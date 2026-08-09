Highlights Glamorgan vs Worcestershire List a One-Day Cup 09.08.2026

Live
List a

Sophia Gardens in Cardiff

GLA
GLA
WOR
WOR

(14 ov.) 49/3

14.1
1

Edwards to Kashif Ali, 1 run

13.6
1

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run

13.5
4

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 4 runs

13.4
.

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 0 runs

13.3
1

Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run

13.2
1

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run

13.1
.

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 0 runs

12.6
.

Edwards to Libby, 0 runs

12.5
.

Edwards to Libby, 0 runs

12.4
.

Edwards to Libby, 0 runs

12.3
1

Edwards to Kashif Ali, 1 run

12.2
1

Edwards to Libby, 1 run

12.1
2

Edwards to Libby, 2 runs

11.6
2

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 2 runs

11.5
1

Zain-ul-Hassan to Libby, leg bye

11.4
1

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run

11.3
1

Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run

11.2
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

11.1
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

10.6
.

van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs

10.5
.

van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs

10.4
.

van der Gugten to Kashif Ali, 0 runs

10.3
1

van der Gugten to Libby, 1 run

10.2
4

van der Gugten to Libby, 4 runs

10.1
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

9.6
1

Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run

9.5
1

Zain-ul-Hassan to Kashif Ali, 1 run

9.4
W

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)

9.3
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

9.2
4

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs

9.1
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

8.6
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

8.5
1

van der Gugten to D'Oliveira, 1 run

8.4
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

8.3
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

8.2
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

8.1
1

van der Gugten to Libby, 1 run

7.6
4

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs

7.5
1

Zain-ul-Hassan to Libby, 1 run

7.4
1

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run

7.3
4

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 4 runs

7.2
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

7.1
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

6.6
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

6.5
2

van der Gugten to Libby, 2 runs

6.4
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

6.3
1

van der Gugten to D'Oliveira, 1 run

6.2
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

6.1
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

5.6
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

5.5
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

5.4
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

5.3
1

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run

5.2
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

5.1
.

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 0 runs

4.6
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

4.5
.

van der Gugten to Libby, 0 runs

4.3
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

4.2
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

4.1
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

3.6
.

Zain-ul-Hassan to Libby, 0 runs

3.5
W

Zain-ul-Hassan to Edavalath, appeal, wicket (caught - Edavalath)

3.4
.

Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs

3.3
.

Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs

3.2
.

Zain-ul-Hassan to Edavalath, 0 runs

3.1
1

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, 1 run

3.1
1

Zain-ul-Hassan to D'Oliveira, wide

2.6
.

van der Gugten to Edavalath, 0 runs

2.5
.

van der Gugten to Edavalath, 0 runs

2.4
.

van der Gugten to Edavalath, 0 runs

2.3
1

van der Gugten to D'Oliveira, 1 run

2.2
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

2.2
1

van der Gugten to D'Oliveira, no ball

2.1
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

1.6
W

Zain-ul-Hassan to Mohammed, appeal, wicket (bowled - Mohammed)

1.5
.

Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs

1.4
.

Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs

1.3
.

Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs

1.2
.

Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs

1.1
.

Zain-ul-Hassan to Mohammed, 0 runs

0.6
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

0.4
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

0.3
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

0.2
.

van der Gugten to D'Oliveira, 0 runs

0.1
1

van der Gugten to Mohammed, 1 run