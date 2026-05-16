Highlights Surrey vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

SUR
SUR

250

LAT
LAT

246

45.6
4

Cross to Chathli, 4 runs

45.5
2

Cross to Chathli, 2 runs

45.4
1

Cross to Moore, 1 run

45.3
W

Cross to Cranstone, appeal, wicket (caught - Cranstone)

45.2
1

Cross to Chathli, 1 run

45.1
.

Cross to Chathli, 0 runs

44.6
2

Norris to Cranstone, 2 runs

44.5
4

Norris to Cranstone, 4 runs

44.4
1

Norris to Chathli, 1 run

44.3
1

Norris to Cranstone, 1 run

44.2
.

Norris to Cranstone, 0 runs

44.1
1

Norris to Chathli, 1 run

43.6
.

Cross to Cranstone, 0 runs

43.5
.

Cross to Cranstone, 0 runs

43.4
.

Cross to Cranstone, 0 runs

43.3
W

Cross to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)

43.2
2

Cross to Spence, 2 runs

43.1
1

Cross to Chathli, 1 run

42.6
.

Norris to Spence, 0 runs

42.5
1

Norris to Chathli, 2 wides

42.4
1

Norris to Spence, 1 run

42.4
1

Norris to Spence, wide

42.3
.

Norris to Spence, 0 runs

42.2
.

Norris to Spence, 0 runs

42.1
1

Norris to Chathli, 1 run

41.6
W

FMK Morris to Brown, appeal, wicket (caught - Brown)

41.5
4

FMK Morris to Brown, 4 runs

41.4
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

41.3
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

41.2
1

FMK Morris to Brown, 1 run

41.1
6

FMK Morris to Brown, 6 runs

40.6
.

Norris to Chathli, 0 runs

40.5
.

Norris to Chathli, 0 runs

40.4
.

Norris to Chathli, 0 runs

40.3
.

Norris to Chathli, 0 runs

40.2
1

Norris to Brown, 1 run

40.1
.

Norris to Brown, 0 runs

39.6
1

Potts to Brown, 1 run

39.5
.

Potts to Brown, 0 runs

39.4
1

Potts to Chathli, 1 run

39.3
.

Potts to Chathli, 0 runs

39.2
1

Potts to Brown, 1 run

39.1
1

Potts to Chathli, 1 run

38.6
1

Johnson to Chathli, 1 run

38.5
4

Johnson to Chathli, 4 runs

38.4
4

Johnson to Chathli, 4 runs

38.3
.

Johnson to Chathli, 0 runs

38.2
2

Johnson to Chathli, 2 runs

38.1
.

Johnson to Chathli, 0 runs

37.6
1

Potts to Chathli, 1 run

37.5
.

Potts to Chathli, 0 runs

37.4
2

Potts to Chathli, 2 runs

37.3
1

Potts to Brown, 1 run

37.2
.

Potts to Brown, 0 runs

37.1
1

Potts to Chathli, 1 run

36.6
4

Johnson to Brown, 4 runs

36.5
1

Johnson to Chathli, 1 run

36.4
.

Johnson to Chathli, 0 runs

36.3
4

Johnson to Chathli, 4 runs

36.2
1

Johnson to Brown, 1 run

36.1
.

Johnson to Brown, 0 runs

35.6
1

Potts to Brown, 1 run

35.5
.

Potts to Brown, 0 runs

35.4
.

Potts to Brown, 0 runs

35.3
.

Potts to Brown, 0 runs

35.2
1

Potts to Chathli, 1 run

35.1
.

Potts to Chathli, 0 runs

34.6
.

Cross to Brown, 0 runs

34.5
.

Cross to Brown, 0 runs

34.4
1

Cross to Chathli, 1 run

34.3
.

Cross to Chathli, 0 runs

34.2
.

Cross to Chathli, 0 runs

34.1
.

Cross to Chathli, 0 runs

33.6
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

33.5
2

FMK Morris to Chathli, 2 runs

33.4
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

33.3
1

FMK Morris to Brown, 1 run

33.2
.

FMK Morris to Brown, 0 runs

33.1
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

32.6
2

Cross to Brown, 2 runs

32.5
1

Cross to Chathli, 1 run

32.4
.

Cross to Chathli, 0 runs

32.3
.

Cross to Chathli, 0 runs

32.2
2

Cross to Chathli, 2 runs

32.1
.

Cross to Chathli, 0 runs

31.6
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

31.5
4

FMK Morris to Chathli, 4 runs

31.4
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

31.3
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

31.2
1

FMK Morris to Brown, 1 run

31.1
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

30.6
1

Jones to Chathli, 1 run

30.5
.

Jones to Chathli, 0 runs

30.4
1

Jones to Brown, 1 run

30.3
2

Jones to Brown, 2 runs

30.2
1

Jones to Chathli, 1 run

30.1
1

Jones to Brown, 1 run

29.6
2

FMK Morris to Chathli, 2 runs

29.5
1

FMK Morris to Brown, 1 run

29.4
1

FMK Morris to Chathli, 1 run

29.3
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

29.2
4

FMK Morris to Chathli, 4 runs

29.1
.

FMK Morris to Chathli, 0 runs

28.6
.

Jones to Brown, 0 runs

28.5
.

Jones to Brown, 0 runs

28.4
.

Jones to Brown, 0 runs

28.3
1

Jones to Chathli, 1 run

28.2
1

Jones to Brown, 1 run

28.1
.

Jones to Brown, 0 runs

27.6
1

Potts to Brown, 1 run

27.5
.

Potts to Brown, 0 runs

27.4
.

Potts to Brown, 0 runs

27.3
1

Potts to Chathli, 1 run

27.2
1

Potts to Brown, 1 run

27.1
.

Potts to Brown, 0 runs

26.6
1

Jones to Brown, 1 run

26.5
.

Jones to Brown, 0 runs

26.4
4

Jones to Brown, 4 runs

26.3
1

Jones to Chathli, 1 run

26.2
.

Jones to Chathli, 0 runs

26.1
1

Jones to Brown, 1 run

25.6
.

Potts to Chathli, 0 runs

25.5
.

Potts to Chathli, 0 runs

25.4
.

Potts to Chathli, 0 runs

25.3
.

Potts to Chathli, 0 runs

25.2
4

Potts to Chathli, 4 runs

25.1
4

Potts to Chathli, 4 runs

24.6
.

Norris to Brown, 0 runs

24.5
.

Norris to Brown, 0 runs

24.4
2

Norris to Brown, 2 runs

24.4
1

Norris to Brown, wide

24.3
1

Norris to Chathli, 1 run

24.2
.

Norris to Chathli, 0 runs

24.1
.

Norris to Chathli, 0 runs

23.6
1

Jones to Chathli, 1 run

23.5
.

Jones to Chathli, 0 runs

23.4
.

Jones to Chathli, 0 runs

23.3
1

Jones to Brown, 1 run

23.2
.

Jones to Brown, 0 runs

23.1
1

Jones to Chathli, 1 run

22.6
.

Norris to Brown, 0 runs

22.5
.

Norris to Brown, 0 runs

22.4
.

Norris to Brown, 0 runs

22.3
2

Norris to Brown, 2 runs

22.2
.

Norris to Brown, 0 runs

22.1
4

Norris to Brown, 4 runs

21.6
.

Jones to Chathli, 0 runs

21.5
.

Jones to Chathli, 0 runs

21.4
1

Jones to Brown, 1 run

21.3
1

Jones to Chathli, 1 run

21.2
.

Jones to Chathli, 0 runs

21.1
4

Jones to Chathli, 4 runs

20.6
.

Norris to Brown, 0 runs

20.5
.

Norris to Brown, 0 runs

20.4
.

Norris to Brown, 0 runs

20.3
.

Norris to Brown, 0 runs

20.2
.

Norris to Brown, 0 runs

20.1
.

Norris to Brown, 0 runs

19.6
.

Jones to Chathli, 0 runs

19.5
2

Jones to Chathli, 2 runs

19.4
.

Jones to Chathli, 0 runs

19.3
1

Jones to Brown, 1 run

19.2
.

Jones to Brown, 0 runs

19.1
1

Jones to Chathli, 1 run

18.6
1

Cross to Chathli, 1 run

18.5
1

Cross to Brown, 1 run

18.4
.

Cross to Brown, 0 runs

18.3
1

Cross to Chathli, 1 run

18.2
.

Cross to Chathli, 0 runs

18.1
1

Cross to Brown, 1 run

17.6
1

Jones to Brown, 1 run

17.5
4

Jones to Brown, 4 runs

17.4
.

Jones to Brown, 0 runs

17.3
2

Jones to Brown, 2 runs

17.2
2

Jones to Brown, 2 runs

17.1
.

Jones to Brown, 0 runs

16.6
.

Cross to Chathli, 0 runs

16.5
1

Cross to Brown, 1 run

16.4
.

Cross to Brown, 0 runs

16.3
.

Cross to Brown, 0 runs

16.2
W

Cross to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)

16.1
.

Cross to Davidson-Richards, 0 runs

15.6
1

Potts to Davidson-Richards, 1 run

15.5
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

15.4
4

Potts to Davidson-Richards, 4 runs

15.3
4

Potts to Davidson-Richards, 4 runs

15.2
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

15.1
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

14.6
1

Cross to Davidson-Richards, leg bye

14.5
.

Cross to Davidson-Richards, 0 runs

14.4
.

Cross to Davidson-Richards, 0 runs

14.3
.

Cross to Davidson-Richards, 0 runs

14.2
1

Cross to Chathli, 1 run

14.1
.

Cross to Chathli, 0 runs

13.6
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

13.5
1

Potts to Chathli, 1 run

13.4
.

Potts to Chathli, 0 runs

13.3
.

Potts to Chathli, 0 runs

13.2
2

Potts to Chathli, 2 runs

13.1
.

Potts to Chathli, 0 runs

12.6
4

Johnson to Davidson-Richards, 4 runs

12.5
.

Johnson to Davidson-Richards, 0 runs

12.4
.

Johnson to Davidson-Richards, 0 runs

12.3
4

Johnson to Davidson-Richards, 4 runs

12.2
.

Johnson to Davidson-Richards, 0 runs

12.1
.

Johnson to Davidson-Richards, 0 runs

11.6
.

Potts to Chathli, 0 runs

11.5
1

Potts to Davidson-Richards, 1 run

11.4
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

11.3
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

11.2
.

Potts to Davidson-Richards, 0 runs

11.1
4

Potts to Davidson-Richards, 4 runs

10.6
.

Johnson to Chathli, 0 runs

10.5
.

Johnson to Chathli, 0 runs

10.4
1

Johnson to Davidson-Richards, 1 run

10.3
1

Johnson to Chathli, 1 run

10.2
.

Johnson to Chathli, 0 runs

10.2
1

Johnson to Chathli, wide

10.1
W

Johnson to Monaghan, appeal, wicket (bowled - Monaghan)

9.6
W

Potts to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)

9.5
.

Potts to Scholfield, 0 runs

9.4
.

Potts to Scholfield, 0 runs

9.3
.

Potts to Scholfield, 0 runs

9.2
.

Potts to Scholfield, 0 runs

9.1
1

Potts to Monaghan, 1 run

8.6
1

Johnson to Monaghan, 1 run

8.5
1

Johnson to Scholfield, 1 run

8.4
1

Johnson to Monaghan, 1 run

8.3
.

Johnson to Monaghan, 0 runs

8.2
.

Johnson to Monaghan, 0 runs

8.2
1

Johnson to Monaghan, wide

8.1
.

Johnson to Monaghan, 0 runs

7.6
.

Potts to Scholfield, 0 runs

7.5
W

Potts to Dunkley, appeal, wicket (caught - Dunkley)

7.4
.

Potts to Dunkley, 0 runs

7.3
4

Potts to Dunkley, 4 runs

7.2
.

Potts to Dunkley, 0 runs

7.1
.

Potts to Dunkley, 0 runs

6.6
4

Norris to Monaghan, 4 runs

6.5
.

Norris to Monaghan, 0 runs

6.4
.

Norris to Monaghan, 0 runs

6.4
1

Norris to Monaghan, wide

6.3
.

Norris to Monaghan, 0 runs

6.3
1

Norris to Monaghan, wide

6.2
.

Norris to Monaghan, 0 runs

6.1
.

Norris to Monaghan, 0 runs

5.5
4

Cross to Dunkley, 4 runs

5.4
4

Cross to Dunkley, 4 runs

5.3
1

Cross to Monaghan, 1 run

5.2
.

Cross to Monaghan, 0 runs

5.1
.

Cross to Monaghan, 0 runs

4.6
2

Norris to Dunkley, 2 runs

4.5
.

Norris to Dunkley, 0 runs

4.4
4

Norris to Dunkley, 4 runs

4.3
1

Norris to Monaghan, 1 run

4.2
.

Norris to Monaghan, 0 runs

4.1
.

Norris to Monaghan, 0 runs

3.6
4

Cross to Dunkley, 4 runs

3.5
1

Cross to Monaghan, 1 run

3.4
.

Cross to Monaghan, 0 runs

3.3
4

Cross to Monaghan, 4 runs

3.2
.

Cross to Monaghan, 0 runs

3.1
4

Cross to Monaghan, 4 runs

2.6
4

Norris to Dunkley, 4 runs

2.5
.

Norris to Dunkley, 0 runs

2.4
3

Norris to Monaghan, 3 runs

2.3
.

Norris to Monaghan, 0 runs

2.2
1

Norris to Dunkley, 1 run

2.1
.

Norris to Dunkley, 0 runs

1.6
1

Cross to Dunkley, 1 run

1.5
1

Cross to Monaghan, 1 run

1.4
.

Cross to Monaghan, 0 runs

1.4
1

Cross to Monaghan, wide

1.3
.

Cross to Monaghan, 0 runs

1.2
4

Cross to Monaghan, 4 runs

1.1
.

Cross to Monaghan, 0 runs

0.6
.

Norris to Dunkley, 0 runs

0.5
2

Norris to Dunkley, 2 runs

0.4
.

Norris to Dunkley, 0 runs

0.3
.

Norris to Dunkley, 0 runs

0.2
.

Norris to Dunkley, 0 runs

0.1
.

Norris to Dunkley, 0 runs

0.1
1

Norris to Dunkley, wide

49.6
.

Moore to Potts, 0 runs

49.5
1

Moore to Jones, 1 run

49.4
1

Moore to Potts, 1 run

49.3
.

Moore to Potts, 0 runs

49.2
2

Moore to Potts, 2 runs

49.1
.

Moore to Potts, 0 runs

48.6
.

Chatterji to Jones, 0 runs

48.5
1

Chatterji to Potts, 1 run

48.4
1

Chatterji to Jones, 1 run

48.3
1

Chatterji to Potts, 1 run

48.2
1

Chatterji to Jones, 1 run

48.1
1

Chatterji to Potts, 1 run

48.1
1

Chatterji to Potts, wide

47.6
1

Brown to Potts, 1 run

47.5
1

Brown to Jones, 1 run

47.4
W

Brown to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)

47.3
1

Brown to Potts, 1 run

47.2
4

Brown to Potts, 4 runs

47.1
1

Brown to Lister, 1 run

46.6
.

Chatterji to Potts, 0 runs

46.5
.

Chatterji to Potts, 0 runs

46.4
1

Chatterji to Lister, 1 run

46.4
1

Chatterji to Lister, wide

46.3
.

Chatterji to Lister, 0 runs

46.2
.

Chatterji to Lister, 0 runs

46.2
1

Chatterji to Lister, wide

46.1
.

Chatterji to Lister, 0 runs

45.6
4

Moore to Potts, 4 runs

45.5
.

Moore to Potts, 0 runs

45.4
.

Moore to Potts, 0 runs

45.3
W

Moore to Norris, appeal, wicket (stumped - Norris)

45.2
4

Moore to Norris, 4 runs

45.1
.

Moore to Norris, 0 runs

44.6
1

Monaghan to Norris, 1 run

44.5
1

Monaghan to Lister, 1 run

44.4
.

Monaghan to Lister, 0 runs

44.3
6

Monaghan to Lister, 6 runs

44.2
.

Monaghan to Lister, 0 runs

44.1
1

Monaghan to Norris, 1 run

43.6
.

Brown to Lister, 0 runs

43.5
.

Brown to Lister, 0 runs

43.4
1

Brown to Norris, 1 run

43.3
W

Brown to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)

43.2
2

Brown to Cross, 2 runs

43.1
4

Brown to Cross, 4 runs

42.6
1

Chatterji to Cross, 1 run

42.5
.

Chatterji to Cross, 0 runs

42.4
4

Chatterji to Cross, 4 runs

42.3
1

Chatterji to Lister, 1 run

42.2
1

Chatterji to Cross, 1 run

42.1
1

Chatterji to Lister, 1 run

41.6
1

Davidson-Richards to Lister, 1 run

41.5
1

Davidson-Richards to Cross, 1 run

41.4
1

Davidson-Richards to Lister, 1 run

41.3
1

Davidson-Richards to Cross, 1 run

41.2
4

Davidson-Richards to Cross, 4 runs

41.1
.

Davidson-Richards to Cross, 0 runs

40.6
1

Monaghan to Cross, 1 run

40.5
4

Monaghan to Cross, 4 runs

40.4
.

Monaghan to Cross, 0 runs

40.3
1

Monaghan to Lister, 1 run

40.2
4

Monaghan to Lister, 4 runs

40.1
.

Monaghan to Lister, 0 runs

39.6
.

Gregory to Cross, 0 runs

39.5
1

Gregory to Lister, 1 run

39.4
1

Gregory to Cross, 1 run

39.3
1

Gregory to Lister, 1 run

39.2
.

Gregory to Lister, 0 runs

39.1
.

Gregory to Lister, 0 runs

38.6
.

Monaghan to Cross, 0 runs

38.5
1

Monaghan to Lister, 1 run

38.4
1

Monaghan to Cross, 1 run

38.3
.

Monaghan to Cross, 0 runs

38.3
1

Monaghan to Cross, wide

38.3
1

Monaghan to Cross, wide

38.2
.

Monaghan to Cross, 0 runs

38.2
1

Monaghan to Cross, wide

38.1
W

Monaghan to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)

37.6
1

Gregory to Johnson, 1 run

37.5
.

Gregory to Johnson, 0 runs

37.4
.

Gregory to Johnson, 0 runs

37.3
1

Gregory to Lister, 1 run

37.2
.

Gregory to Lister, 0 runs

37.1
4

Gregory to Lister, 4 runs

36.6
1

Chatterji to Lister, 1 run

36.5
1

Chatterji to Johnson, 1 run

36.4
1

Chatterji to Lister, 1 run

36.3
.

Chatterji to Lister, 0 runs

36.2
.

Chatterji to Lister, 0 runs

36.1
.

Chatterji to Lister, 0 runs

35.6
.

Gregory to Johnson, 0 runs

35.5
.

Gregory to Johnson, 0 runs

35.4
1

Gregory to Lister, 0 runs

35.3
1

Gregory to Johnson, 1 run

35.2
.

Gregory to Johnson, 0 runs

35.1
.

Gregory to Johnson, 0 runs

34.6
1

Chatterji to Johnson, 1 run

34.5
1

Chatterji to Lister, 0 runs

34.4
.

Chatterji to Lister, 0 runs

34.3
.

Chatterji to Lister, 0 runs

34.2
1

Chatterji to Johnson, 1 run

34.1
.

Chatterji to Johnson, 0 runs

33.6
W

Gregory to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

33.5
.

Gregory to E Jones, 0 runs

33.4
.

Gregory to E Jones, 0 runs

33.3
1

Gregory to Johnson, 1 run

33.2
1

Gregory to E Jones, 1 run

33.1
1

Gregory to Johnson, 1 run

32.6
1

Chatterji to Johnson, 1 run

32.5
.

Chatterji to Johnson, 0 runs

32.5
1

Chatterji to Johnson, wide

32.4
.

Chatterji to Johnson, 0 runs

32.3
1

Chatterji to E Jones, 1 run

31.6
.

Brown to E Jones, 0 runs

31.5
4

Brown to E Jones, 4 runs

31.4
.

Brown to E Jones, 0 runs

31.3
.

Brown to E Jones, 0 runs

31.2
1

Brown to Johnson, 1 run

31.1
1

Brown to E Jones, 1 run

30.6
1

Monaghan to E Jones, 1 run

30.5
.

Monaghan to E Jones, 0 runs

30.5
nb

Monaghan to Johnson, no ball + 1 run

30.4
1

Monaghan to E Jones, 1 run

30.3
1

Monaghan to Johnson, 1 run

30.2
1

Monaghan to E Jones, 1 run

30.1
.

Monaghan to E Jones, 0 runs

29.6
4

Brown to Johnson, 4 runs

29.5
1

Brown to E Jones, 1 run

29.4
1

Brown to Johnson, 1 run

29.3
.

Brown to Johnson, 0 runs

29.2
1

Brown to E Jones, 1 run

29.1
.

Brown to E Jones, 0 runs

28.4
1

Monaghan to Johnson, 1 run

28.3
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

28.2
4

Monaghan to Johnson, 4 runs

28.1
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

27.6
1

Moore to Johnson, 1 run

27.5
4

Moore to Johnson, 4 runs

27.4
1

Moore to E Jones, 1 run

27.3
1

Moore to Johnson, 1 run

27.2
1

Moore to E Jones, 1 run

27.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

26.6
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

26.5
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

26.4
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

26.3
1

Monaghan to E Jones, 1 run

26.2
1

Monaghan to Johnson, leg bye

26.2
1

Monaghan to Johnson, wide

26.1
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

25.6
.

Moore to E Jones, 0 runs

25.5
1

Moore to Johnson, 1 run

25.4
1

Moore to E Jones, 1 run

25.3
4

Moore to E Jones, 4 runs

25.2
.

Moore to E Jones, 0 runs

25.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

24.6
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

24.5
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

24.4
.

Monaghan to Johnson, 0 runs

24.3
1

Monaghan to E Jones, 1 run

24.2
.

Monaghan to E Jones, 0 runs

24.1
.

Monaghan to E Jones, 0 runs

23.6
.

Gregory to Johnson, 0 runs

23.5
.

Gregory to Johnson, 0 runs

23.5
1

Gregory to Johnson, wide

23.4
4

Gregory to Johnson, 4 runs

23.3
.

Gregory to Johnson, 0 runs

23.2
.

Gregory to Johnson, 0 runs

23.1
1

Gregory to E Jones, 1 run

22.6
1

Moore to E Jones, 1 run

22.5
1

Moore to Johnson, 1 run

22.4
.

Moore to Johnson, 0 runs

22.3
1

Moore to E Jones, 1 run

22.2
.

Moore to E Jones, 0 runs

22.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

21.6
.

Gregory to Johnson, 0 runs

21.5
.

Gregory to Johnson, 0 runs

21.4
4

Gregory to Johnson, 4 runs

21.4
1

Gregory to Johnson, wide

21.3
.

Gregory to Johnson, 0 runs

20.6
.

Moore to Johnson, 0 runs

20.5
1

Moore to E Jones, 1 run

20.4
.

Moore to E Jones, 0 runs

20.3
.

Moore to E Jones, 0 runs

20.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

19.6
1

Gregory to E Jones, 1 run

19.5
1

Gregory to Johnson, 1 run

19.4
W

Gregory to FMK Morris, appeal, wicket (stumped - FMK Morris)

19.3
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

19.2
2

Gregory to FMK Morris, 2 runs

19.1
1

Gregory to E Jones, 1 run

18.6
1

Moore to E Jones, 1 run

18.5
.

Moore to E Jones, 0 runs

18.4
1

Moore to FMK Morris, 1 run

18.3
1

Moore to E Jones, 1 run

18.2
1

Moore to FMK Morris, 1 run

18.1
.

Moore to FMK Morris, 0 runs

17.6
1

Gregory to FMK Morris, 1 run

17.5
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

17.4
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

17.3
2

Gregory to FMK Morris, 2 runs

17.2
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

17.1
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

16.6
.

Brown to E Jones, 0 runs

16.5
.

Brown to E Jones, 0 runs

16.4
.

Brown to E Jones, 0 runs

16.3
1

Brown to FMK Morris, 1 run

16.2
.

Brown to FMK Morris, 0 runs

16.1
.

Brown to FMK Morris, 0 runs

15.6
.

Gregory to E Jones, 0 runs

15.5
1

Gregory to FMK Morris, 1 run

15.4
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

15.3
1

Gregory to E Jones, 1 run

15.2
4

Gregory to E Jones, 4 runs

15.1
1

Gregory to FMK Morris, 1 run

14.6
.

Brown to E Jones, 0 runs

14.5
4

Brown to E Jones, 4 runs

14.4
.

Brown to E Jones, 0 runs

14.3
1

Brown to FMK Morris, 1 run

14.2
1

Brown to E Jones, 1 run

14.1
.

Brown to E Jones, 0 runs

13.6
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

13.5
W

Gregory to Penna, appeal, wicket (bowled - Penna)

13.4
.

Gregory to Penna, 0 runs

13.3
.

Gregory to Penna, 0 runs

13.2
.

Gregory to Penna, 0 runs

13.1
1

Gregory to E Jones, 1 run

12.6
W

Chatterji to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

12.5
1

Chatterji to E Jones, 1 run

12.4
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

12.4
1

Chatterji to E Jones, wide

12.3
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

12.2
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

12.1
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

12.1
1

Chatterji to E Jones, wide

11.6
.

Monaghan to Threlkeld, 0 runs

11.5
1

Monaghan to E Jones, 1 run

11.4
1

Monaghan to Threlkeld, 1 run

11.4
1

Monaghan to Threlkeld, wide

11.3
4

Monaghan to Threlkeld, 4 runs

11.2
.

Monaghan to Threlkeld, 0 runs

11.1
1

Monaghan to E Jones, 1 run

11.1
1

Monaghan to E Jones, wide

10.6
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

10.5
1

Chatterji to E Jones, 1 run

10.4
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

10.3
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

10.2
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

10.1
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

9.6
4

Monaghan to Threlkeld, 4 runs

9.5
.

Monaghan to Threlkeld, 0 runs

9.4
.

Monaghan to Threlkeld, 0 runs

9.3
.

Monaghan to Threlkeld, 0 runs

9.2
1

Monaghan to E Jones, 1 run

9.2
1

Monaghan to E Jones, wide

9.2
1

Monaghan to E Jones, wide

9.1
4

Monaghan to E Jones, 4 runs

8.6
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

8.5
4

Chatterji to Threlkeld, 4 runs

8.4
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

8.3
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

8.2
1

Chatterji to E Jones, 1 run

8.1
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

7.6
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

7.5
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

7.4
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

7.2
1

Brown to E Jones, 1 run

7.1
1

Brown to Threlkeld, 1 run

7.1
1

Brown to Threlkeld, wide

6.6
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

6.5
.

Chatterji to E Jones, 0 runs

6.4
1

Chatterji to Threlkeld, 1 run

6.3
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

6.2
.

Chatterji to Threlkeld, 0 runs

6.1
4

Chatterji to Threlkeld, 4 runs

5.6
.

Brown to E Jones, 0 runs

5.6
1

Brown to E Jones, wide

5.5
.

Brown to E Jones, 0 runs

5.4
.

Brown to E Jones, 0 runs

5.3
.

Brown to E Jones, 0 runs

5.2
.

Brown to E Jones, 0 runs

4.6
.

Moore to Threlkeld, 0 runs

4.6
1

Moore to Threlkeld, wide

4.5
1

Moore to E Jones, 1 run

4.4
.

Moore to E Jones, 0 runs

4.3
.

Moore to E Jones, 0 runs

4.2
4

Moore to E Jones, 4 runs

4.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

3.6
1

Brown to E Jones, 1 run

3.6
1

Brown to E Jones, wide

3.5
.

Brown to E Jones, 0 runs

3.4
2

Brown to E Jones, 2 runs

3.3
.

Brown to E Jones, 0 runs

3.2
1

Brown to Threlkeld, 1 run

3.1
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

2.6
.

Moore to E Jones, 0 runs

2.5
.

Moore to E Jones, 0 runs

2.4
.

Moore to E Jones, 0 runs

2.3
.

Moore to E Jones, 0 runs

2.2
.

Moore to E Jones, 0 runs

2.1
2

Moore to E Jones, 2 runs

1.6
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

1.5
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

1.4
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

1.3
.

Brown to Threlkeld, 0 runs

1.2
W

Brown to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)

1.2
1

Brown to Seren Smale, wide

1.1
1

Brown to E Jones, 1 run

0.6
.

Moore to Seren Smale, 0 runs

0.5
.

Moore to Seren Smale, 0 runs

0.4
1

Moore to E Jones, 1 run

0.3
.

Moore to E Jones, 0 runs

0.2
4

Moore to E Jones, 4 runs

0.1
.

Moore to E Jones, 0 runs