Highlights Surrey vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 16.05.2026
Cross to Chathli, 4 runs
Cross to Chathli, 2 runs
Cross to Moore, 1 run
Cross to Cranstone, appeal, wicket (caught - Cranstone)
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 0 runs
Norris to Cranstone, 2 runs
Norris to Cranstone, 4 runs
Norris to Chathli, 1 run
Norris to Cranstone, 1 run
Norris to Cranstone, 0 runs
Norris to Chathli, 1 run
Cross to Cranstone, 0 runs
Cross to Cranstone, 0 runs
Cross to Cranstone, 0 runs
Cross to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)
Cross to Spence, 2 runs
Cross to Chathli, 1 run
Norris to Spence, 0 runs
Norris to Chathli, 2 wides
Norris to Spence, 1 run
Norris to Spence, wide
Norris to Spence, 0 runs
Norris to Spence, 0 runs
Norris to Chathli, 1 run
FMK Morris to Brown, appeal, wicket (caught - Brown)
FMK Morris to Brown, 4 runs
FMK Morris to Chathli, 1 run
FMK Morris to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Brown, 1 run
FMK Morris to Brown, 6 runs
Norris to Chathli, 0 runs
Norris to Chathli, 0 runs
Norris to Chathli, 0 runs
Norris to Chathli, 0 runs
Norris to Brown, 1 run
Norris to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 1 run
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Brown, 1 run
Potts to Chathli, 1 run
Johnson to Chathli, 1 run
Johnson to Chathli, 4 runs
Johnson to Chathli, 4 runs
Johnson to Chathli, 0 runs
Johnson to Chathli, 2 runs
Johnson to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 2 runs
Potts to Brown, 1 run
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Johnson to Brown, 4 runs
Johnson to Chathli, 1 run
Johnson to Chathli, 0 runs
Johnson to Chathli, 4 runs
Johnson to Brown, 1 run
Johnson to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 1 run
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Potts to Chathli, 0 runs
Cross to Brown, 0 runs
Cross to Brown, 0 runs
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Chathli, 1 run
FMK Morris to Chathli, 2 runs
FMK Morris to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Brown, 1 run
FMK Morris to Brown, 0 runs
FMK Morris to Chathli, 1 run
Cross to Brown, 2 runs
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Chathli, 2 runs
Cross to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Chathli, 1 run
FMK Morris to Chathli, 4 runs
FMK Morris to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Brown, 1 run
FMK Morris to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 2 runs
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Brown, 1 run
FMK Morris to Chathli, 2 runs
FMK Morris to Brown, 1 run
FMK Morris to Chathli, 1 run
FMK Morris to Chathli, 0 runs
FMK Morris to Chathli, 4 runs
FMK Morris to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 1 run
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Brown, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Potts to Brown, 1 run
Potts to Brown, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Brown, 4 runs
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 4 runs
Potts to Chathli, 4 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 2 runs
Norris to Brown, wide
Norris to Chathli, 1 run
Norris to Chathli, 0 runs
Norris to Chathli, 0 runs
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Chathli, 1 run
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 2 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 4 runs
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Chathli, 4 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Norris to Brown, 0 runs
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Chathli, 2 runs
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Brown, 1 run
Cross to Brown, 0 runs
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Brown, 1 run
Jones to Brown, 1 run
Jones to Brown, 4 runs
Jones to Brown, 0 runs
Jones to Brown, 2 runs
Jones to Brown, 2 runs
Jones to Brown, 0 runs
Cross to Chathli, 0 runs
Cross to Brown, 1 run
Cross to Brown, 0 runs
Cross to Brown, 0 runs
Cross to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)
Cross to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 1 run
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 4 runs
Potts to Davidson-Richards, 4 runs
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Cross to Davidson-Richards, leg bye
Cross to Davidson-Richards, 0 runs
Cross to Davidson-Richards, 0 runs
Cross to Davidson-Richards, 0 runs
Cross to Chathli, 1 run
Cross to Chathli, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Chathli, 1 run
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Chathli, 2 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Johnson to Davidson-Richards, 4 runs
Johnson to Davidson-Richards, 0 runs
Johnson to Davidson-Richards, 0 runs
Johnson to Davidson-Richards, 4 runs
Johnson to Davidson-Richards, 0 runs
Johnson to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Chathli, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 1 run
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 0 runs
Potts to Davidson-Richards, 4 runs
Johnson to Chathli, 0 runs
Johnson to Chathli, 0 runs
Johnson to Davidson-Richards, 1 run
Johnson to Chathli, 1 run
Johnson to Chathli, 0 runs
Johnson to Chathli, wide
Johnson to Monaghan, appeal, wicket (bowled - Monaghan)
Potts to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)
Potts to Scholfield, 0 runs
Potts to Scholfield, 0 runs
Potts to Scholfield, 0 runs
Potts to Scholfield, 0 runs
Potts to Monaghan, 1 run
Johnson to Monaghan, 1 run
Johnson to Scholfield, 1 run
Johnson to Monaghan, 1 run
Johnson to Monaghan, 0 runs
Johnson to Monaghan, 0 runs
Johnson to Monaghan, wide
Johnson to Monaghan, 0 runs
Potts to Scholfield, 0 runs
Potts to Dunkley, appeal, wicket (caught - Dunkley)
Potts to Dunkley, 0 runs
Potts to Dunkley, 4 runs
Potts to Dunkley, 0 runs
Potts to Dunkley, 0 runs
Norris to Monaghan, 4 runs
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Monaghan, wide
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Monaghan, wide
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Monaghan, 0 runs
Cross to Dunkley, 4 runs
Cross to Dunkley, 4 runs
Cross to Monaghan, 1 run
Cross to Monaghan, 0 runs
Cross to Monaghan, 0 runs
Norris to Dunkley, 2 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, 4 runs
Norris to Monaghan, 1 run
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Monaghan, 0 runs
Cross to Dunkley, 4 runs
Cross to Monaghan, 1 run
Cross to Monaghan, 0 runs
Cross to Monaghan, 4 runs
Cross to Monaghan, 0 runs
Cross to Monaghan, 4 runs
Norris to Dunkley, 4 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Monaghan, 3 runs
Norris to Monaghan, 0 runs
Norris to Dunkley, 1 run
Norris to Dunkley, 0 runs
Cross to Dunkley, 1 run
Cross to Monaghan, 1 run
Cross to Monaghan, 0 runs
Cross to Monaghan, wide
Cross to Monaghan, 0 runs
Cross to Monaghan, 4 runs
Cross to Monaghan, 0 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, 2 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, 0 runs
Norris to Dunkley, wide
Moore to Potts, 0 runs
Moore to Jones, 1 run
Moore to Potts, 1 run
Moore to Potts, 0 runs
Moore to Potts, 2 runs
Moore to Potts, 0 runs
Chatterji to Jones, 0 runs
Chatterji to Potts, 1 run
Chatterji to Jones, 1 run
Chatterji to Potts, 1 run
Chatterji to Jones, 1 run
Chatterji to Potts, 1 run
Chatterji to Potts, wide
Brown to Potts, 1 run
Brown to Jones, 1 run
Brown to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)
Brown to Potts, 1 run
Brown to Potts, 4 runs
Brown to Lister, 1 run
Chatterji to Potts, 0 runs
Chatterji to Potts, 0 runs
Chatterji to Lister, 1 run
Chatterji to Lister, wide
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, wide
Chatterji to Lister, 0 runs
Moore to Potts, 4 runs
Moore to Potts, 0 runs
Moore to Potts, 0 runs
Moore to Norris, appeal, wicket (stumped - Norris)
Moore to Norris, 4 runs
Moore to Norris, 0 runs
Monaghan to Norris, 1 run
Monaghan to Lister, 1 run
Monaghan to Lister, 0 runs
Monaghan to Lister, 6 runs
Monaghan to Lister, 0 runs
Monaghan to Norris, 1 run
Brown to Lister, 0 runs
Brown to Lister, 0 runs
Brown to Norris, 1 run
Brown to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)
Brown to Cross, 2 runs
Brown to Cross, 4 runs
Chatterji to Cross, 1 run
Chatterji to Cross, 0 runs
Chatterji to Cross, 4 runs
Chatterji to Lister, 1 run
Chatterji to Cross, 1 run
Chatterji to Lister, 1 run
Davidson-Richards to Lister, 1 run
Davidson-Richards to Cross, 1 run
Davidson-Richards to Lister, 1 run
Davidson-Richards to Cross, 1 run
Davidson-Richards to Cross, 4 runs
Davidson-Richards to Cross, 0 runs
Monaghan to Cross, 1 run
Monaghan to Cross, 4 runs
Monaghan to Cross, 0 runs
Monaghan to Lister, 1 run
Monaghan to Lister, 4 runs
Monaghan to Lister, 0 runs
Gregory to Cross, 0 runs
Gregory to Lister, 1 run
Gregory to Cross, 1 run
Gregory to Lister, 1 run
Gregory to Lister, 0 runs
Gregory to Lister, 0 runs
Monaghan to Cross, 0 runs
Monaghan to Lister, 1 run
Monaghan to Cross, 1 run
Monaghan to Cross, 0 runs
Monaghan to Cross, wide
Monaghan to Cross, wide
Monaghan to Cross, 0 runs
Monaghan to Cross, wide
Monaghan to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)
Gregory to Johnson, 1 run
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Lister, 1 run
Gregory to Lister, 0 runs
Gregory to Lister, 4 runs
Chatterji to Lister, 1 run
Chatterji to Johnson, 1 run
Chatterji to Lister, 1 run
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Lister, 0 runs
Gregory to Johnson, 1 run
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Chatterji to Johnson, 1 run
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Lister, 0 runs
Chatterji to Johnson, 1 run
Chatterji to Johnson, 0 runs
Gregory to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Gregory to E Jones, 0 runs
Gregory to E Jones, 0 runs
Gregory to Johnson, 1 run
Gregory to E Jones, 1 run
Gregory to Johnson, 1 run
Chatterji to Johnson, 1 run
Chatterji to Johnson, 0 runs
Chatterji to Johnson, wide
Chatterji to Johnson, 0 runs
Chatterji to E Jones, 1 run
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 4 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to Johnson, 1 run
Brown to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, 0 runs
Monaghan to Johnson, no ball + 1 run
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to Johnson, 1 run
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, 0 runs
Brown to Johnson, 4 runs
Brown to E Jones, 1 run
Brown to Johnson, 1 run
Brown to Johnson, 0 runs
Brown to E Jones, 1 run
Brown to E Jones, 0 runs
Monaghan to Johnson, 1 run
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to Johnson, 4 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Moore to Johnson, 1 run
Moore to Johnson, 4 runs
Moore to E Jones, 1 run
Moore to Johnson, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to Johnson, leg bye
Monaghan to Johnson, wide
Monaghan to Johnson, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to Johnson, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 4 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to Johnson, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, 0 runs
Monaghan to E Jones, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, wide
Gregory to Johnson, 4 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to Johnson, 1 run
Moore to Johnson, 0 runs
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 0 runs
Gregory to Johnson, 4 runs
Gregory to Johnson, wide
Gregory to Johnson, 0 runs
Moore to Johnson, 0 runs
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Gregory to E Jones, 1 run
Gregory to Johnson, 1 run
Gregory to FMK Morris, appeal, wicket (stumped - FMK Morris)
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 2 runs
Gregory to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to FMK Morris, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to FMK Morris, 1 run
Moore to FMK Morris, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 1 run
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 2 runs
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to FMK Morris, 1 run
Brown to FMK Morris, 0 runs
Brown to FMK Morris, 0 runs
Gregory to E Jones, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 1 run
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to E Jones, 1 run
Gregory to E Jones, 4 runs
Gregory to FMK Morris, 1 run
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 4 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to FMK Morris, 1 run
Brown to E Jones, 1 run
Brown to E Jones, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to Penna, appeal, wicket (bowled - Penna)
Gregory to Penna, 0 runs
Gregory to Penna, 0 runs
Gregory to Penna, 0 runs
Gregory to E Jones, 1 run
Chatterji to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Chatterji to E Jones, 1 run
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, wide
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, wide
Monaghan to Threlkeld, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to Threlkeld, 1 run
Monaghan to Threlkeld, wide
Monaghan to Threlkeld, 4 runs
Monaghan to Threlkeld, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, wide
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to E Jones, 1 run
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Monaghan to Threlkeld, 4 runs
Monaghan to Threlkeld, 0 runs
Monaghan to Threlkeld, 0 runs
Monaghan to Threlkeld, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, wide
Monaghan to E Jones, wide
Monaghan to E Jones, 4 runs
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to Threlkeld, 4 runs
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to E Jones, 1 run
Chatterji to E Jones, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to E Jones, 1 run
Brown to Threlkeld, 1 run
Brown to Threlkeld, wide
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to E Jones, 0 runs
Chatterji to Threlkeld, 1 run
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to Threlkeld, 0 runs
Chatterji to Threlkeld, 4 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, wide
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Moore to Threlkeld, 0 runs
Moore to Threlkeld, wide
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 4 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 1 run
Brown to E Jones, wide
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to E Jones, 2 runs
Brown to E Jones, 0 runs
Brown to Threlkeld, 1 run
Brown to Threlkeld, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 2 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Threlkeld, 0 runs
Brown to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)
Brown to Seren Smale, wide
Brown to E Jones, 1 run
Moore to Seren Smale, 0 runs
Moore to Seren Smale, 0 runs
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 4 runs
Moore to E Jones, 0 runs