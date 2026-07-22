Highlights Leicestershire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 22.07.2026
Holland to Ahmed, 2 runs
Green to Ahmed, 0 runs
Green to Williams, leg bye
Green to Williams, 0 runs
Green to Ahmed, 1 run
Green to Ahmed, 4 runs
Green to Williams, 1 run
de Swardt to Ahmed, 4 runs
de Swardt to Ahmed, 0 runs
de Swardt to Ahmed, 0 runs
de Swardt to Williams, 1 run
de Swardt to Williams, 0 runs
de Swardt to Williams, 0 runs
Green to Ahmed, 0 runs
Green to Williams, 1 run
Green to Williams, 0 runs
Green to Williams, 0 runs
Green to Williams, 0 runs
Green to Williams, 0 runs
de Swardt to Williams, 1 run
de Swardt to Ahmed, 0 runs
de Swardt to Williams, 1 run
de Swardt to Williams, 0 runs
de Swardt to Ahmed, 1 run
Patel to Ahmed, 1 run
Patel to Ahmed, 0 runs
Patel to Williams, 1 run
Patel to Ahmed, 1 run
Patel to Ahmed, 0 runs
Patel to Ahmed, 0 runs
Green to Williams, 2 runs
Green to Williams, 0 runs
Green to Williams, 0 runs
Green to Williams, wide
Green to Williams, 0 runs
Green to Ahmed, 1 run
Green to Ahmed, wide
Green to Williams, 1 run
Patel to Ahmed, 0 runs
Patel to Williams, 1 run
Patel to Williams, 0 runs
Patel to Williams, 0 runs
Patel to Williams, 0 runs
Patel to Williams, appeal
Green to Williams, 1 run
Green to Rao, wicket (lbw - Rao)
Green to Rao, 6 runs
Green to Rao, no ball
Green to van Buuren, appeal, wicket (bowled - van Buuren)
Green to van Buuren, 2 runs
Green to van Buuren, 0 runs
Holland to Ahmed, 0 runs
Holland to Ahmed, 4 runs
Holland to Ahmed, 0 runs
Holland to Ahmed, 0 runs
Holland to Ahmed, 0 runs
Holland to van Buuren, 1 run
Green to van Buuren, 1 run
Green to van Buuren, 0 runs
Green to Ahmed, 1 run
Green to Taylor, appeal, wicket (caught - Taylor)
Green to Taylor, 0 runs
Green to Taylor, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to Taylor, 1 run
Green to van Buuren, 0 runs
Green to van Buuren, 0 runs
Green to Taylor, 1 run
Green to Taylor, 0 runs
Green to van Buuren, 1 run
Green to Taylor, 1 run
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to van Buuren, 0 runs
Holland to Dhariwal, wicket (caught - Dhariwal)
Holland to Dhariwal, 0 runs
Holland to Dhariwal, 4 runs
Green to Taylor, 0 runs
Green to Taylor, 0 runs
Green to Taylor, 0 runs
Green to Taylor, 0 runs
Green to Dhariwal, 1 run
Green to Taylor, 1 run
Patel to Dhariwal, 0 runs
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Dhariwal, 1 run
Patel to Dhariwal, 0 runs
Patel to Taylor, 1 run
Green to Taylor, 1 run
Green to Taylor, 4 runs
Green to Taylor, 0 runs
Green to Dhariwal, 1 run
Green to Dhariwal, 0 runs
Green to Dhariwal, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Dhariwal, 1 run
Rizvi to Taylor, 0 runs
Rizvi to Taylor, 0 runs
Rizvi to Taylor, 4 runs
Rizvi to Dhariwal, 1 run
Rizvi to Dhariwal, 4 runs
Rizvi to Taylor, 1 run
Patel to Dhariwal, 0 runs
Patel to Dhariwal, 0 runs
Patel to Dhariwal, 0 runs
Patel to Eckland, appeal, wicket (bowled - Eckland)
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Taylor, 2 runs
Rizvi to Eckland, 0 runs
Rizvi to Taylor, 1 run
Rizvi to Taylor, 0 runs
Rizvi to Taylor, 0 runs
Rizvi to Taylor, 4 runs
Rizvi to Taylor, 0 runs
Patel to Eckland, 0 runs
0 runs
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Eckland, 1 run
Patel to Eckland, 0 runs
Rizvi to Taylor, 4 runs
Rizvi to Taylor, 0 runs
Rizvi to Taylor, wide
Rizvi to Eckland, 1 run
Rizvi to Eckland, 0 runs
Rizvi to Eckland, 0 runs
Rizvi to Taylor, 1 run
Patel to Eckland, 0 runs
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Rizvi to Eckland, 0 runs
Rizvi to Eckland, 0 runs
Rizvi to Taylor, 1 run
Rizvi to Eckland, 1 run
Rizvi to Eckland, 4 byes
Rizvi to Eckland, 0 runs
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Eckland, 1 run
Patel to Eckland, 0 runs
Patel to Eckland, 0 runs
Patel to Eckland, 6 runs
Patel to Taylor, 1 run
de Swardt to Eckland, 0 runs
de Swardt to Eckland, 0 runs
de Swardt to Eckland, 0 runs
de Swardt to Eckland, 0 runs
de Swardt to Taylor, 1 run
de Swardt to Taylor, 0 runs
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Eckland, 1 run
Patel to Taylor, 1 run
Patel to Taylor, 0 runs
Patel to Eckland, 1 run
Patel to Bancroft, wicket (lbw - Bancroft)
de Swardt to Taylor, 4 leg byes, appeal
de Swardt to Taylor, 0 runs
de Swardt to Taylor, 0 runs
de Swardt to Taylor, 0 runs
de Swardt to Hammond, appeal, wicket (caught - Hammond)
de Swardt to Hammond, 0 runs
Patel to Hammond, 1 run
Patel to Bancroft, 0 runs
Patel to Bancroft, 4 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Bancroft, 1 run
de Swardt to Bancroft, 0 runs
de Swardt to Hammond, 1 run
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
Green to Bancroft, 4 runs
Green to Hammond, 1 run
Green to Hammond, 0 runs
Green to Bancroft, 1 run
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Bancroft, 1 run
de Swardt to Bancroft, 4 runs
de Swardt to Bancroft, 0 runs
de Swardt to Bancroft, wide
Green to Hammond, 0 runs
Green to Bancroft, 1 run
Green to Hammond, 1 run
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Bancroft defends for 1 leg bye.
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Bancroft, 1 run
de Swardt to Hammond, 1 run
de Swardt to Hammond, 0 runs
de Swardt to Bancroft, 1 run
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 4 runs
Green to Hammond, wide
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
SIX! Bancroft defends for 6 runs.
Green to Hammond, 1 run
Green to Bancroft, 1 run
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 4 runs
Green to Hammond, wide
Green to Hammond, 0 runs
Green to Hammond, 0 runs
Green to Bancroft, 1 run
Green to Bancroft, wide
Green to Hammond, 0 runs
Green to Price, wicket (lbw - Price)
Green to Price, 1 run
Bancroft defends for a pair of runs.
Green to Bancroft, 6 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 4 runs
Holland to Price, 2 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 4 runs
Holland to Price, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, appeal
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Holland to Bancroft, 1 run
Holland to Bancroft, 0 runs
Holland to Price, 1 run
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 4 runs
Holland to Price, 4 runs
Green to Price, 1 run
Green to Price, 4 runs
Green to Price, 6 runs
Green to Price, 4 runs
Green to Price, 0 runs
Green to Bancroft, 1 run
Holland to Bancroft, 1 run
Holland to Bancroft, 0 runs
Holland to Bancroft, 0 runs
Holland to Bancroft, 0 runs
Holland to Bancroft, 0 runs
Holland to Bancroft, 4 leg byes
Green to Price, 0 runs
Green to Price, 2 runs
Green to Bancroft, 1 run
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Holland to Price, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, 0 runs
Green to Bancroft, wide
Green to Bancroft, 0 runs
wicket (caught - Bracey)
Holland to Bracey, 0 runs
Holland to Bracey, 0 runs
Holland to Bracey, 0 runs
Holland to Bracey, 0 runs
Holland to Bracey, 0 runs