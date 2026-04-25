Highlights Somerset vs Surrey List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Dean to Corteen-Coleman, appeal, wicket (bowled - Corteen-Coleman)
Dean to Monaghan, 0 runs
Skelton to Corteen-Coleman, 4 runs
Skelton to Corteen-Coleman, 0 runs
Skelton to Corteen-Coleman, 0 runs
Skelton to Gregory, wicket (lbw - Gregory)
Skelton to Gregory, 0 runs
Skelton to Brown, appeal, wicket (stumped - Brown)
Holland to Brown, 1 run
Holland to Brown, 0 runs
Holland to Brown, 0 runs
Holland to Wyatt-Hodge, appeal, wicket (caught - Wyatt-Hodge)
Holland to Wyatt-Hodge, 0 runs
Holland to Wyatt-Hodge, 4 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs
Skelton to Monaghan, 1 run
Skelton to Monaghan, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Harris to Monaghan, 0 runs
Harris to Monaghan, 4 runs
Harris to Monaghan, 0 runs
Harris to Monaghan, 2 runs
Harris to Wyatt-Hodge, 1 run
Harris to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Monaghan, 1 run
Skelton to Monaghan, 0 runs
Skelton to Monaghan, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs
Harris to Monaghan, 0 runs
Harris to Monaghan, 0 runs
Harris to Monaghan, 0 runs
Harris to Moore, wicket (lbw - Moore)
Harris to Moore, 4 runs
Harris to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Moore, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Moore, 1 run
Skelton to Moore, 0 runs
Skelton to Moore, 0 runs
Skelton to Moore, 0 runs
Harris to Moore, leg bye
Harris to Moore, 0 runs
Harris to Moore, 0 runs
Harris to Moore, appeal
Harris to Moore, 0 runs
Harris to Wyatt-Hodge, 1 run
Dean to Moore, 0 runs
Dean to Moore, 0 runs
Dean to Moore, 0 runs
Dean to Moore, 0 runs
Dean to Moore, 0 runs
Dean to Moore, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Moore, 1 run
Skelton to Moore, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 1 run
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dean to Capsey, appeal, wicket (caught - Capsey)
Dean to Wyatt-Hodge, 1 run
Dean to Capsey, 1 run
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 4 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Wyatt-Hodge, 0 runs
Skelton to Capsey, 1 run
Skelton to Capsey, 0 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 4 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 2 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs
Dean to Wyatt-Hodge, 0 runs
Harris to Capsey, 4 runs
Harris to Wyatt-Hodge, 1 run
Harris to Wyatt-Hodge, 4 runs
Harris to Capsey, 1 run, appeal
Harris to Wyatt-Hodge, 1 run
Harris to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)
Gibson to Chathli, 1 run
Gibson to Chathli, 4 runs
Gibson to Chathli, 0 runs
Gibson to Chathli, 0 runs
Gibson to Chathli, 0 runs
Gibson to Chathli, 0 runs
Harris to Chathli, 0 runs
Harris to Capsey, 1 run
Harris to Chathli, 1 run
Harris to Capsey, 1 run
Harris to Capsey, 4 runs
Harris to Capsey, 4 runs
Gibson to Chathli, 4 runs
Gibson to Capsey, 1 run
Gibson to Capsey, 2 runs
Gibson to Capsey, 0 runs
Gibson to Capsey, 0 runs
Gibson to Capsey, 0 runs
Harris to Chathli, 0 runs
Harris to Chathli, 0 runs
Harris to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)
Harris to Capsey, 1 run
Harris to Davidson-Richards, 1 run
Harris to Capsey, 1 run
Gibson to Capsey, 1 run
Gibson to Davidson-Richards, 1 run
Gibson to Davidson-Richards, 4 runs
Gibson to Capsey, 1 run
Gibson to Capsey, 4 runs
Gibson to Davidson-Richards, 1 run
Harris to Capsey, 0 runs
Harris to Capsey, 0 runs
Harris to Capsey, 0 runs
Harris to Davidson-Richards, 1 run
Harris to Davidson-Richards, wide
Harris to Davidson-Richards, 4 runs
Harris to Capsey, 1 run
Gibson to Davidson-Richards, 2 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Capsey, 1 run
Dean to Davidson-Richards, 4 runs
Dean to Capsey, 1 run
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 1 run
Dean to Davidson-Richards, 2 runs
Dean to Capsey, 1 run
Gibson to Davidson-Richards, 2 runs
Gibson to Davidson-Richards, 2 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Davidson-Richards, 0 runs
Gibson to Capsey, 1 run
Dean to Capsey, 1 run
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 1 run
Holland to Capsey, 0 runs
Holland to Capsey, wide
Holland to Capsey, 4 runs
Holland to Capsey, 4 runs
Holland to Davidson-Richards, 1 run
Holland to Davidson-Richards, 4 runs
Holland to Davidson-Richards, 4 runs
Dean to Davidson-Richards, 1 run
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Griffiths to Capsey, 4 runs
Griffiths to Davidson-Richards, 3 runs
Griffiths to Davidson-Richards, 0 runs
Griffiths to Davidson-Richards, 4 runs
Griffiths to Davidson-Richards, 0 runs
Griffiths to Davidson-Richards, 4 runs
Dean to Capsey, 0 runs
Dean to Davidson-Richards, 1 run, appeal
Dean to Davidson-Richards, 0 runs
Dean to Scholfield, wicket (lbw - Scholfield)
Dean to Scholfield, 0 runs
Dean to Scholfield, 0 runs
Griffiths to Capsey, 4 runs
Griffiths to Capsey, 2 runs
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Capsey, wide
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Scholfield, leg bye
Skelton to Capsey, 0 runs
Skelton to Scholfield, 1 run
Skelton to Scholfield, 0 runs
Skelton to Capsey, 1 run
Skelton to Scholfield, 1 run
Skelton to Scholfield, 4 runs
Griffiths to Scholfield, 1 run
Griffiths to Capsey, leg bye
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Capsey, 4 runs
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Scholfield, 3 runs
Skelton to Scholfield, 1 run
Skelton to Scholfield, 0 runs
Skelton to Capsey, 4 runs
Skelton to Scholfield, 1 run
Skelton to Scholfield, 0 runs
Skelton to Capsey, 1 run
Griffiths to Scholfield, 4 runs
Griffiths to Capsey, 1 run
Griffiths to Capsey, 0 runs
Griffiths to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)
Griffiths to Smith, 0 runs
Griffiths to Smith, 0 runs
Gregory to Hazell, 1 run
Gregory to Harris, 1 run
Gregory to Hazell, 1 run
Gregory to Harris, 1 run
Gregory to Skelton, appeal, wicket (caught - Skelton)
Gregory to Skelton, 0 runs
Moore to Hazell, 0 runs
Moore to Skelton, 1 run
Moore to Skelton, 0 runs
Moore to Hazell, 1 run
Moore to Skelton, 1 run
Moore to Skelton, 2 runs
Gregory to Hazell, 4 runs
Gregory to Skelton, bye
Gregory to Skelton, 0 runs
Gregory to Griffiths, appeal, wicket (bowled - Griffiths)
Gregory to Griffiths, wide
Gregory to Griffiths, 0 runs
Gregory to Hazell, 1 run
Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs
Corteen-Coleman to Griffiths, 2 runs
Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs
Corteen-Coleman to Griffiths, 0 runs
Corteen-Coleman to Dean, appeal, wicket (caught - Dean)
Corteen-Coleman to Hazell, 1 run
Gregory to Dean, 0 runs
Gregory to Hazell, 1 run
Gregory to Dean, 1 run
Gregory to Hazell, 1 run
Gregory to Hazell, 0 runs
Gregory to Dean, 1 run
Brown to Hazell, 1 run
Brown to Hazell, 4 runs
Brown to Hazell, appeal
Brown to Dean, 1 run
Brown to Dean, 4 runs
Brown to Hazell, 1 run
Gregory to Dean, appeal
Gregory to Dean, 0 runs
Gregory to Dean, 0 runs
Gregory to Dean, 2 runs
Gregory to Hazell, 1 run
Gregory to Hazell, appeal
Brown to Dean, 2 runs
Brown to Dean, 0 runs
Brown to Hazell, 1 run
Brown to Hazell, 0 runs
Brown to Hazell, 0 runs
Brown to Dean, 1 run
Gregory to Gibson, appeal, wicket (bowled - Gibson)
Gregory to Dean, 1 run
Gregory to Dean, 0 runs
Gregory to Gibson, 1 run
Gregory to Gibson, 0 runs
Gregory to Dean, 1 run
Corteen-Coleman to Gibson, 4 runs
Corteen-Coleman to Gibson, 4 runs
Corteen-Coleman to Dean, 1 run
Corteen-Coleman to Dean, 0 runs
Corteen-Coleman to Dean, 4 runs
Corteen-Coleman to Dean, 2 runs
Capsey to Dean, 1 run
Capsey to Gibson, 1 run
Capsey to Gibson, 4 runs
Capsey to Gibson, 4 runs
Capsey to Dean, 1 run
Capsey to Knight, appeal, wicket (caught - Knight)
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 4 runs
Corteen-Coleman to Gibson, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Capsey to Gibson, 4 runs
Capsey to Gibson, 6 runs
Capsey to Knight, 1 run
Capsey to Gibson, 1 run
Capsey to Gibson, 2 runs, appeal
Capsey to Gibson, 0 runs
Monaghan to Gibson, 1 run
Monaghan to Gibson, 4 runs
Monaghan to Gibson, 4 runs
Monaghan to Gibson, 2 runs
Monaghan to Gibson, wide
Monaghan to Gibson, 4 runs
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, wide
Monaghan to Knight, wide
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Gibson, 1 run
Davidson-Richards to Gibson, 2 runs
Davidson-Richards to Gibson, 4 runs
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Gibson, 1 run
Monaghan to Gibson, 0 runs
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Gibson, 1 run
Monaghan to Knight, 1 run
Moore to Gibson, 6 runs
Moore to Gibson, 0 runs
Moore to Knight, 1 run
Moore to Knight, 0 runs
Moore to Gibson, 1 run
Moore to Gibson, 4 runs
Monaghan to Gibson, 1 run
Monaghan to Gibson, 0 runs
Monaghan to Gibson, 2 runs
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Gibson, 1 run
Gregory to Knight, 4 runs
Gregory to Knight, 2 runs
Gregory to Gibson, 1 run
Gregory to Knight, 1 run
Gregory to Gibson, 1 run
Gregory to Knight, 1 run
Brown to Gibson, 0 runs
Brown to Learoyd, wicket (lbw - Learoyd)
Brown to Learoyd, 0 runs
Brown to Knight, 1 run
Brown to Learoyd, 1 run
Brown to Knight, 1 run
Gregory to Learoyd, 0 runs
Gregory to Learoyd, 0 runs
Gregory to Learoyd, 0 runs
Gregory to Learoyd, 4 runs
Gregory to Learoyd, 2 runs
Gregory to Learoyd, 4 runs
Brown to Learoyd, 1 run
Brown to Learoyd, 0 runs
Brown to Luff, appeal, wicket (caught - Luff)
Brown to Luff, 4 runs
Brown to Luff, 2 runs
Brown to Luff, 0 runs
Gregory to Knight, 0 runs
Gregory to Knight, 0 runs
Gregory to Knight, 4 runs
Gregory to Luff, 1 run
Gregory to Knight, 1 run
Gregory to Knight, 0 runs
Brown to Luff, 0 runs
Brown to Knight, 1 run
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Luff, leg bye
Brown to Luff, 0 runs
Gregory to Luff, 1 run
Gregory to Luff, 4 runs
Gregory to Luff, 2 runs
Gregory to Luff, 2 runs
Gregory to Luff, 0 runs
Gregory to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Luff, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 4 runs
Davidson-Richards to Luff, wide
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Moore to Luff, 1 run
Moore to Knight, 1 run
Moore to Luff, 1 run
Moore to Luff, 0 runs
Moore to Knight, 1 run
Moore to Knight, 4 runs
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 4 runs
Monaghan to Knight, 4 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Luff, 3 runs
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 6 runs
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 4 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 2 runs
Monaghan to Knight, 2 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, 6 runs
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Monaghan to Luff, 1 run
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, wide
Monaghan to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, wide
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Luff, 1 run
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Davidson-Richards to Knight, 0 runs
Davidson-Richards to Luff, 1 run
Davidson-Richards to Luff, 0 runs
Davidson-Richards to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 1 run
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Knight, 0 runs
Monaghan to Luff, 1 run
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Knight, 1 run
Moore to Knight, 1 run
Moore to Knight, 0 runs
Moore to Knight, 0 runs
Moore to Knight, 0 runs
Moore to Knight, 4 runs
Moore to Knight, 2 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, 2 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, wide
Monaghan to Luff, 0 runs
Moore to Luff, 1 run
Moore to Knight, 1 run
Moore to Knight, 6 runs
Moore to Luff, 1 run
Moore to Luff, 0 runs
Moore to Knight, 1 run
Brown to Luff, 0 runs
Brown to Knight, 1 run
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 2 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, wide
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Brown to Luff, appeal
Brown to Knight, 1 run
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, appeal
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 1 run
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Corteen-Coleman to Luff, 0 runs
Brown to Knight, 4 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 0 runs
Brown to Luff, 1 run
Brown to Luff, wide
Brown to Luff, wide
Brown to Odgers, appeal, wicket (caught - Odgers)
Brown to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 2 runs
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Corteen-Coleman to Knight, 0 runs
Brown to Knight, 1 run
Brown to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)
Brown to Odgers, 1 run
Brown to Holland, 1 run
Brown to Holland, 0 runs
Brown to Holland, 4 runs
Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Holland, 1 run
Corteen-Coleman to Holland, 0 runs
Corteen-Coleman to Holland, 0 runs
Corteen-Coleman to Holland, 4 runs
Corteen-Coleman to Holland, 0 runs
Brown to Odgers, 0 runs
Brown to Odgers, 4 runs
Brown to Odgers, 4 runs
Brown to Odgers, 0 runs
Brown to Odgers, 0 runs
Brown to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Holland, 4 runs
Corteen-Coleman to Odgers, 1 run
Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs
Corteen-Coleman to Odgers, 0 runs