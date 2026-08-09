Highlights Derbyshire vs Middlesex List a One-Day Cup 09.08.2026
Dal to Geddes, 0 runs
Dal to Geddes, 0 runs
Dal to Fernandes, appeal, wicket (bowled - Fernandes)
Dal to Fernandes, 0 runs
Fernandes defends for one run.
Bashir to Fernandes, 0 runs
Bashir to Holden, 1 run
Bashir to Holden, 0 runs
Bashir to Holden, 0 runs
Bashir to Holden, 0 runs
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Fernandes, wide
Fernandes defends for two runs.
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Fernandes, 2 runs
Dal to Holden, 1 run
Bashir to Holden, 1 run
Bashir to Fernandes, 1 run
Bashir to Holden, 1 run
Bashir to Holden, 4 runs
Bashir to Holden, 2 runs
Bashir to Fernandes, 1 run
Dal to Holden, 0 runs
Dal to Holden, 0 runs
Dal to Holden, 0 runs
Dal to Fernandes, 1 run
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Holden, 1 run
Bashir to Fernandes, 4 runs
Bashir to Fernandes, 0 runs
Bashir to Holden, 1 run
Bashir to Fernandes, 1 run
Bashir to Holden, 1 run
Bashir to Holden, 0 runs
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Fernandes, 0 runs
Dal to Fernandes, appeal
Dal to Holden, 1 run
Dal to Holden, 0 runs
Dal to Fernandes, 1 run
Andersson to Holden, 0 runs
Andersson to Holden, 0 runs
Andersson to Fernandes, 1 run
Andersson to Holden, 1 run
Andersson to Fernandes, 1 run
Andersson to Fernandes, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to Holden, 0 runs
Potts to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)
Potts to de Caires, 4 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 6 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, appeal
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 4 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 4 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Potts to de Caires, 4 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 4 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Andersson to Fernandes, 4 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, wide
Andersson to Fernandes, wide
Andersson to Fernandes, 0 runs
Potts to Fernandes, 1 run
Potts to Fernandes, 0 runs
Potts to Fernandes, 0 runs
Potts to de Caires, 1 run
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Andersson to Fernandes, 2 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, wide
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 2 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Andersson to Fernandes, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs
Potts to de Caires, 0 runs