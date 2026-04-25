Match details Somerset vs Surrey List a One-Day Cup, Women 25.04.2026

List a

SOM
SOM

337

SUR
SUR

201

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Somerset won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Somerset Squad

PlayersOdgers Rebecca, Holland Niamh, Knight Heather, Luff Sophie Natasha, Learoyd Anika, Gibson Danielle, Dean Charlie, Hazell Jess, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Harris Lola
BenchAnderson Ellie, Barnes Olivia, Davis Ruby, Jones Katie, Vukusic Erin

Surrey Squad

PlayersSmith Bryony, Scholfield Paige, Capsey Alice, Davidson-Richards Alice, Chathli Kira Meghan, Wyatt Danielle, Monaghan Alice, Brown Maitlan, Moore Kalea, Gregory Danielle, Coleman Tilly
BenchChatterji Priyanaz, Dunkley Sophia, Spence Jemima

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet