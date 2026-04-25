Highlights Somerset vs Surrey List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

SOM
SOM

337

SUR
SUR

201

33.2
W

Dean to Corteen-Coleman, appeal, wicket (bowled - Corteen-Coleman)

33.1
1

Dean to Monaghan, 0 runs

32.6
4

Skelton to Corteen-Coleman, 4 runs

32.5
.

Skelton to Corteen-Coleman, 0 runs

32.4
.

Skelton to Corteen-Coleman, 0 runs

32.3
W

Skelton to Gregory, wicket (lbw - Gregory)

32.2
.

Skelton to Gregory, 0 runs

32.1
W

Skelton to Brown, appeal, wicket (stumped - Brown)

31.6
1

Holland to Brown, 1 run

31.5
.

Holland to Brown, 0 runs

31.4
.

Holland to Brown, 0 runs

31.3
W

Holland to Wyatt-Hodge, appeal, wicket (caught - Wyatt-Hodge)

31.2
.

Holland to Wyatt-Hodge, 0 runs

31.1
4

Holland to Wyatt-Hodge, 4 runs

30.6
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

30.5
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

30.4
4

Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs

30.3
1

Skelton to Monaghan, 1 run

30.2
.

Skelton to Monaghan, 0 runs

30.1
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

29.6
.

Harris to Monaghan, 0 runs

29.5
4

Harris to Monaghan, 4 runs

29.4
.

Harris to Monaghan, 0 runs

29.3
2

Harris to Monaghan, 2 runs

29.2
1

Harris to Wyatt-Hodge, 1 run

29.1
.

Harris to Wyatt-Hodge, 0 runs

28.6
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

28.5
1

Skelton to Monaghan, 1 run

28.4
.

Skelton to Monaghan, 0 runs

28.3
.

Skelton to Monaghan, 0 runs

28.2
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

28.1
4

Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs

27.6
.

Harris to Monaghan, 0 runs

27.5
.

Harris to Monaghan, 0 runs

27.4
.

Harris to Monaghan, 0 runs

27.3
W

Harris to Moore, wicket (lbw - Moore)

27.2
4

Harris to Moore, 4 runs

27.1
1

Harris to Wyatt-Hodge, 1 run

26.6
.

Skelton to Moore, 0 runs

26.5
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

26.4
1

Skelton to Moore, 1 run

26.3
.

Skelton to Moore, 0 runs

26.2
.

Skelton to Moore, 0 runs

26.1
.

Skelton to Moore, 0 runs

25.6
1

Harris to Moore, leg bye

25.5
.

Harris to Moore, 0 runs

25.4
.

Harris to Moore, 0 runs

25.3
.

Harris to Moore, appeal

25.2
.

Harris to Moore, 0 runs

25.1
1

Harris to Wyatt-Hodge, 1 run

24.6
.

Dean to Moore, 0 runs

24.5
.

Dean to Moore, 0 runs

24.4
.

Dean to Moore, 0 runs

24.3
.

Dean to Moore, 0 runs

24.2
.

Dean to Moore, 0 runs

24.1
.

Dean to Moore, 0 runs

23.6
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

23.5
1

Skelton to Moore, 1 run

23.4
.

Skelton to Moore, 0 runs

23.3
1

Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run

23.2
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

23.1
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

22.6
W

Dean to Capsey, appeal, wicket (caught - Capsey)

22.5
1

Dean to Wyatt-Hodge, 1 run

22.4
1

Dean to Capsey, 1 run

22.3
.

Dean to Capsey, 0 runs

22.2
.

Dean to Capsey, 0 runs

22.1
.

Dean to Capsey, 0 runs

21.6
4

Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs

21.5
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

21.4
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

21.3
.

Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs

21.2
1

Skelton to Capsey, 1 run

21.1
.

Skelton to Capsey, 0 runs

20.6
.

Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs

20.5
4

Dean to Wyatt-Hodge, 4 runs

20.4
.

Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs

20.3
2

Dean to Wyatt-Hodge, 2 runs

20.2
.

Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs

20.1
.

Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs

19.6
4

Harris to Capsey, 4 runs

19.5
1

Harris to Wyatt-Hodge, 1 run

19.4
4

Harris to Wyatt-Hodge, 4 runs

19.3
1

Harris to Capsey, 1 run, appeal

19.2
1

Harris to Wyatt-Hodge, 1 run

19.1
W

Harris to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)

18.6
1

Gibson to Chathli, 1 run

18.5
4

Gibson to Chathli, 4 runs

18.4
.

Gibson to Chathli, 0 runs

18.3
.

Gibson to Chathli, 0 runs

18.2
.

Gibson to Chathli, 0 runs

18.1
.

Gibson to Chathli, 0 runs

17.6
.

Harris to Chathli, 0 runs

17.5
.

Harris to Capsey, 1 run

17.4
1

Harris to Chathli, 1 run

17.3
1

Harris to Capsey, 1 run

17.2
4

Harris to Capsey, 4 runs

17.1
4

Harris to Capsey, 4 runs

16.6
4

Gibson to Chathli, 4 runs

16.5
1

Gibson to Capsey, 1 run

16.4
2

Gibson to Capsey, 2 runs

16.3
.

Gibson to Capsey, 0 runs

16.2
.

Gibson to Capsey, 0 runs

16.1
.

Gibson to Capsey, 0 runs

15.6
.

Harris to Chathli, 0 runs

15.5
.

Harris to Chathli, 0 runs

15.4
W

Harris to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)

15.3
1

Harris to Capsey, 1 run

15.2
1

Harris to Davidson-Richards, 1 run

15.1
1

Harris to Capsey, 1 run

14.6
1

Gibson to Capsey, 1 run

14.5
1

Gibson to Davidson-Richards, 1 run

14.4
4

Gibson to Davidson-Richards, 4 runs

14.3
1

Gibson to Capsey, 1 run

14.2
4

Gibson to Capsey, 4 runs

14.1
1

Gibson to Davidson-Richards, 1 run

13.6
.

Harris to Capsey, 0 runs

13.5
.

Harris to Capsey, 0 runs

13.4
.

Harris to Capsey, 0 runs

13.3
1

Harris to Davidson-Richards, 1 run

13.3
1

Harris to Davidson-Richards, wide

13.2
4

Harris to Davidson-Richards, 4 runs

13.1
1

Harris to Capsey, 1 run

12.6
2

Gibson to Davidson-Richards, 2 runs

12.5
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

12.4
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

12.3
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

12.2
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

12.1
1

Gibson to Capsey, 1 run

11.6
4

Dean to Davidson-Richards, 4 runs

11.5
1

Dean to Capsey, 1 run

11.4
.

Dean to Capsey, 0 runs

11.3
1

Dean to Davidson-Richards, 1 run

11.2
2

Dean to Davidson-Richards, 2 runs

11.1
1

Dean to Capsey, 1 run

10.6
2

Gibson to Davidson-Richards, 2 runs

10.5
2

Gibson to Davidson-Richards, 2 runs

10.4
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

10.3
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

10.2
.

Gibson to Davidson-Richards, 0 runs

10.1
1

Gibson to Capsey, 1 run

9.6
1

Dean to Capsey, 1 run

9.5
.

Dean to Capsey, 0 runs

9.4
.

Dean to Capsey, 0 runs

9.3
.

Dean to Capsey, 0 runs

9.2
.

Dean to Capsey, 0 runs

9.1
1

Dean to Davidson-Richards, 1 run

8.6
.

Holland to Capsey, 0 runs

8.6
1

Holland to Capsey, wide

8.5
4

Holland to Capsey, 4 runs

8.4
4

Holland to Capsey, 4 runs

8.3
1

Holland to Davidson-Richards, 1 run

8.2
4

Holland to Davidson-Richards, 4 runs

8.1
4

Holland to Davidson-Richards, 4 runs

7.6
1

Dean to Davidson-Richards, 1 run

7.5
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

7.4
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

7.3
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

7.2
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

7.1
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

6.6
4

Griffiths to Capsey, 4 runs

6.5
3

Griffiths to Davidson-Richards, 3 runs

6.4
.

Griffiths to Davidson-Richards, 0 runs

6.3
4

Griffiths to Davidson-Richards, 4 runs

6.2
.

Griffiths to Davidson-Richards, 0 runs

6.1
4

Griffiths to Davidson-Richards, 4 runs

5.6
.

Dean to Capsey, 0 runs

5.5
1

Dean to Davidson-Richards, 1 run, appeal

5.4
.

Dean to Davidson-Richards, 0 runs

5.3
W

Dean to Scholfield, wicket (lbw - Scholfield)

5.2
.

Dean to Scholfield, 0 runs

5.1
.

Dean to Scholfield, 0 runs

4.6
4

Griffiths to Capsey, 4 runs

4.5
2

Griffiths to Capsey, 2 runs

4.4
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

4.3
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

4.3
1

Griffiths to Capsey, wide

4.2
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

4.1
1

Griffiths to Scholfield, leg bye

3.6
.

Skelton to Capsey, 0 runs

3.5
1

Skelton to Scholfield, 1 run

3.4
.

Skelton to Scholfield, 0 runs

3.3
1

Skelton to Capsey, 1 run

3.2
1

Skelton to Scholfield, 1 run

3.1
4

Skelton to Scholfield, 4 runs

2.6
1

Griffiths to Scholfield, 1 run

2.5
1

Griffiths to Capsey, leg bye

2.4
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

2.3
4

Griffiths to Capsey, 4 runs

2.2
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

2.1
3

Griffiths to Scholfield, 3 runs

1.6
1

Skelton to Scholfield, 1 run

1.5
.

Skelton to Scholfield, 0 runs

1.4
4

Skelton to Capsey, 4 runs

1.3
1

Skelton to Scholfield, 1 run

1.2
1

Skelton to Scholfield, 0 runs

1.1
1

Skelton to Capsey, 1 run

0.6
4

Griffiths to Scholfield, 4 runs

0.5
1

Griffiths to Capsey, 1 run

0.4
.

Griffiths to Capsey, 0 runs

0.3
W

Griffiths to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)

0.2
.

Griffiths to Smith, 0 runs

0.1
.

Griffiths to Smith, 0 runs

49.6
1

Gregory to Hazell, 1 run

49.5
1

Gregory to Harris, 1 run

49.4
1

Gregory to Hazell, 1 run

49.3
1

Gregory to Harris, 1 run

49.2
W

Gregory to Skelton, appeal, wicket (caught - Skelton)

49.1
.

Gregory to Skelton, 0 runs

48.6
.

Moore to Hazell, 0 runs

48.5
1

Moore to Skelton, 1 run

48.4
.

Moore to Skelton, 0 runs

48.3
1

Moore to Hazell, 1 run

48.2
1

Moore to Skelton, 1 run

48.1
2

Moore to Skelton, 2 runs

47.6
4

Gregory to Hazell, 4 runs

47.5
1

Gregory to Skelton, bye

47.4
.

Gregory to Skelton, 0 runs

47.3
W

Gregory to Griffiths, appeal, wicket (bowled - Griffiths)

47.3
1

Gregory to Griffiths, wide

47.2
.

Gregory to Griffiths, 0 runs

47.1
1

Gregory to Hazell, 1 run

46.6
.

Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs

46.5
2

Corteen-Coleman to Griffiths, 2 runs

46.4
.

Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs

46.3
.

Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs

46.2
W

Corteen-Coleman to Dean, appeal, wicket (caught - Dean)

46.1
1

Corteen-Coleman to Hazell, 1 run

45.6
.

Gregory to Dean, 0 runs

45.5
1

Gregory to Hazell, 1 run

45.4
1

Gregory to Dean, 1 run

45.3
1

Gregory to Hazell, 1 run

45.2
.

Gregory to Hazell, 0 runs

45.1
1

Gregory to Dean, 1 run

44.6
1

Brown to Hazell, 1 run

44.5
4

Brown to Hazell, 4 runs

44.4
.

Brown to Hazell, appeal

44.3
1

Brown to Dean, 1 run

44.2
4

Brown to Dean, 4 runs

44.1
1

Brown to Hazell, 1 run

43.6
.

Gregory to Dean, appeal

43.5
1

Gregory to Dean, 0 runs

43.4
.

Gregory to Dean, 0 runs

43.3
2

Gregory to Dean, 2 runs

43.2
1

Gregory to Hazell, 1 run

43.1
.

Gregory to Hazell, appeal

42.6
2

Brown to Dean, 2 runs

42.5
.

Brown to Dean, 0 runs

42.4
1

Brown to Hazell, 1 run

42.3
.

Brown to Hazell, 0 runs

42.2
.

Brown to Hazell, 0 runs

42.1
1

Brown to Dean, 1 run

41.6
W

Gregory to Gibson, appeal, wicket (bowled - Gibson)

41.5
1

Gregory to Dean, 1 run

41.4
.

Gregory to Dean, 0 runs

41.3
1

Gregory to Gibson, 1 run

41.2
.

Gregory to Gibson, 0 runs

41.1
1

Gregory to Dean, 1 run

40.6
4

Corteen-Coleman to Gibson, 4 runs

40.5
4

Corteen-Coleman to Gibson, 4 runs

40.4
1

Corteen-Coleman to Dean, 1 run

40.3
.

Corteen-Coleman to Dean, 0 runs

40.2
4

Corteen-Coleman to Dean, 4 runs

40.1
2

Corteen-Coleman to Dean, 2 runs

39.6
1

Capsey to Dean, 1 run

39.5
1

Capsey to Gibson, 1 run

39.4
4

Capsey to Gibson, 4 runs

39.3
4

Capsey to Gibson, 4 runs

39.2
1

Capsey to Dean, 1 run

39.1
W

Capsey to Knight, appeal, wicket (caught - Knight)

38.6
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

38.5
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

38.4
4

Corteen-Coleman to Knight, 4 runs

38.3
1

Corteen-Coleman to Gibson, 1 run

38.2
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

38.1
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

37.6
4

Capsey to Gibson, 4 runs

37.5
6

Capsey to Gibson, 6 runs

37.4
1

Capsey to Knight, 1 run

37.3
1

Capsey to Gibson, 1 run

37.2
2

Capsey to Gibson, 2 runs, appeal

37.1
.

Capsey to Gibson, 0 runs

36.6
1

Monaghan to Gibson, 1 run

36.5
4

Monaghan to Gibson, 4 runs

36.4
4

Monaghan to Gibson, 4 runs

36.3
2

Monaghan to Gibson, 2 runs

36.3
1

Monaghan to Gibson, wide

36.2
4

Monaghan to Gibson, 4 runs

36.1
1

Monaghan to Knight, 1 run

36.1
1

Monaghan to Knight, wide

36.1
1

Monaghan to Knight, wide

35.6
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

35.5
1

Davidson-Richards to Gibson, 1 run

35.4
2

Davidson-Richards to Gibson, 2 runs

35.3
4

Davidson-Richards to Gibson, 4 runs

34.6
1

Monaghan to Knight, 1 run

34.5
1

Monaghan to Gibson, 1 run

34.4
.

Monaghan to Gibson, 0 runs

34.3
1

Monaghan to Knight, 1 run

34.2
1

Monaghan to Gibson, 1 run

34.1
1

Monaghan to Knight, 1 run

33.6
6

Moore to Gibson, 6 runs

33.5
.

Moore to Gibson, 0 runs

33.4
1

Moore to Knight, 1 run

33.3
.

Moore to Knight, 0 runs

33.2
1

Moore to Gibson, 1 run

33.1
4

Moore to Gibson, 4 runs

32.6
1

Monaghan to Gibson, 1 run

32.5
.

Monaghan to Gibson, 0 runs

32.4
2

Monaghan to Gibson, 2 runs

32.3
1

Monaghan to Knight, 1 run

32.2
.

Monaghan to Knight, 0 runs

32.1
1

Monaghan to Gibson, 1 run

31.6
4

Gregory to Knight, 4 runs

31.5
2

Gregory to Knight, 2 runs

31.4
1

Gregory to Gibson, 1 run

31.3
1

Gregory to Knight, 1 run

31.2
1

Gregory to Gibson, 1 run

31.1
1

Gregory to Knight, 1 run

30.6
.

Brown to Gibson, 0 runs

30.5
W

Brown to Learoyd, wicket (lbw - Learoyd)

30.4
.

Brown to Learoyd, 0 runs

30.3
1

Brown to Knight, 1 run

30.2
1

Brown to Learoyd, 1 run

30.1
1

Brown to Knight, 1 run

29.6
.

Gregory to Learoyd, 0 runs

29.5
.

Gregory to Learoyd, 0 runs

29.4
.

Gregory to Learoyd, 0 runs

29.3
4

Gregory to Learoyd, 4 runs

29.2
2

Gregory to Learoyd, 2 runs

29.1
4

Gregory to Learoyd, 4 runs

28.6
1

Brown to Learoyd, 1 run

28.5
.

Brown to Learoyd, 0 runs

28.4
W

Brown to Luff, appeal, wicket (caught - Luff)

28.3
4

Brown to Luff, 4 runs

28.2
2

Brown to Luff, 2 runs

28.1
.

Brown to Luff, 0 runs

27.6
.

Gregory to Knight, 0 runs

27.5
.

Gregory to Knight, 0 runs

27.4
4

Gregory to Knight, 4 runs

27.3
1

Gregory to Luff, 1 run

27.2
1

Gregory to Knight, 1 run

27.1
.

Gregory to Knight, 0 runs

26.6
.

Brown to Luff, 0 runs

26.4
1

Brown to Knight, 1 run

26.3
.

Brown to Knight, 0 runs

26.2
1

Brown to Luff, leg bye

26.1
.

Brown to Luff, 0 runs

25.6
1

Gregory to Luff, 1 run

25.5
4

Gregory to Luff, 4 runs

25.4
2

Gregory to Luff, 2 runs

25.3
2

Gregory to Luff, 2 runs

25.2
.

Gregory to Luff, 0 runs

25.1
1

Gregory to Knight, 1 run

24.6
.

Davidson-Richards to Luff, 0 runs

24.5
.

Davidson-Richards to Luff, 0 runs

24.4
4

Davidson-Richards to Luff, 4 runs

24.4
1

Davidson-Richards to Luff, wide

24.3
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

24.2
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

24.1
2

Davidson-Richards to Luff, 1 run

23.6
1

Moore to Luff, 1 run

23.5
1

Moore to Knight, 1 run

23.4
1

Moore to Luff, 1 run

23.3
.

Moore to Luff, 0 runs

23.2
1

Moore to Knight, 1 run

23.1
4

Moore to Knight, 4 runs

22.6
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

22.5
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

22.4
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

22.3
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

22.2
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

22.1
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

21.6
.

Monaghan to Knight, 0 runs

21.5
4

Monaghan to Knight, 4 runs

21.4
4

Monaghan to Knight, 4 runs

21.3
.

Monaghan to Knight, 0 runs

21.2
.

Monaghan to Knight, 0 runs

21.1
3

Monaghan to Luff, 3 runs

20.6
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

20.5
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

20.4
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

20.3
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

20.2
6

Corteen-Coleman to Luff, 6 runs

20.1
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

19.6
1

Monaghan to Knight, 1 run

19.5
4

Monaghan to Knight, 4 runs

19.4
.

Monaghan to Knight, 0 runs

19.3
2

Monaghan to Knight, 2 runs

19.2
2

Monaghan to Knight, 2 runs

19.1
.

Monaghan to Knight, 0 runs

18.6
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

18.5
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

18.4
6

Davidson-Richards to Knight, 6 runs

18.3
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

18.2
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

18.1
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

17.6
1

Monaghan to Luff, 1 run

17.5
1

Monaghan to Knight, 1 run

17.4
.

Monaghan to Knight, 0 runs

17.3
.

Monaghan to Knight, 0 runs

17.2
.

Monaghan to Knight, 0 runs

17.2
1

Monaghan to Knight, wide

17.1
.

Monaghan to Knight, 0 runs

16.6
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

16.5
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

16.4
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

16.3
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

16.3
1

Davidson-Richards to Knight, wide

16.2
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

16.1
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

15.6
.

Monaghan to Knight, 0 runs

15.5
.

Monaghan to Knight, 0 runs

15.4
.

Monaghan to Knight, 0 runs

15.3
1

Monaghan to Luff, 1 run

15.2
.

Monaghan to Luff, 0 runs

15.1
.

Monaghan to Luff, 0 runs

14.6
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

14.5
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

14.4
.

Davidson-Richards to Knight, 0 runs

14.3
1

Davidson-Richards to Luff, 1 run

14.2
.

Davidson-Richards to Luff, 0 runs

14.1
1

Davidson-Richards to Knight, 1 run

13.6
1

Monaghan to Knight, 1 run

13.5
.

Monaghan to Knight, 0 runs

13.4
.

Monaghan to Knight, 0 runs

13.3
1

Monaghan to Luff, 1 run

13.2
.

Monaghan to Luff, 0 runs

13.1
1

Monaghan to Knight, 1 run

12.6
1

Moore to Knight, 1 run

12.5
.

Moore to Knight, 0 runs

12.4
.

Moore to Knight, 0 runs

12.3
.

Moore to Knight, 0 runs

12.2
4

Moore to Knight, 4 runs

12.1
2

Moore to Knight, 2 runs

11.6
.

Monaghan to Luff, 0 runs

11.5
.

Monaghan to Luff, 0 runs

11.4
.

Monaghan to Luff, 0 runs

11.3
2

Monaghan to Luff, 2 runs

11.2
.

Monaghan to Luff, 0 runs

11.2
1

Monaghan to Luff, wide

11.1
.

Monaghan to Luff, 0 runs

10.6
1

Moore to Luff, 1 run

10.5
1

Moore to Knight, 1 run

10.4
6

Moore to Knight, 6 runs

10.3
1

Moore to Luff, 1 run

10.2
.

Moore to Luff, 0 runs

10.1
1

Moore to Knight, 1 run

9.6
.

Brown to Luff, 0 runs

9.5
1

Brown to Knight, 1 run

9.4
.

Brown to Knight, 0 runs

9.3
.

Brown to Knight, 0 runs

9.2
2

Brown to Knight, 2 runs

9.1
.

Brown to Knight, 0 runs

9.1
1

Brown to Knight, wide

8.6
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

8.5
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

8.4
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

8.3
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

8.2
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

8.1
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

7.6
.

Brown to Luff, appeal

7.5
1

Brown to Knight, 1 run

7.4
.

Brown to Knight, 0 runs

7.3
.

Brown to Knight, 0 runs

7.2
.

Brown to Knight, 0 runs

7.1
.

Brown to Knight, appeal

6.6
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

6.5
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

6.4
1

Corteen-Coleman to Knight, 1 run

6.3
1

Corteen-Coleman to Luff, 1 run

6.2
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

6.1
.

Corteen-Coleman to Luff, 0 runs

5.6
4

Brown to Knight, 4 runs

5.5
.

Brown to Knight, 0 runs

5.4
.

Brown to Knight, 0 runs

5.3
1

Brown to Luff, 1 run

5.3
1

Brown to Luff, wide

5.3
1

Brown to Luff, wide

5.2
W

Brown to Odgers, appeal, wicket (caught - Odgers)

5.1
.

Brown to Odgers, 0 runs

4.6
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

4.5
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

4.4
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

4.3
2

Corteen-Coleman to Knight, 2 runs

4.2
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

4.1
.

Corteen-Coleman to Knight, 0 runs

3.6
1

Brown to Knight, 1 run

3.5
W

Brown to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)

3.4
1

Brown to Odgers, 1 run

3.3
1

Brown to Holland, 1 run

3.2
.

Brown to Holland, 0 runs

3.1
4

Brown to Holland, 4 runs

2.6
.

Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs

2.5
1

Corteen-Coleman to Holland, 1 run

2.4
.

Corteen-Coleman to Holland, 0 runs

2.3
.

Corteen-Coleman to Holland, 0 runs

2.2
4

Corteen-Coleman to Holland, 4 runs

2.1
.

Corteen-Coleman to Holland, 0 runs

1.6
.

Brown to Odgers, 0 runs

1.5
4

Brown to Odgers, 4 runs

1.4
4

Brown to Odgers, 4 runs

1.3
.

Brown to Odgers, 0 runs

1.2
.

Brown to Odgers, 0 runs

1.1
.

Brown to Odgers, 0 runs

0.6
4

Corteen-Coleman to Holland, 4 runs

0.5
1

Corteen-Coleman to Odgers, 1 run

0.4
.

Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs

0.3
.

Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs

0.2
.

Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs

0.1
.

Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs