Highlights Leicestershire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 22.07.2026

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List a

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI
LEI
GLO
GLO

(47 ov.) 221/9

47.3
2

Holland to Ahmed, 2 runs

46.6
.

Green to Ahmed, 0 runs

46.5
1

Green to Williams, leg bye

46.4
.

Green to Williams, 0 runs

46.3
1

Green to Ahmed, 1 run

46.2
4

Green to Ahmed, 4 runs

46.1
1

Green to Williams, 1 run

45.6
4

de Swardt to Ahmed, 4 runs

45.5
.

de Swardt to Ahmed, 0 runs

45.4
.

de Swardt to Ahmed, 0 runs

45.3
1

de Swardt to Williams, 1 run

45.2
.

de Swardt to Williams, 0 runs

45.1
.

de Swardt to Williams, 0 runs

44.6
.

Green to Ahmed, 0 runs

44.5
1

Green to Williams, 1 run

44.4
.

Green to Williams, 0 runs

44.3
.

Green to Williams, 0 runs

44.2
.

Green to Williams, 0 runs

44.1
.

Green to Williams, 0 runs

43.6
1

de Swardt to Williams, 1 run

43.4
.

de Swardt to Ahmed, 0 runs

43.3
1

de Swardt to Williams, 1 run

43.2
.

de Swardt to Williams, 0 runs

43.1
1

de Swardt to Ahmed, 1 run

42.6
1

Patel to Ahmed, 1 run

42.5
.

Patel to Ahmed, 0 runs

42.4
1

Patel to Williams, 1 run

42.3
1

Patel to Ahmed, 1 run

42.2
.

Patel to Ahmed, 0 runs

42.1
.

Patel to Ahmed, 0 runs

41.6
2

Green to Williams, 2 runs

41.5
.

Green to Williams, 0 runs

41.4
.

Green to Williams, 0 runs

41.4
1

Green to Williams, wide

41.3
.

Green to Williams, 0 runs

41.2
1

Green to Ahmed, 1 run

41.2
1

Green to Ahmed, wide

41.1
1

Green to Williams, 1 run

40.6
.

Patel to Ahmed, 0 runs

40.5
1

Patel to Williams, 1 run

40.4
.

Patel to Williams, 0 runs

40.3
.

Patel to Williams, 0 runs

40.2
.

Patel to Williams, 0 runs

40.1
.

Patel to Williams, appeal

39.6
1

Green to Williams, 1 run

39.5
W

Green to Rao, wicket (lbw - Rao)

39.4
6

Green to Rao, 6 runs

39.4
1

Green to Rao, no ball

39.3
W

Green to van Buuren, appeal, wicket (bowled - van Buuren)

39.2
2

Green to van Buuren, 2 runs

39.1
.

Green to van Buuren, 0 runs

38.6
.

Holland to Ahmed, 0 runs

38.5
4

Holland to Ahmed, 4 runs

38.4
.

Holland to Ahmed, 0 runs

38.3
.

Holland to Ahmed, 0 runs

38.2
.

Holland to Ahmed, 0 runs

38.1
1

Holland to van Buuren, 1 run

37.6
1

Green to van Buuren, 1 run

37.5
.

Green to van Buuren, 0 runs

37.4
1

Green to Ahmed, 1 run

37.3
W

Green to Taylor, appeal, wicket (caught - Taylor)

37.2
.

Green to Taylor, 0 runs

37.1
.

Green to Taylor, 0 runs

36.6
.

Holland to van Buuren, 0 runs

36.5
.

Holland to van Buuren, 0 runs

36.4
.

Holland to van Buuren, 0 runs

36.3
.

Holland to van Buuren, 0 runs

36.2
.

Holland to van Buuren, 0 runs

36.1
1

Holland to Taylor, 1 run

35.6
.

Green to van Buuren, 0 runs

35.5
.

Green to van Buuren, 0 runs

35.4
1

Green to Taylor, 1 run

35.3
.

Green to Taylor, 0 runs

35.2
1

Green to van Buuren, 1 run

35.1
1

Green to Taylor, 1 run

34.6
.

Holland to van Buuren, 0 runs

34.5
.

Holland to van Buuren, 0 runs

34.4
.

Holland to van Buuren, 0 runs

34.3
W

Holland to Dhariwal, wicket (caught - Dhariwal)

34.2
.

Holland to Dhariwal, 0 runs

34.1
4

Holland to Dhariwal, 4 runs

33.6
.

Green to Taylor, 0 runs

33.5
.

Green to Taylor, 0 runs

33.4
.

Green to Taylor, 0 runs

33.3
.

Green to Taylor, 0 runs

33.2
1

Green to Dhariwal, 1 run

33.1
1

Green to Taylor, 1 run

32.6
.

Patel to Dhariwal, 0 runs

32.5
1

Patel to Taylor, 1 run

32.4
.

Patel to Taylor, 0 runs

32.3
1

Patel to Dhariwal, 1 run

32.2
.

Patel to Dhariwal, 0 runs

32.1
1

Patel to Taylor, 1 run

31.6
1

Green to Taylor, 1 run

31.5
4

Green to Taylor, 4 runs

31.4
.

Green to Taylor, 0 runs

31.3
1

Green to Dhariwal, 1 run

31.2
.

Green to Dhariwal, 0 runs

31.1
.

Green to Dhariwal, 0 runs

30.6
.

Patel to Taylor, 0 runs

30.5
.

Patel to Taylor, 0 runs

30.4
.

Patel to Taylor, 0 runs

30.3
.

Patel to Taylor, 0 runs

30.2
.

Patel to Taylor, 0 runs

30.1
1

Patel to Dhariwal, 1 run

29.6
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

29.5
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

29.4
4

Rizvi to Taylor, 4 runs

29.3
1

Rizvi to Dhariwal, 1 run

29.2
4

Rizvi to Dhariwal, 4 runs

29.1
1

Rizvi to Taylor, 1 run

28.6
.

Patel to Dhariwal, 0 runs

28.5
.

Patel to Dhariwal, 0 runs

28.4
.

Patel to Dhariwal, 0 runs

28.3
W

Patel to Eckland, appeal, wicket (bowled - Eckland)

28.2
1

Patel to Taylor, 1 run

28.1
2

Patel to Taylor, 2 runs

27.6
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

27.5
1

Rizvi to Taylor, 1 run

27.4
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

27.3
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

27.2
4

Rizvi to Taylor, 4 runs

27.1
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

26.6
.

Patel to Eckland, 0 runs

26.5
.

0 runs

26.4
1

Patel to Taylor, 1 run

26.3
.

Patel to Taylor, 0 runs

26.2
1

Patel to Eckland, 1 run

26.1
.

Patel to Eckland, 0 runs

25.6
4

Rizvi to Taylor, 4 runs

25.5
.

Rizvi to Taylor, 0 runs

25.5
1

Rizvi to Taylor, wide

25.4
1

Rizvi to Eckland, 1 run

25.3
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

25.2
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

25.1
1

Rizvi to Taylor, 1 run

24.6
.

Patel to Eckland, 0 runs

24.5
1

Patel to Taylor, 1 run

24.4
.

Patel to Taylor, 0 runs

24.3
.

Patel to Taylor, 0 runs

24.2
.

Patel to Taylor, 0 runs

24.1
.

Patel to Taylor, 0 runs

23.6
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

23.5
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

23.4
1

Rizvi to Taylor, 1 run

23.3
1

Rizvi to Eckland, 1 run

23.2
4

Rizvi to Eckland, 4 byes

23.1
.

Rizvi to Eckland, 0 runs

22.6
.

Patel to Taylor, 0 runs

22.5
1

Patel to Eckland, 1 run

22.4
.

Patel to Eckland, 0 runs

22.3
.

Patel to Eckland, 0 runs

22.2
6

Patel to Eckland, 6 runs

22.1
1

Patel to Taylor, 1 run

21.6
.

de Swardt to Eckland, 0 runs

21.5
.

de Swardt to Eckland, 0 runs

21.4
.

de Swardt to Eckland, 0 runs

21.3
.

de Swardt to Eckland, 0 runs

21.2
1

de Swardt to Taylor, 1 run

21.1
.

de Swardt to Taylor, 0 runs

20.6
1

Patel to Taylor, 1 run

20.5
1

Patel to Eckland, 1 run

20.4
1

Patel to Taylor, 1 run

20.3
.

Patel to Taylor, 0 runs

20.2
1

Patel to Eckland, 1 run

20.1
W

Patel to Bancroft, wicket (lbw - Bancroft)

19.6
4

de Swardt to Taylor, 4 leg byes, appeal

19.5
.

de Swardt to Taylor, 0 runs

19.4
.

de Swardt to Taylor, 0 runs

19.3
.

de Swardt to Taylor, 0 runs

19.2
W

de Swardt to Hammond, appeal, wicket (caught - Hammond)

19.1
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

18.6
1

Patel to Hammond, 1 run

18.2
.

Patel to Bancroft, 0 runs

18.1
4

Patel to Bancroft, 4 runs

17.6
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

17.5
1

de Swardt to Bancroft, 1 run

17.4
.

de Swardt to Bancroft, 0 runs

17.3
1

de Swardt to Hammond, 1 run

17.2
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

17.1
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

16.6
4

Green to Bancroft, 4 runs

16.5
1

Green to Hammond, 1 run

16.4
.

Green to Hammond, 0 runs

16.3
1

Green to Bancroft, 1 run

16.2
.

Green to Bancroft, 0 runs

16.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

15.6
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

15.5
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

15.4
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

15.3
1

de Swardt to Bancroft, 1 run

15.2
4

de Swardt to Bancroft, 4 runs

15.1
.

de Swardt to Bancroft, 0 runs

15.1
1

de Swardt to Bancroft, wide

14.6
.

Green to Hammond, 0 runs

14.5
1

Green to Bancroft, 1 run

14.4
1

Green to Hammond, 1 run

14.3
.

Green to Hammond, 0 runs

14.2
.

Green to Hammond, 0 runs

14.1
1lb

Bancroft defends for 1 leg bye.

13.6
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

13.5
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

13.4
1

de Swardt to Bancroft, 1 run

13.3
1

de Swardt to Hammond, 1 run

13.2
.

de Swardt to Hammond, 0 runs

13.1
1

de Swardt to Bancroft, 1 run

12.6
.

Green to Hammond, 0 runs

12.5
4

Green to Hammond, 4 runs

12.5
1

Green to Hammond, wide

12.4
.

Green to Hammond, 0 runs

12.3
.

Green to Hammond, 0 runs

12.2
.

Green to Hammond, 0 runs

12.1
.

Green to Hammond, 0 runs

11.6
.

Green to Bancroft, 0 runs

11.4
6

SIX! Bancroft defends for 6 runs.

11.3
1

Green to Hammond, 1 run

11.2
1

Green to Bancroft, 1 run

11.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

10.6
.

Green to Hammond, 0 runs

10.5
4

Green to Hammond, 4 runs

10.5
1

Green to Hammond, wide

10.4
.

Green to Hammond, 0 runs

10.2
.

Green to Hammond, 0 runs

10.1
1

Green to Bancroft, 1 run

10.1
1

Green to Bancroft, wide

9.6
.

Green to Hammond, 0 runs

9.5
W

Green to Price, wicket (lbw - Price)

9.4
1

Green to Price, 1 run

9.3
2

Bancroft defends for a pair of runs.

9.2
6

Green to Bancroft, 6 runs

9.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

8.6
.

Holland to Price, 0 runs

8.5
4

Holland to Price, 4 runs

8.4
2

Holland to Price, 2 runs

8.3
.

Holland to Price, 0 runs

8.2
4

Holland to Price, 4 runs

8.1
.

Holland to Price, 0 runs

7.6
.

Green to Bancroft, 0 runs

7.5
.

Green to Bancroft, 0 runs

7.4
.

Green to Bancroft, 0 runs

7.3
.

Green to Bancroft, appeal

7.2
.

Green to Bancroft, 0 runs

7.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

6.6
1

Holland to Bancroft, 1 run

6.5
.

Holland to Bancroft, 0 runs

6.4
1

Holland to Price, 1 run

6.3
.

Holland to Price, 0 runs

6.2
4

Holland to Price, 4 runs

6.1
4

Holland to Price, 4 runs

5.6
1

Green to Price, 1 run

5.5
4

Green to Price, 4 runs

5.4
6

Green to Price, 6 runs

5.3
4

Green to Price, 4 runs

5.2
.

Green to Price, 0 runs

5.1
1

Green to Bancroft, 1 run

4.6
1

Holland to Bancroft, 1 run

4.5
.

Holland to Bancroft, 0 runs

4.4
.

Holland to Bancroft, 0 runs

4.3
.

Holland to Bancroft, 0 runs

4.2
.

Holland to Bancroft, 0 runs

4.1
4

Holland to Bancroft, 4 leg byes

3.6
.

Green to Price, 0 runs

3.5
2

Green to Price, 2 runs

3.4
1

Green to Bancroft, 1 run

3.3
.

Green to Bancroft, 0 runs

3.2
.

Green to Bancroft, 0 runs

3.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

2.6
.

Holland to Price, 0 runs

2.5
.

Holland to Price, 0 runs

2.4
.

Holland to Price, 0 runs

2.3
.

Holland to Price, 0 runs

2.2
.

Holland to Price, 0 runs

2.1
.

Holland to Price, 0 runs

1.6
.

Green to Bancroft, 0 runs

1.5
.

Green to Bancroft, 0 runs

1.4
.

Green to Bancroft, 0 runs

1.3
.

Green to Bancroft, 0 runs

1.2
.

Green to Bancroft, 0 runs

1.2
1

Green to Bancroft, wide

1.1
.

Green to Bancroft, 0 runs

0.6
W

wicket (caught - Bracey)

0.5
.

Holland to Bracey, 0 runs

0.4
.

Holland to Bracey, 0 runs

0.3
.

Holland to Bracey, 0 runs

0.2
.

Holland to Bracey, 0 runs

0.1
.

Holland to Bracey, 0 runs