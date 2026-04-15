Squads Warwickshire vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Perrin Davina
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Austin Meg
batsman
Norgrove Abigale
batsman
George Katie
bowler
Adams Georgia
batsman
Pavely Charis
all rounder
Dattani Naomi
all rounder
Brewer Chloe
batsman
Sturge Megan
bowler
Wraith Natasha
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Taylor Mary
all rounder
Harman Nancy
bowler
Stonehouse Alexa
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Davis Georgia
bowler
Gibb Daisy
no information yet
Baker Hannah
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Ellis Bethan
all rounder
Hardwick Hannah
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Bouchier Maia
batsman
Wong Issy
bowler
Kemp Freya
bowler