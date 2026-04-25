Squads Lancashire Thunder vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Carter Darcey
all rounder
Boyce Georgie
batsman
Smale Seren
wicket keeper
Jonassen Jess
bowler
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Kalis Sterre
batsman
Morris Fi
bowler
Campbell Ami
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Blackwell Ines
no information yet
Cross Kate
bowler
Ward Maddie
batsman
Norris Tara
bowler
Langston Beth
bowler
Gaur Mahika
bowler
Slater Rachel
bowler
Potts Grace
bowler
Cooper Claudie
bowler
Jones Hannah
no information yet
Woolston Jessica
all rounder
Graham Phoebe
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ecclestone Sophie
all rounder
Hall Grace
bowler
Lamb Emma
all rounder
Rainey Hannah
bowler
Lewis Gaby
batsman
Thomas Erin
batsman