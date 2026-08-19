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One-Day Cup, Women
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Hampshire vs Surrey
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H2h
H2h Hampshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 16.09.2026
Sep 16, 2026
List a
HAM
11:30 AM
SUR
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Hampshire vs Surrey
Aug 19, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Surrey
228
Hampshire
229
Jul 12, 2026
T20, T20 Blast, Women
Surrey
136
Hampshire
132
May 29, 2026
T20, T20 Blast, Women
Hampshire
121
Surrey
121
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