Squads Warwickshire vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

WAR
WAR

354

HAM
HAM

Playing

WAR
WAR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Perrin Davina

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Austin Meg

batsman

Pavely Charis

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Wraith Natasha

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Taylor Mary

all rounder

Stonehouse Alexa

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Ellis Bethan

all rounder

Hardwick Hannah

all rounder

Bench

WAR
WAR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Wong Issy

bowler