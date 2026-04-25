Squads Lancashire Thunder vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

LAT
LAT

158

YOR
YOR

241

Playing

LAT
LAT
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Carter Darcey

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Lister Ailsa

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Jones Hannah

no information yet

Woolston Jessica

all rounder

Bench

LAT
LAT
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Lamb Emma

all rounder

Lewis Gaby

batsman