H2h Surrey vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

SUR
SUR

250

LAT
LAT

246

Surrey vs Lancashire Thunder

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

225

LATLancashire Thunder

227

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

171

LATLancashire Thunder

118

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

62

LATLancashire Thunder

85