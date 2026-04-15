H2h Warwickshire vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

WAR
WAR

354

HAM
HAM
Warwickshire vs Hampshire

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

149

WARWarwickshire

165

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

165

WARWarwickshire

178

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

246

WARWarwickshire

243
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