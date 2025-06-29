H2h Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026

List a

LEI
LEI
MID
MID
Leicestershire vs Middlesex

First class, County Championship

LEILeicestershire

MIDMiddlesex

(96 ov.) 336/5

First class, County Championship

MIDMiddlesex

232

LEILeicestershire

(7 ov.) 22/1