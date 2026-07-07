Squads Leicestershire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 22.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Ahmed Daz
no information yet
Amin Umar
batsman
Akhter Zaman
all rounder
Bailey JE
no information yet
Ali Anwar
bowler
Budinger SG
batsman
Bancroft Cameron
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Boorman Thomas
batsman
Davis Will
bowler
Bracey James
wicket keeper
Evans Sam
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Green Alex M
no information yet
Charlesworth Luke
all rounder
Green Ben
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Dent Chris
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Goodman Dominic Charles
bowler
Holland Ian
all rounder
Hammond Miles
batsman
Hull Josh
bowler
Middleton Edward William
all rounder
Keast James
no information yet
Miles Craig
bowler
Masood Shan
batsman
Payne David
bowler
Mike Ben
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Patel Rishi
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Price Tom
batsman
Ramji Uttam
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Rhodes George
all rounder
Shaw Josh
bowler
Salisbury Matt
bowler
Short D'Arcy
all rounder
Scriven Tom
all rounder
Smith Tom
bowler
Shah Naseem
bowler
Syed Ahmed
all rounder
Stirling Paul
batsman
Taylor Jack
batsman
Swindells Harry
wicket keeper
Taylor Matt
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Tector Harry
batsman
Walker Roman
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Wood Sam
no information yet
Wells Ben
wicket keeper
Wright Chris
bowler
Match has not started yet