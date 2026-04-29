Highlights Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 29.04.2026
Bell to Corteen-Coleman, 1 run, appeal, wicket (run out - Gregory)
Bell to Gregory, 1 run
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Gregory, 2 runs
Bell to Gregory, 4 runs
Smith to Corteen-Coleman, 0 runs
Smith to Corteen-Coleman, 0 runs
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run, appeal, wicket (run out - Wyatt-Hodge)
Smith to Gregory, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 4 runs
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Gregory, 1 run
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Wyatt-Hodge, 2 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, wide
Dattani to Wyatt-Hodge, 2 runs
Dattani to Gregory, 1 run
Dattani to Gregory, 2 runs
Bell to Gregory, 1 run
Bell to Gregory, 4 runs
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Gregory, 0 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dattani to Gregory, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, wide
Dattani to Gregory, 1 run
Dattani to Gregory, 2 runs
Dattani to Gregory, 0 runs
Gregory plays a defensive stroke for one run.
Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Moore, 1 run, appeal, wicket (run out - Moore)
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs
Wellington to Moore, 1 run
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Moore, 1 run
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Moore, 0 runs
Tyson to Moore, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run
Tyson to Wyatt-Hodge, 6 runs
Tyson to Moore, 1 run
Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Moore, 2 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Moore, 1 run
Wellington to Moore, 0 runs
Gibb to Moore, 1 run
Gibb to Moore, 0 runs
Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run
Gibb to Moore, 1 run
Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run
Gibb to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Moore, 2 runs
Wellington to Moore, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Gibb to Moore, 0 runs
Gibb to Moore, 0 runs
Gibb to Moore, 0 runs
Gibb to Brown, appeal, wicket (run out - Brown)
Gibb to Brown, 0 runs
Gibb to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 2 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 4 runs
Smith to Brown, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs
Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Brown, 1 run
Wellington to Brown, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 1 run
Smith to Brown, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run
Smith to Wyatt-Hodge, 2 runs
Smith to Brown, 1 run
Smith to Brown, 0 runs
Smith to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 4 runs
Wellington to Brown, 2 runs
Wellington to Brown, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, wide
Dattani to Brown, 1 run
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Brown, 1 run
Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs
Bell to Brown, 1 run
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, 2 runs
Dattani to Brown, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Brown, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Brown, 2 runs
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Brown, 2 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Brown, 1 run
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Brown, 0 runs
Bell to Brown, 1 run
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Brown, 0 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 1 run
Bell to Wyatt-Hodge, 2 runs
Bell to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dattani to Brown, 2 runs
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Brown, 0 runs
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Dattani to Brown, 1 run
Dattani to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Brown, 1 run
Wellington to Brown, 0 runs
Wellington to Brown, 0 runs
Wellington to Brown, 0 runs
Tyson to Brown, 1 run
Tyson to Brown, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 4 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 2 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)
Tyson to Davidson-Richards, wide
Tyson to Wyatt-Hodge, 1 run
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 0 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 4 runs
Tyson to Wyatt-Hodge, 2 runs
Wellington to Davidson-Richards, 0 runs
Wellington to Davidson-Richards, 0 runs
Wellington to Davidson-Richards, 0 runs
Wellington to Wyatt-Hodge, 1 run
Wellington to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)
Wellington to Davidson-Richards, 1 run
Tyson to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)
Tyson to Spence, 0 runs
Tyson to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)
Tyson to Davidson-Richards, 1 run
Tyson to Scholfield, 1 run
Tyson to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Scholfield, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 0 runs
Smith to Davidson-Richards, 0 runs
Tyson to Davidson-Richards, 1 run
Tyson to Davidson-Richards, 0 runs
Tyson to Davidson-Richards, 0 runs
Tyson to Scholfield, 1 run
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 0 runs
Smith to Scholfield, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 1 run
Smith to Davidson-Richards, 0 runs
Smith to Davidson-Richards, 0 runs
Tyson to Scholfield, 2 runs
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Scholfield, 4 runs
Tyson to Scholfield, 4 runs
Smith to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)
Smith to Monaghan, 2 runs
Smith to Scholfield, 1 run
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Monaghan, 1 run
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Monaghan, 1 run
Tyson to Monaghan, 0 runs
Tyson to Scholfield, 1 run
Smith to Monaghan, 0 runs
Smith to Scholfield, 1 run
Smith to Scholfield, 2 runs
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Scholfield, 0 runs
Tyson to Monaghan, 0 runs
Tyson to Scholfield, 1 run
Tyson to Scholfield, 0 runs
Tyson to Monaghan, 1 run
Tyson to Monaghan, 0 runs
Tyson to Scholfield, 1 run
Smith to Monaghan, 0 runs
Smith to Monaghan, 0 runs
Smith to Scholfield, 1 run
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Scholfield, 0 runs
Smith to Monaghan, 1 run
Gibb to Scholfield, 4 runs
Gibb to Scholfield, 0 runs
Gibb to Scholfield, 0 runs
Gibb to Monaghan, 1 run
Gibb to Monaghan, wide
Gibb to Scholfield, 1 run
Gibb to Scholfield, wide
Gibb to Scholfield, 4 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Scholfield, 1 run
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 2 runs
Bell to Scholfield, 4 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, wide
Bell to Scholfield, 4 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Gibb to Scholfield, 1 run
Gibb to Scholfield, wide
Gibb to Scholfield, 0 runs
Gibb to Scholfield, 2 runs
Gibb to Scholfield, 0 runs
Gibb to Scholfield, 0 runs
Gibb to Scholfield, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Monaghan, 0 runs
Bell to Scholfield, 1 run
Gibb to Monaghan, 4 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Gibb to Monaghan, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Scholfield, 0 runs
Bell to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Bell to Smith, 0 runs
Bell to Smith, 0 runs
Bell to Smith, 0 runs
Gregory to Wellington, 1 run
Gregory to Wellington, 4 runs
Gregory to Wellington, 2 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Wellington, 0 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Brown to Wellington, 0 runs
Brown to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)
Brown to Dattani, 0 runs
Brown to Dattani, 2 runs
Brown to Dattani, 0 runs
Brown to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Dattani, 1 run
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 2 runs
Gregory to Norgrove, 2 runs
Gregory to Dattani, 1 run
Corteen-Coleman to Dattani, 1 run
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Norgrove, wide
Corteen-Coleman to Dattani, 1 run
Corteen-Coleman to Dattani, 4 runs
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Dattani, 1 run
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 4 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 2 runs
Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs
Corteen-Coleman to Dattani, 2 runs
Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Dattani, 1 run
Corteen-Coleman to Dattani, 0 runs
Moore to Dattani, 1 run
Moore to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)
Moore to Kemp, appeal, wicket (stumped - Kemp)
Moore to Norgrove, 1 run
Moore to Norgrove, 4 runs
Moore to Kemp, 1 run
Brown to Kemp, 1 run
Brown to Norgrove, 1 run
Brown to Norgrove, 2 runs
Brown to Kemp, 1 run
Brown to Kemp, 2 runs
Brown to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Kemp, 0 runs
Corteen-Coleman to Kemp, wide
Corteen-Coleman to Kemp, 2 runs
Corteen-Coleman to Kemp, 4 runs
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Kemp, 1 run
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Brown to Kemp, 0 runs
Brown to Norgrove, 1 run
Brown to Kemp, 1 run
Brown to Norgrove, 1 run
Brown to Norgrove, 2 runs
Brown to Norgrove, 0 runs
Gregory to Kemp, 0 runs
Gregory to Kemp, 0 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 4 runs
Gregory to Norgrove, 2 runs
Gregory to Kemp, 1 run
Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs
Davidson-Richards to Kemp, 1 run
Davidson-Richards to Kemp, 0 runs
Davidson-Richards to Norgrove, 1 run
Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs
Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs
Gregory to Kemp, 0 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 4 runs
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Kemp, 1 run
Gregory to Kemp, 0 runs
Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs
Davidson-Richards to Kemp, 1 run
Davidson-Richards to Kemp, 0 runs
Davidson-Richards to Norgrove, 1 run
Davidson-Richards to Kemp, 1 run
Davidson-Richards to Kemp, wide
Davidson-Richards to Kemp, 2 runs
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Norgrove, 4 runs
Gregory to Kemp, 1 run
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 2 runs
Monaghan to Kemp, 0 runs
Monaghan to Kemp, 0 runs
Monaghan to Kemp, 4 runs
Monaghan to Norgrove, 1 run
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Kemp, 1 run
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Kemp, 1 run
Moore to Kemp, 0 runs
Moore to Kemp, 4 runs
Moore to Norgrove, 1 run
Moore to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Kemp, 0 runs
Monaghan to Kemp, 4 runs
Monaghan to Norgrove, 1 run
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Norgrove, 4 runs
Monaghan to Kemp, 1 run
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Kemp, 1 run
Moore to Norgrove, 1 run
Moore to Norgrove, 4 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
Monaghan to Norgrove, 1 run
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 1 run
Monaghan to Norgrove, 1 run
Monaghan to Norgrove, wide
Moore to Norgrove, 1 run
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Norgrove, 0 runs
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to Bouchier, 2 runs
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Norgrove, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 1 run
Monaghan to Bouchier, 4 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, wide
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Bouchier, 1 run
Gregory to Bouchier, 4 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 6 runs
Corteen-Coleman to Norgrove, 1 run
Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 1 run
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to Norgrove, 1 run
Brown to Norgrove, 0 runs
Brown to Norgrove, 4 runs
Brown to Norgrove, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 4 runs
Gregory to Norgrove, 1 run
Gregory to Norgrove, 0 runs
Gregory to Norgrove, 0 runs
Brown to Norgrove, 1 run
Brown to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 3 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 4 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to McCaughan, 1 run
Gregory to Bouchier, 1 run
Gregory to McCaughan, 0 runs
Moore to Bouchier, 0 runs
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to Bouchier, 0 runs
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to Bouchier, 0 runs
Gregory to McCaughan, 1 run
Gregory to Bouchier, 1 run
Gregory to McCaughan, 1 run
Gregory to Bouchier, 1 run
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to Bouchier, 4 runs
Moore to Bouchier, 2 runs
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to Bouchier, 1 run
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 1 run
Monaghan to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to McCaughan, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 2 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 1 run
Monaghan to McCaughan, wide
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to McCaughan, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 1 run
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 1 run
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 4 runs
Moore to McCaughan, 2 runs
Moore to McCaughan, 0 runs
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to McCaughan, 1 run
Moore to Bouchier, 1 run
Moore to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 1 run
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, wide
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to Bouchier, 0 runs
Monaghan to McCaughan, 1 run
Monaghan to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Brown to McCaughan, 4 runs
Brown to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 4 runs
Brown to McCaughan, 0 runs
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Brown to McCaughan, 0 runs
Brown to McCaughan, 0 runs
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run
Brown to McCaughan, 0 runs
Brown to Bouchier, 3 runs
Brown to Bouchier, 4 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Brown to Bouchier, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 1 run
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 4 runs
Brown to Bouchier, 1 run
Brown to Bouchier, wide
Brown to Bouchier, 4 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to Bouchier, 0 runs
Brown to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to Bouchier, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 1 run
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs
Corteen-Coleman to McCaughan, wide
Corteen-Coleman to McCaughan, 0 runs