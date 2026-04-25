Highlights Lancashire Thunder vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

LAT
LAT

158

YOR
YOR

241

41.3
1

Cooper to Jones, 1 run

41.2
.

Cooper to Jones, 0 runs

41.1
1

Cooper to Gaur, 1 run

40.6
.

Jonassen to Jones, 0 runs

40.5
.

Jonassen to Jones, 0 runs

40.4
1

Jonassen to Gaur, 1 run

40.3
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

40.2
1

Jonassen to Jones, 1 run

40.1
.

Jonassen to Jones, 0 runs

39.6
1

Cooper to Jones, 1 run

39.5
.

Cooper to Jones, 0 runs

39.4
.

Cooper to Jones, 0 runs

39.3
.

Cooper to Jones, 0 runs

39.2
1

Cooper to Gaur, 1 run

39.1
.

Cooper to Gaur, 0 runs

38.6
.

Jonassen to Jones, 0 runs

38.5
4

Jonassen to Jones, 4 runs

38.4
.

Jonassen to Jones, 0 runs

38.3
.

Jonassen to Jones, 0 runs

38.2
.

Jonassen to Jones, 0 runs

38.1
1

Jonassen to Gaur, 1 run

37.6
.

Cooper to Jones, 0 runs

37.5
.

Cooper to Jones, 0 runs

37.4
1

Cooper to Gaur, 1 run

37.3
6

Cooper to Gaur, 6 runs

37.2
.

Cooper to Gaur, 0 runs

37.1
.

Cooper to Gaur, 0 runs

36.6
.

Jonassen to Jones, 0 runs

36.5
1

Jonassen to Gaur, 1 run

36.4
1

Jonassen to Jones, 1 run

36.3
.

Jonassen to Jones, 0 runs

36.2
.

Jonassen to Jones, 0 runs

36.1
W

Jonassen to Potts, wicket (bowled - Potts)

35.6
1

Cooper to Potts, 1 run

35.5
.

Cooper to Potts, 0 runs

35.4
1

Cooper to Gaur, 1 run

35.3
.

Cooper to Gaur, 0 runs

35.2
4

Cooper to Gaur, 4 runs

35.1
1

Cooper to Potts, 1 run

34.6
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

34.5
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

34.4
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

34.3
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

34.2
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

34.1
.

Jonassen to Gaur, 0 runs

33.6
W

Cooper to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)

33.5
1

Cooper to Gaur, 1 run

33.4
.

Cooper to Gaur, 0 runs

33.3
W

Cooper to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)

33.2
.

Cooper to Cross, 0 runs

33.1
.

Cooper to Cross, 0 runs

32.6
.

Norris plays a defensive stroke for a run.

32.5
1

Jonassen to Cross, 0 runs

32.4
.

Jonassen to Cross, 0 runs

32.3
.

Jonassen to Cross, 0 runs

32.2
.

Jonassen to Cross, 0 runs

32.1
.

Jonassen to Cross, 0 runs

31.6
1

Cooper to Cross, 1 run

31.5
1

Cooper to Norris, 1 run

31.4
.

Cooper to Norris, 0 runs

31.3
.

Cooper to Norris, 0 runs

31.2
.

Cooper to Norris, 0 runs

31.1
.

Cooper to Norris, 0 runs

30.6
1

Ward to Norris, 1 run

30.5
1

Ward to Cross, 1 run

30.4
2

Ward to Cross, 2 runs

30.3
.

Ward to Cross, 0 runs

30.2
4

Ward to Cross, 4 runs

30.1
.

Ward to Cross, 0 runs

29.6
.

Cooper to Norris, 0 runs

29.5
.

Cooper to Norris, 0 runs

29.4
.

Cooper to Norris, 0 runs

29.3
2

Cooper to Norris, 2 runs

29.2
1

Cooper to Cross, 1 run

29.1
.

Cooper to Cross, 0 runs

28.6
W

Ward to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)

28.5
1

Ward to Cross, 1 run

28.4
.

Ward to Cross, 0 runs

28.3
.

Ward to Cross, 0 runs

28.2
.

Ward to Cross, 0 runs

28.1
.

Ward to Cross, 0 runs

27.6
.

Langston to Lister, 0 runs

27.5
.

Langston to Lister, 0 runs

27.4
.

Langston to Lister, 0 runs

27.3
1

Langston to Cross, 1 run

27.2
1

Langston to Lister, 1 run

27.1
1

Langston to Cross, 1 run

26.6
.

Ward to Lister, 0 runs

26.5
1

Ward to Cross, 1 run

26.4
1

Ward to Lister, 1 run

26.3
1

Ward to Cross, 1 run

26.2
.

Ward to Cross, 0 runs

26.1
.

Ward to Cross, 0 runs

25.6
1

Langston to Cross, 1 run

25.5
.

Langston to Cross, 0 runs

25.4
W

Langston to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)

25.3
4

Langston to FMK Morris, 4 runs

25.2
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

25.1
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

24.6
1

Ward to FMK Morris, 1 run

24.5
1

Ward to Lister, 1 run

24.4
1

Ward to FMK Morris, 1 run

24.3
4

Ward to FMK Morris, 4 runs

24.2
.

Ward to FMK Morris, 0 runs

24.1
.

Ward to FMK Morris, 0 runs

23.6
.

Langston to Lister, 0 runs

23.5
1

Langston to FMK Morris, 1 run

23.4
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

23.3
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

23.2
1

Langston to Lister, 1 run

23.1
.

Langston to Lister, 0 runs

22.6
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

22.5
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

22.4
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

22.3
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

22.2
4

Langston to FMK Morris, 4 runs

22.1
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

21.6
1

Woolston to FMK Morris, 1 run

21.5
.

Woolston to FMK Morris, 0 runs

21.4
1

Langston to Lister, 1 run

21.3
.

Langston to Lister, 0 runs

21.2
.

Langston to Lister, 0 runs

21.1
4

Langston to Lister, 4 runs

20.6
1

Jonassen to Lister, 1 run

20.5
4

Jonassen to Lister, 4 runs

20.4
.

Jonassen to Lister, 0 runs

20.3
1

Jonassen to FMK Morris, 1 run

20.2
1

Jonassen to Lister, 1 run

20.1
1

Jonassen to FMK Morris, 1 run

19.6
1

Langston to FMK Morris, 1 run

19.5
1

Langston to Lister, 1 run

19.4
.

Langston to Lister, 0 runs

19.3
1

Langston to FMK Morris, 1 run

19.2
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

19.1
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

18.6
.

Jonassen to Lister, 0 runs

18.5
.

Jonassen to Lister, 0 runs

18.4
W

Jonassen to Seren Smale, appeal, wicket (caught - Seren Smale)

18.3
1

Jonassen to FMK Morris, 1 run

18.2
1

Jonassen to Seren Smale, 1 run

18.1
.

Jonassen to Seren Smale, 0 runs

17.6
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

17.5
.

Langston to FMK Morris, 0 runs

17.4
1

Langston to Seren Smale, 1 run

17.4
1

Langston to Seren Smale, wide

17.3
4

Langston to Seren Smale, 4 runs

17.2
.

Langston to Seren Smale, 0 runs

17.1
2

Langston to Seren Smale, 2 runs

16.6
.

Jonassen to FMK Morris, 0 runs

16.5
.

Jonassen to FMK Morris, 0 runs

16.4
W

wicket (lbw - Seren Smale)

16.3
.

Jonassen to Threlkeld, 0 runs

16.2
1

Jonassen to Seren Smale, 1 run

16.1
.

Jonassen to Seren Smale, 0 runs

15.6
.

0 runs

15.5
.

Langston to Threlkeld, 0 runs

15.4
.

Langston to Threlkeld, 0 runs

15.3
.

Langston to Threlkeld, 0 runs

15.2
.

0 runs

15.2
2

wide

15.1
.

Langston to Seren Smale, 0 runs

14.6
.

Jonassen to Threlkeld, 0 runs

14.5
.

Jonassen to Threlkeld, 0 runs

14.4
W

Jonassen to Carter, wicket (lbw - Carter)

14.3
.

Jonassen to Carter, 0 runs

14.2
1

Jonassen to Seren Smale, 1 run

14.1
4

Jonassen to Seren Smale, 4 runs

13.6
1

Blackwell to Seren Smale, 1 run

13.6
1

Blackwell to Seren Smale, wide

13.5
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

13.4
2

Blackwell to Seren Smale, 2 runs

13.3
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

13.2
1

Blackwell to Carter, 1 run

13.1
.

Blackwell to Carter, 0 runs

12.6
.

Jonassen to Seren Smale, 0 runs

12.5
1

Jonassen to Carter, 1 run

12.4
.

Jonassen to Carter, 0 runs

12.3
.

Jonassen to Carter, 0 runs

12.2
1

Jonassen to Seren Smale, 1 run

12.1
2

Jonassen to Seren Smale, 2 runs

11.6
1

Blackwell to Seren Smale, 1 run

11.5
1

Blackwell to Carter, 1 run

11.4
1

Blackwell to Seren Smale, 1 run

11.3
1

Blackwell to Carter, 1 run

11.2
.

Blackwell to Carter, 0 runs

11.1
.

Blackwell to Carter, 0 runs

10.6
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

10.5
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

10.4
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

10.3
1

Slater to Carter, 1 run

10.2
1

Slater to Seren Smale, 1 run

10.1
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

9.6
4

Blackwell to Carter, 4 runs

9.5
.

Blackwell to Carter, 0 runs

9.4
.

Blackwell to Carter, 0 runs

9.3
.

Blackwell to Carter, 0 runs

9.2
.

Blackwell to Carter, 0 runs

9.1
.

Blackwell to Carter, 0 runs

8.6
1

Slater to Carter, 1 run

8.5
.

Slater to Carter, 0 runs

8.4
.

Slater to Carter, 0 runs

8.4
1

Slater to Carter, wide

8.3
1

Slater to Seren Smale, 1 run

8.2
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

8.1
1

Slater to Carter, 1 run

7.6
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

7.5
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

7.4
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

7.3
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

7.2
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

7.1
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

6.6
.

Slater to Carter, 0 runs

6.5
.

Slater to Carter, 0 runs

6.4
.

Slater to Carter, 0 runs

6.3
.

Slater to Carter, 0 runs

6.2
.

Slater to Carter, 0 runs

6.1
.

Slater to Carter, 0 runs

5.6
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

5.5
.

Blackwell to Seren Smale, 0 runs

5.4
4

Blackwell to Seren Smale, 4 runs

5.3
1

Blackwell to Carter, 1 run

5.2
2

Blackwell to Carter, 2 runs

5.1
.

Blackwell to Carter, 0 runs

4.6
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.6
1

Slater to Seren Smale, wide

4.5
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.4
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.3
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.2
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.1
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

4.1
1

Slater to Seren Smale, wide

3.6
1

Woolston to Seren Smale, 1 run

3.5
4

Woolston to Seren Smale, 4 runs

3.4
4

Woolston to Seren Smale, 4 runs

3.3
4

Woolston to Seren Smale, 4 runs

3.2
.

Woolston to Seren Smale, 0 runs

3.1
.

Woolston to Seren Smale, 0 runs

2.6
1

Slater to Seren Smale, 1 run

2.5
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

2.4
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

2.3
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

2.2
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

2.1
.

Slater to Seren Smale, 0 runs

1.6
.

Woolston to Carter, 0 runs

1.5
.

Woolston to Carter, 0 runs

1.4
.

Woolston to Carter, 0 runs

1.3
4

Woolston to Carter, 4 runs

1.2
.

Woolston to Carter, 0 runs

1.2
1

Woolston to Carter, wide

1.1
.

Woolston to Carter, 0 runs

1.1
1

Woolston to Carter, wide

0.6
4

Slater to Seren Smale, 4 runs

0.5
W

Slater to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

0.4
.

Slater to E Jones, 0 runs

0.3
.

Slater to E Jones, 0 runs

0.2
.

Slater to E Jones, 0 runs

0.1
.

Slater to E Jones, 0 runs

49.2
W

Gaur to Woolston, appeal, wicket (bowled - Woolston)

49.1
.

Gaur to Woolston, 0 runs

48.6
4

Cross to Slater, 4 runs

48.5
.

Cross to Slater, 0 runs

48.4
.

Cross to Slater, 0 runs

48.3
1

Cross to Woolston, 1 run

48.2
.

Cross to Woolston, 0 runs

48.1
W

Cross to Cooper, appeal, wicket (caught - Cooper)

47.6
1

Gaur to Cooper, 1 run

47.5
.

Gaur to Cooper, 0 runs

47.4
.

Gaur to Cooper, 0 runs

47.3
W

Gaur to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)

47.2
1

Gaur to Slater, 1 run

47.1
1

Gaur to Ward, 1 run

46.6
W

Potts to Langston, appeal, wicket (caught - Langston)

46.5
6

Potts to Langston, 6 runs

46.4
1

Potts to Ward, 1 run

46.3
.

Potts to Ward, 0 runs

46.2
2

Potts to Ward, 2 runs

46.1
1

Potts to Langston, 1 run

45.6
4

Norris to Ward, 4 runs

45.5
1

Norris to Langston, 1 run

45.4
1

Norris to Ward, 1 run

45.3
.

Norris to Ward, 0 runs

45.2
1

Norris to Langston, 1 run

45.1
.

Norris to Langston, 0 runs

44.6
1

Potts to Langston, 1 run

44.5
1

Potts to Ward, 1 run

44.4
1

Potts to Langston, 1 run

44.3
1

Potts to Ward, 1 run

44.2
.

Potts to Ward, 0 runs

44.1
1

Potts to Langston, 1 run

43.6
1

Norris to Langston, 1 run

43.5
W

Norris to Blackwell, appeal, wicket (stumped - Blackwell)

43.4
1

Norris to Ward, 1 run

43.3
.

Norris to Ward, 0 runs

43.2
1

Norris to Blackwell, 1 run

43.1
.

Jones to Blackwell, appeal

42.6
1

Cross to Blackwell, 1 run

42.5
1

Cross to Ward, 1 run

42.4
1

Cross to Blackwell, 1 run

42.3
1

Cross to Ward, 1 run

42.2
.

Cross to Ward, 0 runs

42.1
1

Cross to Blackwell, 1 run

41.6
1

Jones to Blackwell, 1 run

41.5
1

Jones to Ward, 1 run

41.4
1

Jones to Blackwell, 1 run

41.3
1

Jones to Ward, 1 run

41.2
1

Jones to Blackwell, 1 run

41.1
1

Jones to Ward, 0 runs

40.6
1

Cross to Ward, 1 run

40.5
W

Cross to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

40.4
1

Cross to Blackwell, 1 run

40.3
.

Cross to Blackwell, 0 runs

40.2
1

Cross to Jonassen, 1 run

40.1
1

Cross to Blackwell, 1 run

39.6
1

Jones to Blackwell, 1 run

39.5
.

Jones to Blackwell, 0 runs

39.4
1

Jones to Jonassen, 1 run

39.3
1

Jones to Blackwell, 1 run

39.2
.

Jones to Blackwell, 0 runs

39.1
.

Jones to Blackwell, 0 runs

38.6
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

38.5
1

FMK Morris to Blackwell, 1 run

38.4
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

38.3
1

FMK Morris to Blackwell, 1 run

38.2
4

FMK Morris to Blackwell, 4 runs

38.1
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

37.6
1

Jones to Jonassen, 1 run

37.5
1

Jones to Blackwell, 1 run

37.4
.

Jones to Blackwell, 0 runs

37.3
.

Jones to Blackwell, 0 runs

37.2
.

Jones to Blackwell, 0 runs

37.1
1

Jones to Jonassen, 1 run

36.6
.

FMK Morris to Blackwell, 0 runs

36.5
.

FMK Morris to Blackwell, 0 runs

36.4
.

FMK Morris to Blackwell, 0 runs

36.3
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

36.2
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

36.1
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

35.6
.

Jones to Blackwell, 0 runs

35.5
.

Jones to Blackwell, 0 runs

35.4
1

Jones to Jonassen, 1 run

35.2
W

Jones to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

35.1
1

Jones to Jonassen, 1 run

34.6
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

34.5
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

34.4
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

34.3
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

34.2
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

34.1
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

33.6
1

Jones to Jonassen, 1 run

33.5
1

Jones to Campbell, 1 run

33.4
1

Jones to Jonassen, 1 run

33.3
.

Jones to Jonassen, 0 runs

33.2
4

Jones to Jonassen, 4 runs

33.1
1

Jones to Campbell, 1 run

32.6
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

32.5
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

32.4
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

32.3
2

FMK Morris to Campbell, 2 runs

32.2
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

32.1
6

FMK Morris to Jonassen, 6 runs

31.6
.

Norris to Campbell, 0 runs

31.5
1

Norris to Jonassen, 1 run

31.4
.

Norris to Jonassen, 0 runs

31.3
4

Norris to Jonassen, 4 runs

31.2
.

Norris to Jonassen, 0 runs

31.1
4

Norris to Jonassen, 4 runs

30.6
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

30.6
1

FMK Morris to Jonassen, wide

30.5
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

30.4
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

30.3
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

30.2
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

30.1
.

FMK Morris to Jonassen, 0 runs

29.6
.

Cross to Campbell, 0 runs

29.5
.

Cross to Campbell, 0 runs

29.4
1

Cross to Jonassen, 1 run

29.3
.

Cross to Jonassen, 0 runs

29.2
.

Cross to Jonassen, 0 runs

29.1
.

Cross to Jonassen, 0 runs

28.6
1

Potts to Jonassen, 1 run

28.5
1

Potts to Campbell, 1 run

28.4
.

Potts to Campbell, 0 runs

28.3
.

Potts to Campbell, 0 runs

28.2
.

Potts to Campbell, 0 runs

28.1
4

Potts to Campbell, 4 runs

27.6
4

Cross to Jonassen, 4 runs

27.5
1

Cross to Campbell, 1 run

27.4
1

Cross to Jonassen, 1 run

27.3
.

Cross to Jonassen, 0 runs

27.2
1

Cross to Campbell, 1 run

27.1
1

Cross to Jonassen, 1 run

26.6
.

Potts to Campbell, 0 runs

26.5
.

Potts to Campbell, 0 runs

26.4
.

Potts to Campbell, 0 runs

26.2
.

Potts to Campbell, 0 runs

26.1
.

Potts to Campbell, 0 runs

25.6
1

Gaur to Campbell, 1 run

25.5
.

Gaur to Campbell, 0 runs

25.4
.

Gaur to Campbell, 0 runs

25.3
.

Gaur to Campbell, 0 runs

25.2
.

Gaur to Campbell, 0 runs

25.1
1

Gaur to Jonassen, 1 run

24.6
.

Carter to Campbell, 0 runs

24.5
.

Carter to Campbell, 0 runs

24.4
.

Carter to Campbell, 0 runs

24.3
.

Carter to Campbell, 0 runs

24.2
.

Carter to Campbell, 0 runs

24.1
.

Carter to Campbell, 0 runs

23.6
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

23.5
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

23.5
2

Gaur to Campbell, 2 wides

23.4
W

Gaur to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

23.3
1

Gaur to Jonassen, 1 run

23.2
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

23.1
1

Gaur to Kalis, 1 run

22.6
.

Carter to Jonassen, 0 runs

22.5
4

Carter to Jonassen, 4 runs

22.4
1

Carter to Kalis, 1 run

22.3
1

Carter to Jonassen, 1 run

22.2
1

Carter to Kalis, 1 run

22.1
1

Carter to Jonassen, 1 run

21.6
1

Jones to Jonassen, 1 run

21.5
4

Jones to Jonassen, 4 runs

21.4
1

Jones to Kalis, 1 run

21.3
1

Jones to Jonassen, 1 run

21.2
.

Jones to Jonassen, 0 runs

21.1
.

Jones to Jonassen, 0 runs

20.6
2

Carter to Kalis, 2 runs

20.5
1

Carter to Jonassen, 1 run

20.4
1

Carter to Kalis, 1 run

20.3
1

Carter to Jonassen, 1 run

20.2
.

Carter to Jonassen, 0 runs

20.1
4

Carter to Jonassen, 4 runs

19.6
1

Jones to Jonassen, 1 run

19.5
.

Jones to Jonassen, 0 runs

19.4
.

Jones to Jonassen, 0 runs

19.3
1

Jones to Kalis, 1 run

19.2
.

Jones to Kalis, 0 runs

19.1
1

Jones to Jonassen, 1 run

18.6
1

Potts to Jonassen, 1 run

18.5
.

Potts to Jonassen, 0 runs

18.4
.

Potts to Jonassen, 0 runs

18.3
.

Potts to Jonassen, 0 runs

18.2
1

Potts to Kalis, 1 run

18.1
4

Potts to Kalis, 4 runs

17.6
.

Jones to Jonassen, 0 runs

17.5
.

Jones to Jonassen, 0 runs

17.4
4

Jones to Jonassen, 4 runs

17.3
1

Jones to Kalis, 1 run

17.2
1

Jones to Jonassen, 1 run

17.1
.

Jones to Jonassen, 0 runs

16.6
1

Potts to Jonassen, 1 run

16.5
.

Potts to Jonassen, 0 runs

16.4
.

Potts to Jonassen, 0 runs

16.3
.

Potts to Jonassen, 0 runs

16.2
.

Cross to Jonassen, 0 runs

16.1
1

Cross to Kalis, 1 run

15.6
1

Jones to Kalis, 1 run

15.5
.

Jones to Kalis, 0 runs

15.4
1

Jones to Jonassen, 1 run

15.3
6

Jones to Jonassen, 6 runs

15.2
1

Jones to Kalis, 1 run

15.1
.

Jones to Kalis, 0 runs

14.6
.

Potts to Jonassen, 0 runs

14.5
.

Potts to Jonassen, 0 runs

14.4
1

Potts to Kalis, 1 run

14.3
.

Potts to Kalis, 0 runs

14.2
.

Potts to Kalis, 0 runs

14.1
1

Potts to Jonassen, 1 run

13.6
.

Jones to Kalis, 0 runs

13.5
.

Jones to Kalis, 0 runs

13.4
1

Jones to Jonassen, 1 run

13.3
.

Jones to Jonassen, 0 runs

13.2
1

Jones to Kalis, 1 run

13.1
.

Jones to Kalis, 0 runs

12.6
1

Potts to Kalis, 1 run

12.5
.

Potts to Kalis, 0 runs

12.4
.

Potts to Kalis, 0 runs

12.3
1

Potts to Jonassen, 1 run

12.2
.

Potts to Jonassen, 0 runs

12.1
.

Potts to Jonassen, 0 runs

11.6
1

Norris to Jonassen, 1 run

11.5
.

Norris to Jonassen, 0 runs

11.4
.

Norris to Jonassen, 0 runs

11.3
.

Norris to Jonassen, 0 runs

11.2
.

Norris to Jonassen, 0 runs

11.1
1

Norris to Kalis, 1 run

11.1
5

Norris to Kalis, 5 wides

10.6
1

Potts to Kalis, 1 run

10.5
.

Potts to Kalis, 0 runs

10.4
.

Potts to Kalis, 0 runs

10.3
1

Potts to Jonassen, 1 run

10.2
.

Potts to Jonassen, 0 runs

10.1
1

Potts to Kalis, 1 run

9.6
.

Norris to Jonassen, 0 runs

9.5
4

Norris to Jonassen, 4 runs

9.4
.

Norris to Jonassen, 0 runs

9.3
.

Norris to Jonassen, 0 runs

9.2
.

Norris to Jonassen, 0 runs

9.1
1

Norris to Kalis, 1 run

8.6
1

Cross to Kalis, 1 run

8.5
.

Cross to Kalis, 0 runs

8.4
1

Cross to Jonassen, 1 run

8.3
1

Cross to Kalis, 1 run

8.2
4

Cross to Kalis, 4 runs

8.1
1

Cross to Jonassen, 1 run

7.6
4

Gaur to Kalis, 4 runs

7.5
.

Gaur to Kalis, 0 runs

7.4
4

Gaur to Kalis, 4 runs

7.4
1

Gaur to Kalis, wide

7.3
1

Gaur to Jonassen, 1 run

7.2
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

7.2
1

Gaur to Jonassen, wide

7.1
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

6.6
.

Cross to Kalis, 0 runs

6.5
.

Cross to Kalis, 0 runs

6.4
2

Cross to Kalis, 2 runs

6.3
.

Cross to Kalis, 0 runs

6.2
.

Cross to Kalis, 0 runs

6.1
.

Cross to Kalis, 0 runs

5.6
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

5.5
4

Gaur to Jonassen, 4 runs

5.4
1

Gaur to Kalis, 1 run

5.3
4

Gaur to Kalis, 4 runs

5.2
1

Gaur to Jonassen, 1 run

5.1
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

4.6
.

Cross to Kalis, 0 runs

4.5
.

Cross to Kalis, 0 runs

4.4
.

Cross to Kalis, 0 runs

4.3
.

Cross to Kalis, 0 runs

4.3
1

Cross to Kalis, wide

4.2
.

Cross to Kalis, 0 runs

4.1
.

Cross to Kalis, 0 runs

3.6
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

3.5
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

3.4
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

3.3
4

Gaur to Jonassen, 4 runs

3.2
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

3.1
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

2.6
W

Cross to Boyce, appeal, wicket (bowled - Boyce)

2.5
.

Cross to Boyce, 0 runs

2.4
.

Cross to Boyce, 0 runs

2.3
.

Cross to Boyce, 0 runs

2.2
4

Cross to Boyce, 4 runs

2.1
.

Cross to Boyce, 0 runs

1.6
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

1.5
4

Gaur to Jonassen, 4 runs

1.4
4

Gaur to Jonassen, 4 runs

1.3
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

1.2
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

1.1
.

Gaur to Jonassen, 0 runs

0.6
.

Cross to Boyce, 0 runs

0.5
.

Cross to Boyce, 0 runs

0.4
1

Cross to Jonassen, leg bye

0.3
.

Cross to Jonassen, 0 runs

0.2
W

Cross to Winfield-Hill, wicket (lbw - Winfield-Hill)

0.1
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs