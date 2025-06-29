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H2h Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026
Sep 20, 2026
List a
LEI
10:00 AM
MID
Upcoming
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Squads
H2H
Leicestershire vs Middlesex
Jun 29, 2025
First class, County Championship
Leicestershire
Middlesex
(96 ov.) 336/5
May 16, 2025
First class, County Championship
Middlesex
232
Leicestershire
(7 ov.) 22/1