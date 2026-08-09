Highlights Derbyshire vs Middlesex List a One-Day Cup 09.08.2026

Live
List a

County Ground

DER
DER
MID
MID

(17 ov.) 76/2

16.4
.

Dal to Geddes, 0 runs

16.3
.

Dal to Geddes, 0 runs

16.2
W

Dal to Fernandes, appeal, wicket (bowled - Fernandes)

16.1
.

Dal to Fernandes, 0 runs

15.6
1

Fernandes defends for one run.

15.5
.

Bashir to Fernandes, 0 runs

15.4
1

Bashir to Holden, 1 run

15.3
.

Bashir to Holden, 0 runs

15.2
.

Bashir to Holden, 0 runs

15.1
.

Bashir to Holden, 0 runs

14.6
.

Dal to Fernandes, 0 runs

14.6
1

Dal to Fernandes, wide

14.5
2

Fernandes defends for two runs.

14.4
.

Dal to Fernandes, 0 runs

14.3
.

Dal to Fernandes, 0 runs

14.2
2

Dal to Fernandes, 2 runs

14.1
1

Dal to Holden, 1 run

13.6
1

Bashir to Holden, 1 run

13.5
1

Bashir to Fernandes, 1 run

13.4
1

Bashir to Holden, 1 run

13.3
4

Bashir to Holden, 4 runs

13.2
2

Bashir to Holden, 2 runs

13.1
1

Bashir to Fernandes, 1 run

12.6
.

Dal to Holden, 0 runs

12.5
.

Dal to Holden, 0 runs

12.4
.

Dal to Holden, 0 runs

12.3
1

Dal to Fernandes, 1 run

12.2
.

Dal to Fernandes, 0 runs

12.1
1

Dal to Holden, 1 run

11.6
4

Bashir to Fernandes, 4 runs

11.5
.

Bashir to Fernandes, 0 runs

11.4
1

Bashir to Holden, 1 run

11.3
1

Bashir to Fernandes, 1 run

11.2
1

Bashir to Holden, 1 run

11.1
.

Bashir to Holden, 0 runs

10.6
.

Dal to Fernandes, 0 runs

10.5
.

Dal to Fernandes, 0 runs

10.4
.

Dal to Fernandes, appeal

10.3
1

Dal to Holden, 1 run

10.2
.

Dal to Holden, 0 runs

10.1
1

Dal to Fernandes, 1 run

9.6
.

Andersson to Holden, 0 runs

9.5
.

Andersson to Holden, 0 runs

9.4
1

Andersson to Fernandes, 1 run

9.3
1

Andersson to Holden, 1 run

9.2
1

Andersson to Fernandes, 1 run

9.1
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

8.6
.

Potts to Holden, 0 runs

8.5
.

Potts to Holden, 0 runs

8.4
W

Potts to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)

8.3
4

Potts to de Caires, 4 runs

8.2
.

Potts to de Caires, 0 runs

8.1
6

Potts to de Caires, 6 runs

7.6
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

7.5
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

7.4
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

7.3
.

Andersson to Fernandes, appeal

7.2
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

7.1
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

6.6
.

Potts to de Caires, 0 runs

6.5
.

Potts to de Caires, 0 runs

6.4
4

Potts to de Caires, 4 runs

6.3
.

Potts to de Caires, 0 runs

6.2
.

Potts to de Caires, 0 runs

6.1
4

Potts to de Caires, 4 runs

5.6
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

5.4
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

5.3
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

5.2
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

5.1
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

4.6
4

Potts to de Caires, 4 runs

4.5
.

Potts to de Caires, 0 runs

4.4
.

Potts to de Caires, 0 runs

4.3
.

Potts to de Caires, 0 runs

4.2
4

Potts to de Caires, 4 runs

4.1
.

Potts to de Caires, 0 runs

3.6
4

Andersson to Fernandes, 4 runs

3.5
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

3.4
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

3.3
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

3.2
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

3.2
1

Andersson to Fernandes, wide

3.2
1

Andersson to Fernandes, wide

3.1
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

2.6
1

Potts to Fernandes, 1 run

2.5
.

Potts to Fernandes, 0 runs

2.4
.

Potts to Fernandes, 0 runs

2.3
1

Potts to de Caires, 1 run

2.2
.

Potts to de Caires, 0 runs

2.1
.

Potts to de Caires, 0 runs

1.6
2

Andersson to Fernandes, 2 runs

1.5
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

1.5
1

Andersson to Fernandes, wide

1.4
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

1.3
2

Andersson to Fernandes, 2 runs

1.2
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

1.1
.

Andersson to Fernandes, 0 runs

0.6
.

Potts to de Caires, 0 runs

0.5
.

Potts to de Caires, 0 runs

0.4
.

Potts to de Caires, 0 runs

0.3
.

Potts to de Caires, 0 runs

0.2
.

Potts to de Caires, 0 runs

0.1
.

Potts to de Caires, 0 runs