Match details Somerset vs Surrey List a One-Day Cup, Women 25.04.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Somerset won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, April 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Somerset Squad
|Players
|Odgers Rebecca, Holland Niamh, Knight Heather, Luff Sophie Natasha, Learoyd Anika, Gibson Danielle, Dean Charlie, Hazell Jess, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Harris Lola
|Bench
|Anderson Ellie, Barnes Olivia, Davis Ruby, Jones Katie, Vukusic Erin
Surrey Squad
|Players
|Smith Bryony, Scholfield Paige, Capsey Alice, Davidson-Richards Alice, Chathli Kira Meghan, Wyatt Danielle, Monaghan Alice, Brown Maitlan, Moore Kalea, Gregory Danielle, Coleman Tilly
|Bench
|Chatterji Priyanaz, Dunkley Sophia, Spence Jemima
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet