Highlights Lancashire Thunder vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Cooper to Jones, 1 run
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Gaur, 1 run
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Gaur, 1 run
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Jones, 1 run
Jonassen to Jones, 0 runs
Cooper to Jones, 1 run
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Gaur, 1 run
Cooper to Gaur, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Jones, 4 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Gaur, 1 run
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Jones, 0 runs
Cooper to Gaur, 1 run
Cooper to Gaur, 6 runs
Cooper to Gaur, 0 runs
Cooper to Gaur, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Gaur, 1 run
Jonassen to Jones, 1 run
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to Potts, wicket (bowled - Potts)
Cooper to Potts, 1 run
Cooper to Potts, 0 runs
Cooper to Gaur, 1 run
Cooper to Gaur, 0 runs
Cooper to Gaur, 4 runs
Cooper to Potts, 1 run
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Gaur, 0 runs
Jonassen to Gaur, 0 runs
Cooper to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)
Cooper to Gaur, 1 run
Cooper to Gaur, 0 runs
Cooper to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)
Cooper to Cross, 0 runs
Cooper to Cross, 0 runs
Norris plays a defensive stroke for a run.
Jonassen to Cross, 0 runs
Jonassen to Cross, 0 runs
Jonassen to Cross, 0 runs
Jonassen to Cross, 0 runs
Jonassen to Cross, 0 runs
Cooper to Cross, 1 run
Cooper to Norris, 1 run
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Ward to Norris, 1 run
Ward to Cross, 1 run
Ward to Cross, 2 runs
Ward to Cross, 0 runs
Ward to Cross, 4 runs
Ward to Cross, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 0 runs
Cooper to Norris, 2 runs
Cooper to Cross, 1 run
Cooper to Cross, 0 runs
Ward to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)
Ward to Cross, 1 run
Ward to Cross, 0 runs
Ward to Cross, 0 runs
Ward to Cross, 0 runs
Ward to Cross, 0 runs
Langston to Lister, 0 runs
Langston to Lister, 0 runs
Langston to Lister, 0 runs
Langston to Cross, 1 run
Langston to Lister, 1 run
Langston to Cross, 1 run
Ward to Lister, 0 runs
Ward to Cross, 1 run
Ward to Lister, 1 run
Ward to Cross, 1 run
Ward to Cross, 0 runs
Ward to Cross, 0 runs
Langston to Cross, 1 run
Langston to Cross, 0 runs
Langston to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)
Langston to FMK Morris, 4 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Ward to FMK Morris, 1 run
Ward to Lister, 1 run
Ward to FMK Morris, 1 run
Ward to FMK Morris, 4 runs
Ward to FMK Morris, 0 runs
Ward to FMK Morris, 0 runs
Langston to Lister, 0 runs
Langston to FMK Morris, 1 run
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to Lister, 1 run
Langston to Lister, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 4 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Woolston to FMK Morris, 1 run
Woolston to FMK Morris, 0 runs
Langston to Lister, 1 run
Langston to Lister, 0 runs
Langston to Lister, 0 runs
Langston to Lister, 4 runs
Jonassen to Lister, 1 run
Jonassen to Lister, 4 runs
Jonassen to Lister, 0 runs
Jonassen to FMK Morris, 1 run
Jonassen to Lister, 1 run
Jonassen to FMK Morris, 1 run
Langston to FMK Morris, 1 run
Langston to Lister, 1 run
Langston to Lister, 0 runs
Langston to FMK Morris, 1 run
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Jonassen to Lister, 0 runs
Jonassen to Lister, 0 runs
Jonassen to Seren Smale, appeal, wicket (caught - Seren Smale)
Jonassen to FMK Morris, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to FMK Morris, 0 runs
Langston to Seren Smale, 1 run
Langston to Seren Smale, wide
Langston to Seren Smale, 4 runs
Langston to Seren Smale, 0 runs
Langston to Seren Smale, 2 runs
Jonassen to FMK Morris, 0 runs
Jonassen to FMK Morris, 0 runs
wicket (lbw - Seren Smale)
Jonassen to Threlkeld, 0 runs
Jonassen to Seren Smale, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 0 runs
0 runs
Langston to Threlkeld, 0 runs
Langston to Threlkeld, 0 runs
Langston to Threlkeld, 0 runs
0 runs
wide
Langston to Seren Smale, 0 runs
Jonassen to Threlkeld, 0 runs
Jonassen to Threlkeld, 0 runs
Jonassen to Carter, wicket (lbw - Carter)
Jonassen to Carter, 0 runs
Jonassen to Seren Smale, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 4 runs
Blackwell to Seren Smale, 1 run
Blackwell to Seren Smale, wide
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 2 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Carter, 1 run
Blackwell to Carter, 0 runs
Jonassen to Seren Smale, 0 runs
Jonassen to Carter, 1 run
Jonassen to Carter, 0 runs
Jonassen to Carter, 0 runs
Jonassen to Seren Smale, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 2 runs
Blackwell to Seren Smale, 1 run
Blackwell to Carter, 1 run
Blackwell to Seren Smale, 1 run
Blackwell to Carter, 1 run
Blackwell to Carter, 0 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Carter, 1 run
Slater to Seren Smale, 1 run
Slater to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Carter, 4 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 1 run
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, wide
Slater to Seren Smale, 1 run
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Carter, 1 run
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Slater to Carter, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 0 runs
Blackwell to Seren Smale, 4 runs
Blackwell to Carter, 1 run
Blackwell to Carter, 2 runs
Blackwell to Carter, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, wide
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, wide
Woolston to Seren Smale, 1 run
Woolston to Seren Smale, 4 runs
Woolston to Seren Smale, 4 runs
Woolston to Seren Smale, 4 runs
Woolston to Seren Smale, 0 runs
Woolston to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 1 run
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Slater to Seren Smale, 0 runs
Woolston to Carter, 0 runs
Woolston to Carter, 0 runs
Woolston to Carter, 0 runs
Woolston to Carter, 4 runs
Woolston to Carter, 0 runs
Woolston to Carter, wide
Woolston to Carter, 0 runs
Woolston to Carter, wide
Slater to Seren Smale, 4 runs
Slater to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Slater to E Jones, 0 runs
Slater to E Jones, 0 runs
Slater to E Jones, 0 runs
Slater to E Jones, 0 runs
Gaur to Woolston, appeal, wicket (bowled - Woolston)
Gaur to Woolston, 0 runs
Cross to Slater, 4 runs
Cross to Slater, 0 runs
Cross to Slater, 0 runs
Cross to Woolston, 1 run
Cross to Woolston, 0 runs
Cross to Cooper, appeal, wicket (caught - Cooper)
Gaur to Cooper, 1 run
Gaur to Cooper, 0 runs
Gaur to Cooper, 0 runs
Gaur to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)
Gaur to Slater, 1 run
Gaur to Ward, 1 run
Potts to Langston, appeal, wicket (caught - Langston)
Potts to Langston, 6 runs
Potts to Ward, 1 run
Potts to Ward, 0 runs
Potts to Ward, 2 runs
Potts to Langston, 1 run
Norris to Ward, 4 runs
Norris to Langston, 1 run
Norris to Ward, 1 run
Norris to Ward, 0 runs
Norris to Langston, 1 run
Norris to Langston, 0 runs
Potts to Langston, 1 run
Potts to Ward, 1 run
Potts to Langston, 1 run
Potts to Ward, 1 run
Potts to Ward, 0 runs
Potts to Langston, 1 run
Norris to Langston, 1 run
Norris to Blackwell, appeal, wicket (stumped - Blackwell)
Norris to Ward, 1 run
Norris to Ward, 0 runs
Norris to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, appeal
Cross to Blackwell, 1 run
Cross to Ward, 1 run
Cross to Blackwell, 1 run
Cross to Ward, 1 run
Cross to Ward, 0 runs
Cross to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Ward, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Ward, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Ward, 0 runs
Cross to Ward, 1 run
Cross to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Cross to Blackwell, 1 run
Cross to Blackwell, 0 runs
Cross to Jonassen, 1 run
Cross to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Blackwell, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
FMK Morris to Blackwell, 1 run
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Blackwell, 1 run
FMK Morris to Blackwell, 4 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Blackwell, 1 run
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Blackwell, 0 runs
FMK Morris to Blackwell, 0 runs
FMK Morris to Blackwell, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Blackwell, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Jones to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Campbell, 1 run
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Campbell, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Jonassen, 4 runs
Jones to Campbell, 1 run
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
FMK Morris to Campbell, 1 run
FMK Morris to Campbell, 2 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Jonassen, 6 runs
Norris to Campbell, 0 runs
Norris to Jonassen, 1 run
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 4 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 4 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Jonassen, wide
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
FMK Morris to Campbell, 1 run
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Jonassen, 1 run
FMK Morris to Jonassen, 0 runs
Cross to Campbell, 0 runs
Cross to Campbell, 0 runs
Cross to Jonassen, 1 run
Cross to Jonassen, 0 runs
Cross to Jonassen, 0 runs
Cross to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Campbell, 1 run
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 4 runs
Cross to Jonassen, 4 runs
Cross to Campbell, 1 run
Cross to Jonassen, 1 run
Cross to Jonassen, 0 runs
Cross to Campbell, 1 run
Cross to Jonassen, 1 run
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Potts to Campbell, 0 runs
Gaur to Campbell, 1 run
Gaur to Campbell, 0 runs
Gaur to Campbell, 0 runs
Gaur to Campbell, 0 runs
Gaur to Campbell, 0 runs
Gaur to Jonassen, 1 run
Carter to Campbell, 0 runs
Carter to Campbell, 0 runs
Carter to Campbell, 0 runs
Carter to Campbell, 0 runs
Carter to Campbell, 0 runs
Carter to Campbell, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Campbell, 2 wides
Gaur to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)
Gaur to Jonassen, 1 run
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Kalis, 1 run
Carter to Jonassen, 0 runs
Carter to Jonassen, 4 runs
Carter to Kalis, 1 run
Carter to Jonassen, 1 run
Carter to Kalis, 1 run
Carter to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 4 runs
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Jonassen, 0 runs
Carter to Kalis, 2 runs
Carter to Jonassen, 1 run
Carter to Kalis, 1 run
Carter to Jonassen, 1 run
Carter to Jonassen, 0 runs
Carter to Jonassen, 4 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Kalis, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Kalis, 1 run
Potts to Kalis, 4 runs
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Jonassen, 4 runs
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Cross to Jonassen, 0 runs
Cross to Kalis, 1 run
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Kalis, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 6 runs
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Kalis, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Kalis, 1 run
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Jones to Kalis, 0 runs
Jones to Kalis, 0 runs
Jones to Jonassen, 1 run
Jones to Jonassen, 0 runs
Jones to Kalis, 1 run
Jones to Kalis, 0 runs
Potts to Kalis, 1 run
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 1 run
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Kalis, 1 run
Norris to Kalis, 5 wides
Potts to Kalis, 1 run
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Kalis, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 0 runs
Potts to Kalis, 1 run
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 4 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Kalis, 1 run
Cross to Kalis, 1 run
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Jonassen, 1 run
Cross to Kalis, 1 run
Cross to Kalis, 4 runs
Cross to Jonassen, 1 run
Gaur to Kalis, 4 runs
Gaur to Kalis, 0 runs
Gaur to Kalis, 4 runs
Gaur to Kalis, wide
Gaur to Jonassen, 1 run
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, wide
Gaur to Jonassen, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 2 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 4 runs
Gaur to Kalis, 1 run
Gaur to Kalis, 4 runs
Gaur to Jonassen, 1 run
Gaur to Jonassen, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, wide
Cross to Kalis, 0 runs
Cross to Kalis, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 4 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Cross to Boyce, appeal, wicket (bowled - Boyce)
Cross to Boyce, 0 runs
Cross to Boyce, 0 runs
Cross to Boyce, 0 runs
Cross to Boyce, 4 runs
Cross to Boyce, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 4 runs
Gaur to Jonassen, 4 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Gaur to Jonassen, 0 runs
Cross to Boyce, 0 runs
Cross to Boyce, 0 runs
Cross to Jonassen, leg bye
Cross to Jonassen, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, wicket (lbw - Winfield-Hill)
Cross to Winfield-Hill, 0 runs