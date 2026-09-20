Highlights Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026
Holland to de Caires, 0 runs
Holland to Holden, 1 run, review
Holland to Holden, 0 runs
Holland to Holden, 0 runs
Holland to Holden, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 2 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Holland to Holden, 0 runs
Holland to Holden, 0 runs
Holland to Holden, 0 runs
Holland to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Holland to Fernandes, 0 runs
Holland to Fernandes, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 4 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Holland to Fernandes, 4 runs
Holland to de Caires, 1 run
Holland to de Caires, 0 runs
Holland to de Caires, 2 runs
Holland to de Caires, 0 runs
Holland to de Caires, 0 runs
Green to Fernandes, 0 runs
Green to Fernandes, 0 runs
Green to Fernandes, 0 runs
Green to Fernandes, 4 runs
Green to Fernandes, 4 runs
Green to Fernandes, 0 runs
Holland to de Caires, 0 runs
Holland to Fernandes, 1 run
Holland to Fernandes, 0 runs
Holland to Fernandes, 0 runs
Holland to Fernandes, 0 runs
Holland to Fernandes, wide
Holland to Fernandes, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 2 runs
Green to de Caires, 0 runs
Green to de Caires, 0 runs