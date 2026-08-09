Highlights Glamorgan vs Worcestershire List a One-Day Cup 09.08.2026
Edwards to Kashif Ali, 1 run
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 0 runs
Edwards to Libby, 0 runs
Edwards to Libby, 0 runs
Edwards to Libby, 0 runs
Edwards to Kashif Ali, 1 run
Edwards to Libby, 1 run
Edwards to Libby, 2 runs
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 2 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, leg bye
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run
Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs
van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs
van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs
van der Gugten to Libby, 1 run
van der Gugten to Libby, 4 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run
Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 1 run
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to Libby, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
van der Gugten to Libby, 2 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 1 run
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
van der Gugten to Libby, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Edavalath, appeal, wicket (caught - Edavalath)
Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run
Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, wide
van der Gugten to Edavalath, 0 runs
van der Gugten to Edavalath, 0 runs
van der Gugten to Edavalath, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 1 run
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, no ball
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Mohammed, appeal, wicket (bowled - Mohammed)
Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs
van der Gugten to Mohammed, 1 run