore, 2 runs

38.5
.

Wellington to Moore, 0 runs

38.4
.

Wellington to Moore, 0 runs

38.3
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

38.2
1

Wellington to Moore, 1 run

38.1
.

Wellington to Moore, 0 runs

37.6
1

Gibb to Moore, 1 run

37.5
.

Gibb to Moore, 0 runs

37.4
1

Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run

37.3
1

Gibb to Moore, 1 run

37.2
1

Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run

37.1
.

Gibb to Wyatt-Hodge, 0 runs

36.6
.

Wellington to Moore, 0 runs

36.5
.

Wellington to Moore, 0 runs

36.4
.

Wellington to Moore, 0 runs

36.3
2

Wellington to Moore, 2 runs

36.2
.

Wellington to Moore, 0 runs

36.1
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

35.6
.

Gibb to Moore, 0 runs

35.5
.

Gibb to Moore, 0 runs

35.4
.

Gibb to Moore, 0 runs

35.3
W

Gibb to Brown, appeal, wicket (run out - Brown)

35.2
.

Gibb to Brown, 0 runs

35.1
1

Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run

34.6
2

Wellington to Brown, 2 runs

34.5
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

34.4
1

Wellington to Brown, 1 run

34.3
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

34.2
1

Wellington to Brown, 1 run

34.1
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

33.6
1

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run

33.5
4

Smith to Wyatt-Hodge, 4 runs

33.4
1

Smith to Brown, 1 run

33.3
1

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run

33.2
2

Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs

33.1
2

Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs

32.6
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

32.5
.

Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs

32.4
1

Wellington to Brown, 1 run

32.3
.

Wellington to Brown, 0 runs

32.2
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

32.1
1

Wellington to Brown, 1 run

31.6
1

Smith to Brown, 1 run

31.5
1

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run

31.4
2

Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs

31.3
1

Smith to Brown, 1 run

31.2
.

Smith to Brown, 0 runs

31.1
1

Smith to Wyatt-Hodge, 1 run

30.6
4

Wellington to Brown, 4 runs

30.5
2

Wellington to Brown, 2 runs

30.4
.

Wellington to Brown, 0 runs

30.3
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

30.2
.

Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs

30.1
4

Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs

29.6
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

29.6
1

Dattani to Wyatt-Hodge, wide

29.5
1

Dattani to Brown, 1 run

29.4
.

Dattani to Brown, 0 runs

29.3
.

Dattani to Brown, 0 runs

29.2
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

29.1
1

Dattani to Brown, 1 run

28.6
.

Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs

28.5
1

Bell to Brown, 1 run

28.4
.

Bell to Brown, 0 runs

28.3
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

28.2
.

Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs

27.6
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

27.5
2

Dattani to Wyatt-Hodge, 2 runs

27.4
1

Dattani to Brown, 1 run

27.3
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

27.2
1

Dattani to Brown, 1 run

27.1
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

26.6
.

Bell to Brown, 0 runs

26.5
2

Bell to Brown, 2 runs

26.4
.

Bell to Brown, 0 runs

26.3
.

Bell to Brown, 0 runs

26.2
2

Bell to Brown, 2 runs

26.1
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

25.6
.

Dattani to Brown, 0 runs

25.5
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

25.4
1

Dattani to Brown, 1 run

25.3
.

Dattani to Brown, 0 runs

25.2
.

Dattani to Brown, 0 runs

25.1
.

Dattani to Brown, 0 runs

24.6
1

Bell to Brown, 1 run

24.5
.

Bell to Brown, 0 runs

24.4
.

Bell to Brown, 0 runs

24.3
1

Bell to Wyatt-Hodge, 1 run

24.2
2

Bell to Wyatt-Hodge, 2 runs

24.1
.

Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs

23.6
2

Dattani to Brown, 2 runs

23.5
.

Dattani to Brown, 0 runs

23.4
.

Dattani to Brown, 0 runs

23.3
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

23.2
1

Dattani to Brown, 1 run

23.1
1

Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run

22.6
.

Wellington to Brown, 0 runs

22.5
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

22.4
1

Wellington to Brown, 1 run

22.3
.

Wellington to Brown, 0 runs

22.2
.

Wellington to Brown, 0 runs

22.1
.

Wellington to Brown, 0 runs

21.6
1

Tyson to Brown, 1 run

21.5
.

Tyson to Brown, 0 runs

21.4
1

Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run

21.3
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

21.2
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

21.1
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

20.6
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

20.5
4

Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs

20.4
4

Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs

20.3
.

Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs

20.2
2

Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs

20.1
.

Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs

19.6
W

Tyson to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)

19.6
1

Tyson to Davidson-Richards, wide

19.5
1

Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run

19.4
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

19.3
.

Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs

19.2
4

Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs

19.1
2

Tyson to Wyatt-Hodge, 2 runs

18.6
.

Wellington to Davidson-Richards, 0 runs

18.5
.

Wellington to Davidson-Richards, 0 runs

18.4
.

Wellington to Davidson-Richards, 0 runs

18.3
1

Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run

18.2
W

Wellington to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)

18.1
1

Wellington to Davidson-Richards, 1 run

17.6
W

Tyson to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)

17.5
.

Tyson to Spence, 0 runs

17.4
W

Tyson to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)

17.3
1

Tyson to Davidson-Richards, 1 run

17.2
1

Tyson to Scholfield, 1 run

17.1
1

Tyson to Davidson-Richards, 1 run

16.6
.

Smith to Scholfield, 0 runs

16.5
1

Smith to Davidson-Richards, 1 run

16.4
1

Smith to Scholfield, 1 run

16.3
1

Smith to Davidson-Richards, 1 run

16.2
.

Smith to Davidson-Richards, 0 runs

16.1
.

Smith to Davidson-Richards, 0 runs

15.6
1

Tyson to Davidson-Richards, 1 run

15.5
.

Tyson to Davidson-Richards, 0 runs

15.4
.

Tyson to Davidson-Richards, 0 runs

15.3
1

Tyson to Scholfield, 1 run

15.2
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

15.1
1

Tyson to Davidson-Richards, 1 run

14.6
1

Smith to Davidson-Richards, 1 run

14.5
.

Smith to Davidson-Richards, 0 runs

14.4
1

Smith to Scholfield, 1 run

14.3
1

Smith to Davidson-Richards, 1 run

14.2
.

Smith to Davidson-Richards, 0 runs

14.1
.

Smith to Davidson-Richards, 0 runs

13.6
2

Tyson to Scholfield, 2 runs

13.5
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

13.4
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

13.3
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

13.2
4

Tyson to Scholfield, 4 runs

13.1
4

Tyson to Scholfield, 4 runs

12.6
W

Smith to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)

12.5
2

Smith to Monaghan, 2 runs

12.4
1

Smith to Scholfield, 1 run

12.3
.

Smith to Scholfield, 0 runs

12.2
.

Smith to Scholfield, 0 runs

12.1
1

Smith to Monaghan, 1 run

11.6
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

11.5
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

11.4
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

11.3
1

Tyson to Monaghan, 1 run

11.2
.

Tyson to Monaghan, 0 runs

11.1
1

Tyson to Scholfield, 1 run

10.6
.

Smith to Monaghan, 0 runs

10.5
1

Smith to Scholfield, 1 run

10.4
2

Smith to Scholfield, 2 runs

10.3
.

Smith to Scholfield, 0 runs

10.2
.

Smith to Scholfield, 0 runs

10.1
.

Smith to Scholfield, 0 runs

9.6
.

Tyson to Monaghan, 0 runs

9.5
1

Tyson to Scholfield, 1 run

9.4
.

Tyson to Scholfield, 0 runs

9.3
1

Tyson to Monaghan, 1 run

9.2
.

Tyson to Monaghan, 0 runs

9.1
1

Tyson to Scholfield, 1 run

8.6
.

Smith to Monaghan, 0 runs

8.5
2

Smith to Monaghan, 0 runs

8.4
1

Smith to Scholfield, 1 run

8.3
.

Smith to Scholfield, 0 runs

8.2
.

Smith to Scholfield, 0 runs

8.1
1

Smith to Monaghan, 1 run

7.6
4

Gibb to Scholfield, 4 runs

7.5
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

7.4
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

7.3
1

Gibb to Monaghan, 1 run

7.3
1

Gibb to Monaghan, wide

7.2
1

Gibb to Scholfield, 1 run

7.2
1

Gibb to Scholfield, wide

7.1
4

Gibb to Scholfield, 4 runs

6.6
.

Bell to Monaghan, 0 runs

6.5
.

Bell to Monaghan, 0 runs

6.4
1

Bell to Scholfield, 1 run

6.3
.

Bell to Scholfield, 0 runs

6.2
.

Bell to Scholfield, 0 runs

6.1
.

Bell to Scholfield, 0 runs

5.6
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

5.5
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

5.4
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

5.3
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

5.2
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

5.1
2

Gibb to Monaghan, 2 runs

4.6
4

Bell to Scholfield, 4 runs

4.5
.

Bell to Scholfield, 0 runs

4.4
.

Bell to Scholfield, 0 runs

4.3
.

Bell to Scholfield, 0 runs

4.3
1

Bell to Scholfield, wide

4.2
4

Bell to Scholfield, 4 runs

4.1
.

Bell to Scholfield, 0 runs

3.6
1

Gibb to Scholfield, 1 run

3.6
1

Gibb to Scholfield, wide

3.5
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

3.4
2

Gibb to Scholfield, 2 runs

3.3
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

3.2
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

3.1
.

Gibb to Scholfield, 0 runs

2.6
.

Bell to Monaghan, 0 runs

2.5
.

Bell to Monaghan, 0 runs

2.4
.

Bell to Monaghan, 0 runs

2.3
.

Bell to Monaghan, 0 runs

2.2
.

Bell to Monaghan, 0 runs

2.1
1

Bell to Scholfield, 1 run

1.6
4

Gibb to Monaghan, 4 runs

1.5
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

1.4
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

1.3
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

1.2
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

1.1
.

Gibb to Monaghan, 0 runs

0.6
.

Bell to Scholfield, 0 runs

0.5
.

Bell to Scholfield, 0 runs

0.4
W

Bell to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

0.3
.

Bell to Smith, 0 runs

0.2
.

Bell to Smith, 0 runs

0.1
.

Bell to Smith, 0 runs

49.6
1

Gregory to Wellington, 1 run

49.5
4

Gregory to Wellington, 4 runs

49.4
2

Gregory to Wellington, 2 runs

49.3
1

Gregory to Norgrove, 1 run

49.2
1

Gregory to Wellington, 0 runs

49.1
1

Gregory to Norgrove, 1 run

48.6
.

Brown to Wellington, 0 runs

48.5
W

Brown to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)

48.4
.

Brown to Dattani, 0 runs

48.3
2

Brown to Dattani, 2 runs

48.2
.

Brown to Dattani, 0 runs

48.1
1

Brown to Norgrove, 1 run

47.6
1

Gregory to Norgrove, 1 run

47.5
1

Gregory to Dattani, 1 run

47.4
1

Gregory to Norgrove, 1 run

47.3
2

Gregory to Norgrove, 2 runs

47.2
2

Gregory to Norgrove, 2 runs

47.1
1

Gregory to Dattani, 1 run

46.6
1

Corteen-Coleman to Dattani, 1 run

46.5
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

46.5
1

Corteen-Coleman to Norgrove, wide

46.4
1

Corteen-Coleman to Dattani, 1 run

46.3
4

Corteen-Coleman to Dattani, 4 runs

46.2
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

46.1
1

Corteen-Coleman to Dattani, 1 run

45.6
.

Moore to Norgrove, 0 runs

45.5
.

Moore to Norgrove, 0 runs

45.4
.

Moore to Norgrove, 0 runs

45.3
4

Moore to Norgrove, 4 runs

45.2
.

Moore to Norgrove, 0 runs

45.1
2

Moore to Norgrove, 2 runs

44.6
.

Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs

44.5
2

Corteen-Coleman to Dattani, 2 runs

44.4
.

Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs

44.3
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

44.2
1

Corteen-Coleman to Dattani, 1 run

44.1
.

Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs

43.6
1

Moore to Dattani, 1 run

43.5
W

Moore to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)

43.4
W

Moore to Kemp, appeal, wicket (stumped - Kemp)

43.3
1

Moore to Norgrove, 1 run

43.2
4

Moore to Norgrove, 4 runs

43.1
1

Moore to Kemp, 1 run

42.6
1

Brown to Kemp, 1 run

42.5
1

Brown to Norgrove, 1 run

42.4
2

Brown to Norgrove, 2 runs

42.3
1

Brown to Kemp, 1 run

42.2
2

Brown to Kemp, 2 runs

42.1
1

Brown to Norgrove, 1 run

41.6
.

Corteen-Coleman to Kemp, 0 runs

41.6
1

Corteen-Coleman to Kemp, wide

41.5
2

Corteen-Coleman to Kemp, 2 runs

41.4
4

Corteen-Coleman to Kemp, 4 runs

41.3
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

41.2
1

Corteen-Coleman to Kemp, 1 run

41.1
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

40.6
.

Brown to Kemp, 0 runs

40.5
1

Brown to Norgrove, 1 run

40.4
1

Brown to Kemp, 1 run

40.3
1

Brown to Norgrove, 1 run

40.2
2

Brown to Norgrove, 2 runs

40.1
.

Brown to Norgrove, 0 runs

39.6
.

Gregory to Kemp, 0 runs

39.5
.

Gregory to Kemp, 0 runs

39.4
1

Gregory to Norgrove, 1 run

39.3
4

Gregory to Norgrove, 4 runs

39.2
2

Gregory to Norgrove, 2 runs

39.1
1

Gregory to Kemp, 1 run

38.6
.

Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs

38.5
1

Davidson-Richards to Kemp, 1 run

38.4
.

Davidson-Richards to Kemp, 0 runs

38.3
1

Davidson-Richards to Norgrove, 1 run

38.2
.

Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs

38.1
.

Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs

37.6
.

Gregory to Kemp, 0 runs

37.5
1

Gregory to Norgrove, 1 run

37.4
4

Gregory to Norgrove, 4 runs

37.3
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

37.2
1

Gregory to Kemp, 1 run

37.1
.

Gregory to Kemp, 0 runs

36.6
.

Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs

36.5
1

Davidson-Richards to Kemp, 1 run

36.4
.

Davidson-Richards to Kemp, 0 runs

36.3
1

Davidson-Richards to Norgrove, 1 run

36.2
1

Davidson-Richards to Kemp, 1 run

36.2
1

Davidson-Richards to Kemp, wide

36.1
2

Davidson-Richards to Kemp, 2 runs

35.6
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

35.5
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

35.4
4

Gregory to Norgrove, 4 runs

35.3
1

Gregory to Kemp, 1 run

35.2
1

Gregory to Norgrove, 1 run

35.1
2

Gregory to Norgrove, 2 runs

34.6
.

Monaghan to Kemp, 0 runs

34.5
.

Monaghan to Kemp, 0 runs

34.4
4

Monaghan to Kemp, 4 runs

34.3
1

Monaghan to Norgrove, 1 run

34.2
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

34.1
1

Monaghan to Kemp, 1 run

33.6
.

Moore to Norgrove, 0 runs

33.5
1

Moore to Kemp, 1 run

33.4
.

Moore to Kemp, 0 runs

33.3
4

Moore to Kemp, 4 runs

33.2
1

Moore to Norgrove, 1 run

33.1
.

Moore to Norgrove, 0 runs

32.6
.

Monaghan to Kemp, 0 runs

32.5
4

Monaghan to Kemp, 4 runs

32.4
1

Monaghan to Norgrove, 1 run

32.3
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

32.2
4

Monaghan to Norgrove, 4 runs

32.1
1

Monaghan to Kemp, 1 run

31.6
.

Moore to Norgrove, 0 runs

31.5
1

Moore to Kemp, 1 run

31.4
1

Moore to Norgrove, 1 run

31.3
4

Moore to Norgrove, 4 runs

31.2
.

Moore to Norgrove, 0 runs

31.1
2

Moore to Norgrove, 0 runs

30.6
W

Monaghan to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

30.5
1

Monaghan to Norgrove, 1 run

30.4
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

30.3
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

30.2
1

Monaghan to Bouchier, 1 run

30.1
1

Monaghan to Norgrove, 1 run

30.1
1

Monaghan to Norgrove, wide

29.6
1

Moore to Norgrove, 1 run

29.5
.

Moore to Norgrove, 0 runs

29.4
.

Moore to Norgrove, 0 runs

29.3
.

Moore to Norgrove, 0 runs

29.2
1

Moore to Bouchier, 1 run

29.1
2

Moore to Bouchier, 2 runs

28.6
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

28.5
.

Monaghan to Norgrove, 0 runs

28.4
1

Monaghan to Bouchier, 1 run

28.3
4

Monaghan to Bouchier, 4 runs

28.2
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

28.1
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

28.1
1

Monaghan to Bouchier, wide

27.6
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

27.5
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

27.4
1

Gregory to Bouchier, 1 run

27.3
4

Gregory to Bouchier, 4 runs

27.2
1

Gregory to Norgrove, 1 run

27.1
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

26.6
6

Corteen-Coleman to Bouchier, 6 runs

26.5
1

Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run

26.4
1

Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run

26.3
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

26.2
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

26.1
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

25.6
1

Gregory to Bouchier, 1 run

25.5
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

25.4
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

25.3
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

25.2
1

Gregory to Norgrove, 1 run

24.6
1

Brown to Bouchier, 1 run

24.5
.

Brown to Bouchier, 0 runs

24.4
1

Brown to Norgrove, 1 run

24.3
.

Brown to Norgrove, 0 runs

24.2
4

Brown to Norgrove, 4 runs

24.1
.

Brown to Norgrove, 0 runs

23.6
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

23.5
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

23.4
4

Gregory to Bouchier, 4 runs

23.3
1

Gregory to Norgrove, 1 run

23.2
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

23.1
.

Gregory to Norgrove, 0 runs

22.6
1

Brown to Norgrove, 1 run

22.5
W

Brown to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)

22.4
1

Brown to Bouchier, 1 run

22.3
.

Brown to Bouchier, 0 runs

22.2
.

Brown to Bouchier, 0 runs

22.1
3

Brown to McCaughan, 3 runs

21.6
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

21.5
4

Gregory to Bouchier, 4 runs

21.4
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

21.3
1

Gregory to McCaughan, 1 run

21.2
1

Gregory to Bouchier, 1 run

21.1
.

Gregory to McCaughan, 0 runs

20.6
1

Moore to Bouchier, 0 runs

20.5
1

Moore to McCaughan, 1 run

20.4
1

Moore to Bouchier, 1 run

20.3
.

Moore to Bouchier, 0 runs

20.2
1

Moore to McCaughan, 1 run

20.1
.

Moore to McCaughan, 0 runs

19.6
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

19.5
.

Gregory to Bouchier, 0 runs

19.4
1

Gregory to McCaughan, 1 run

19.3
1

Gregory to Bouchier, 1 run

19.2
1

Gregory to McCaughan, 1 run

19.1
1

Gregory to Bouchier, 1 run

18.6
1

Moore to Bouchier, 1 run

18.5
4

Moore to Bouchier, 4 runs

18.4
2

Moore to Bouchier, 2 runs

18.3
1

Moore to McCaughan, 1 run

18.2
.

Moore to McCaughan, 0 runs

18.1
1

Moore to Bouchier, 1 run

17.6
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

17.5
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

17.4
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

17.3
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

17.2
1

Monaghan to Bouchier, 1 run

17.1
1

Monaghan to McCaughan, 1 run

16.6
1

Moore to McCaughan, 1 run

16.5
.

Moore to McCaughan, 0 runs

16.4
1

Moore to Bouchier, 1 run

16.3
1

Moore to McCaughan, 1 run

16.2
.

Moore to McCaughan, 0 runs

16.1
.

Moore to McCaughan, 0 runs

15.6
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

15.5
2

Monaghan to Bouchier, 2 runs

15.4
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

15.3
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

15.2
1

Monaghan to McCaughan, 1 run

15.2
1

Monaghan to McCaughan, wide

15.1
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

14.6
1

Moore to McCaughan, 1 run

14.5
1

Moore to Bouchier, 1 run

14.4
1

Moore to McCaughan, 1 run

14.3
.

Moore to McCaughan, 0 runs

14.2
.

Moore to McCaughan, 0 runs

14.1
.

Moore to McCaughan, 0 runs

13.6
1

Monaghan to McCaughan, 1 run

13.5
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

13.4
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

13.3
1

Monaghan to Bouchier, 1 run

13.2
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

13.1
4

Monaghan to Bouchier, 4 runs

12.6
2

Moore to McCaughan, 2 runs

12.5
.

Moore to McCaughan, 0 runs

12.4
1

Moore to Bouchier, 1 run

12.3
1

Moore to McCaughan, 1 run

12.2
1

Moore to Bouchier, 1 run

12.1
.

Moore to Bouchier, 0 runs

11.6
1

Monaghan to Bouchier, 1 run

11.5
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

11.5
1

Monaghan to Bouchier, wide

11.4
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

11.3
.

Monaghan to Bouchier, 0 runs

11.2
1

Monaghan to McCaughan, 1 run

11.1
.

Monaghan to McCaughan, 0 runs

10.6
1

Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run

10.5
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

10.4
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

10.3
1

Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run

10.2
1

Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run

10.1
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

9.6
1

Brown to McCaughan, 1 run

9.5
1

Brown to Bouchier, 1 run

9.4
.

Brown to Bouchier, 0 runs

9.3
1

Brown to McCaughan, 1 run

9.2
4

Brown to McCaughan, 4 runs

9.1
.

Brown to McCaughan, 0 runs

8.6
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

8.5
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

8.4
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

8.3
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

8.2
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

8.1
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

7.6
4

Brown to McCaughan, 4 runs

7.5
.

Brown to McCaughan, 0 runs

7.4
1

Brown to Bouchier, 1 run

7.3
.

Brown to Bouchier, 0 runs

7.2
.

Brown to Bouchier, 0 runs

7.1
1

Brown to McCaughan, 1 run

6.6
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

6.5
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

6.4
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

6.3
1

Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run

6.2
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

6.1
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

5.6
.

Brown to Bouchier, 0 runs

5.5
1

Brown to McCaughan, 1 run

5.4
.

Brown to McCaughan, 0 runs

5.3
.

Brown to McCaughan, 0 runs

5.2
1

Brown to Bouchier, 1 run

5.1
1

Brown to McCaughan, 1 run

4.6
1

Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run

4.5
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

4.4
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

4.3
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

4.2
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

4.1
1

Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run

3.6
.

Brown to McCaughan, 0 runs

3.5
3

Brown to Bouchier, 3 runs

3.4
4

Brown to Bouchier, 4 runs

3.3
.

Brown to Bouchier, 0 runs

3.2
1

Brown to McCaughan, 1 run

3.1
1

Brown to Bouchier, 1 run

2.6
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

2.5
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

2.4
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

2.3
1

Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run

2.2
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

2.1
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

1.6
4

Brown to McCaughan, 4 runs

1.5
1

Brown to Bouchier, 1 run

1.5
1

Brown to Bouchier, wide

1.4
4

Brown to Bouchier, 4 runs

1.3
.

Brown to Bouchier, 0 runs

1.2
.

Brown to Bouchier, 0 runs

1.1
1

Brown to McCaughan, 1 run

0.6
.

Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs

0.5
1

Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run

0.4
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

0.3
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

0.2
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs

0.2
1

Corteen-Coleman to McCaughan, wide

0.1
.

Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs