Squads Leicestershire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 22.07.2026

List a

LEI
LEI
GLO
GLO

Playing

LEI
LEI
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Ahmed Daz

no information yet

Amin Umar

batsman

Akhter Zaman

all rounder

Bailey JE

no information yet

Ali Anwar

bowler

Cox Ben

wicket keeper

Bracey James

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Charlesworth Ben

all rounder

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Dent Chris

batsman

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

Mike Ben

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Price Tom

batsman

Roelofsen Grant

wicket keeper

Rhodes George

all rounder

Shaw Josh

bowler

Short D'Arcy

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Smith Tom

bowler

Syed Ahmed

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Wood Sam

no information yet

Wells Ben

wicket keeper

Bench

LEI
LEI
GLO
GLO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet