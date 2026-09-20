Highlights Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026

Live
List a

Trent Bridge

LEI
LEI
MID
MID

(7 ov.) 26/1

7.5
.

Holland to de Caires, 0 runs

7.4
1

Holland to Holden, 1 run, review

7.3
.

Holland to Holden, 0 runs

7.2
.

Holland to Holden, 0 runs

7.1
.

Holland to Holden, 0 runs

6.6
.

Green to de Caires, 0 runs

6.5
.

Green to de Caires, 0 runs

6.4
2

Green to de Caires, 2 runs

6.3
.

Green to de Caires, 0 runs

6.2
.

Green to de Caires, 0 runs

6.1
.

Green to de Caires, 0 runs

5.6
.

Holland to Holden, 0 runs

5.5
.

Holland to Holden, 0 runs

5.4
.

Holland to Holden, 0 runs

5.3
W

Holland to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

5.2
.

Holland to Fernandes, 0 runs

5.1
.

Holland to Fernandes, 0 runs

4.6
.

Green to de Caires, 0 runs

4.5
4

Green to de Caires, 4 runs

4.4
.

Green to de Caires, 0 runs

4.3
.

Green to de Caires, 0 runs

4.2
.

Green to de Caires, 0 runs

4.1
.

Green to de Caires, 0 runs

3.6
4

Holland to Fernandes, 4 runs

3.5
1

Holland to de Caires, 1 run

3.4
.

Holland to de Caires, 0 runs

3.3
2

Holland to de Caires, 2 runs

3.2
.

Holland to de Caires, 0 runs

3.1
.

Holland to de Caires, 0 runs

2.6
.

Green to Fernandes, 0 runs

2.5
.

Green to Fernandes, 0 runs

2.4
.

Green to Fernandes, 0 runs

2.3
4

Green to Fernandes, 4 runs

2.2
4

Green to Fernandes, 4 runs

2.1
.

Green to Fernandes, 0 runs

1.6
.

Holland to de Caires, 0 runs

1.5
1

Holland to Fernandes, 1 run

1.4
.

Holland to Fernandes, 0 runs

1.3
.

Holland to Fernandes, 0 runs

1.2
.

Holland to Fernandes, 0 runs

1.2
1

Holland to Fernandes, wide

1.1
.

Holland to Fernandes, 0 runs

0.6
.

Green to de Caires, 0 runs

0.5
.

Green to de Caires, 0 runs

0.4
.

Green to de Caires, 0 runs

0.3
2

Green to de Caires, 2 runs

0.2
.

Green to de Caires, 0 runs

0.1
.

Green to de Caires, 0 runs